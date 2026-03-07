Liam Rosenior fait l'éloge du « magnifique et courageux » Wrexham, mais insiste sur le fait que les décisions décisives de la VAR concernant le carton rouge et le but refusé étaient « correctes »

Après le coup de sifflet final, l'entraîneur de Chelsea n'a pas mâché ses mots pour qualifier ce match palpitant de la FA Cup, au cours duquel Wrexham a pris deux fois l'avantage grâce à Sam Smith et Callum Doyle. Les géants de la Premier League ont dû compter sur un but tardif de Josh Acheampong pour forcer la prolongation, d'autant plus que Pedro Neto avait malheureusement frappé la barre transversale dans les dernières secondes du temps réglementaire.

Rosenior a déclaré : « C'est exactement ce qui fait la FA Cup. Je pense qu'ils ont été magnifiques. Magnifiques par leur énergie, leur courage dans le pressing et leur façon de jouer. Nous avons donc dû nous montrer à un très haut niveau. Nous avons été poussés dans nos retranchements par une très bonne équipe. Il faut aussi faire preuve de caractère. »

Interrogé sur l'incapacité de son équipe à prendre le contrôle du match plus tôt, il a déclaré : « Nous avons le contrôle et nous devons trouver un moyen de mieux gérer le match. Mais dans ces rencontres de coupe, quand il y a de l'émotion, on peut ressentir l'émotion du match. Ce sont des matchs très difficiles à jouer. Nous ne serons pas la seule équipe de Premier League à avoir des difficultés contre des adversaires de niveau inférieur dans ce tour. Nous devons trouver un moyen. Mais aussi, qu'est-ce que cela signifie ? Je pense que nous en sommes à 15 matchs et 10 victoires. Ce n'est pas une mauvaise position. Nous devons donc continuer à travailler. Nous devons récupérer. Nous avons un match important mercredi. Nous devons commencer à nous y préparer. »