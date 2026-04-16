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Liam Rosenior exprime des « réserves » au sujet d’Alejandro Garnacho, alors que Chelsea envisagerait de vendre l’ancien ailier de Manchester United cet été
Les doutes tactiques de Rosenior concernant Garnacho
Selon The Sun, Rosenior nourrirait de sérieuses « réserves » sur le rôle de Garnacho dans son effectif. Depuis sa prise de fonction le 6 janvier, le technicien n’a accordé que quatre titularisations en Premier League au jeune homme de 21 ans, privilégiant souvent Pedro Neto sur le flanc gauche.
Interrogé le mois dernier sur la progression du jeune ailier, Rosenior s’est montré prudent, déclarant : « Il a un talent et un potentiel énormes. Pour tout jeune joueur, le plus grand défi est la régularité. Mais il a montré de très bons signes. Non seulement à l’entraînement, mais aussi lors des réunions, il est sur la très bonne voie. » Malgré ces paroles d’encouragement publiques, The Sun affirme que le sentiment général au sein du club laisse penser qu’un départ cet été est une possibilité bien réelle.
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Il peine à s’imposer à Stamford Bridge.
Les statistiques témoignent d’une première saison difficile pour Garnacho dans l’ouest londonien. Il n’a été titularisé que 21 fois sur les 51 matches disputés par Chelsea toutes compétitions confondues cette saison, et n’a marqué que huit buts, dont la moitié contre des équipes de divisions inférieures en coupes.
L’unique but en Premier League de l’attaquant, recruté le jour de la clôture du mercato, ne suffit pas à justifier les 40 millions de livres investis, d’autant que le club cherche à rationaliser son effectif en vue de la saison 2026-2027. Malgré la blessure aux ischio-jambiers de Jamie Gittens, Garnacho n’a pas su profiter de l’occasion pour consolider sa place.
Réflexions sur un départ chaotique de Manchester United
Le départ de Garnacho de Manchester United a été entaché de polémiques extra-sportives, notamment un différend public avec l’ancien entraîneur Ruben Amorim. Revenant sur cette période, l’international argentin a récemment confié à Premier League Productions : « Je me souviens qu’au cours des six derniers mois, je ne jouais plus comme avant à Manchester United. Je me suis retrouvé sur le banc. Ce n’était pas dramatique – j’avais seulement 20 ans –, mais je me persuadais que je devais jouer tous les matchs. Au fond, je pensais que c’était aussi de ma faute. J’ai commencé à faire des bêtises. Mais ce n’était qu’une passe, et parfois il faut savoir prendre des décisions. Je suis vraiment fier d’être à Chelsea et de continuer à jouer en Premier League dans un club de cette envergure. À propos de United, je n’ai rien de négatif à dire sur le club, sur quiconque y travaille ou sur mes coéquipiers. C’était juste une page qui s’est tournée, la vie continue. Je n’ai aucun regret. »
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Le match de la Réunion se profile dans quelques instants.
Alors que Chelsea affrontera Manchester United ce samedi soir, Garnacho espère avoir l'occasion de faire ses preuves face à son ancien club. Il était resté sur le banc lors du match aller en septembre, peu après son transfert.
Les Blues occupent actuellement la sixième place du classement de la Premier League, à sept points de Manchester United, troisième.