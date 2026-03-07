Getty Images Sport
Liam Rosenior fait l'éloge du « magnifique et courageux » Wrexham, mais insiste sur le fait que les décisions décisives de la VAR concernant le carton rouge et le but refusé étaient « correctes »
Rosenior rend hommage au courage de Wrexham
Après le coup de sifflet final, l'entraîneur de Chelsea n'a pas mâché ses mots pour qualifier ce match palpitant de la FA Cup, au cours duquel Wrexham a pris deux fois l'avantage grâce à Sam Smith et Callum Doyle. Les géants de la Premier League ont dû compter sur un but tardif de Josh Acheampong pour forcer la prolongation, d'autant plus que Pedro Neto avait malheureusement frappé la barre transversale dans les dernières secondes du temps réglementaire.
Rosenior a déclaré : « C'est exactement ce qui fait la FA Cup. Je pense qu'ils ont été magnifiques. Magnifiques par leur énergie, leur courage dans le pressing et leur façon de jouer. Nous avons donc dû nous montrer à un très haut niveau. Nous avons été poussés dans nos retranchements par une très bonne équipe. Il faut aussi faire preuve de caractère. »
Interrogé sur l'incapacité de son équipe à prendre le contrôle du match plus tôt, il a déclaré : « Nous avons le contrôle et nous devons trouver un moyen de mieux gérer le match. Mais dans ces rencontres de coupe, quand il y a de l'émotion, on peut ressentir l'émotion du match. Ce sont des matchs très difficiles à jouer. Nous ne serons pas la seule équipe de Premier League à avoir des difficultés contre des adversaires de niveau inférieur dans ce tour. Nous devons trouver un moyen. Mais aussi, qu'est-ce que cela signifie ? Je pense que nous en sommes à 15 matchs et 10 victoires. Ce n'est pas une mauvaise position. Nous devons donc continuer à travailler. Nous devons récupérer. Nous avons un match important mercredi. Nous devons commencer à nous y préparer. »
Prêt à soutenir la technologie
Le match a basculé à deux moments clés impliquant la VAR, à commencer par l'expulsion de George Dobson à la 93e minute. Le milieu de terrain de Wrexham a d'abord reçu un carton jaune pour une faute dangereuse sur Alejandro Garnacho, mais l'arbitre Peter Bankes l'a transformé en carton rouge après avoir visionné la vidéo sur le moniteur au bord du terrain. Peu après, Wrexham pensait avoir égalisé à six minutes de la fin des prolongations, mais le VAR a jugé que Chris Brunt était légèrement hors-jeu lorsqu'il a marqué au second poteau.
Rosenior est resté ferme sur ses décisions, déclarant : « Ce sont deux décisions correctes de ma part. Je sais que c'est frustrant. Tout tacle dangereux est un tacle dangereux, et si vous êtes hors-jeu, vous êtes hors-jeu. Peu importe que la marge soit minime. Nous avions besoin d'un peu de chance aujourd'hui, car Wrexham a très bien joué. »
Il a ajouté : « Nous ne serons pas la seule équipe de Premier League à avoir des difficultés contre une équipe de niveau inférieur lors de ce tour. »
Risques liés au feu et à la rotation des vignes à Garnacho
Alejandro Garnacho s'est particulièrement distingué en marquant pendant les prolongations, alors qu'il avait déjà joué 90 minutes plus tôt dans la semaine. Rosenior l'a félicité en déclarant : « Ale est en pleine forme. Ses buts et son énergie pendant 120 minutes ont été magnifiques. » Le manager a également défendu le fait d'avoir effectué neuf changements dans son onze de départ : « C'est un risque que l'on prend en effectuant des rotations, mais c'est aussi la confiance que j'ai dans le groupe pour m'assurer que nous gagnons les matchs et que l'équipe soit dans la meilleure forme possible. »
Préparatifs pour une confrontation européenne
À l'approche du match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Rosenior a écarté les inquiétudes concernant la condition physique des joueurs après les 120 minutes de combat. « Non, je ne pense pas que ce sera le cas, compte tenu de la façon dont nous effectuons les rotations », a-t-il insisté. Il a également salué le retour de Romeo Lavia et Dario Essugo, qui ont tous deux joué 60 minutes. À propos du retour de Lavia après quatre mois d'absence pour blessure, il a ajouté : « C'est un joueur de haut niveau. Mais on ne peut pas s'attendre à la perfection de la part d'un joueur qui a été absent pendant quatre mois. »
