Liam Rosenior exprime des « réserves » au sujet d’Alejandro Garnacho, alors que Chelsea envisagerait de vendre l’ancien ailier de Manchester United cet été

Selon The Sun, Rosenior nourrirait de sérieuses « réserves » sur le rôle de Garnacho dans son effectif. Depuis sa prise de fonction le 6 janvier, le technicien n’a accordé que quatre titularisations en Premier League au jeune homme de 21 ans, privilégiant souvent Pedro Neto sur le flanc gauche.

Interrogé le mois dernier sur la progression du jeune ailier, Rosenior s’est montré prudent, déclarant : « Il a un talent et un potentiel énormes. Pour tout jeune joueur, le plus grand défi est la régularité. Mais il a montré de très bons signes. Non seulement à l’entraînement, mais aussi lors des réunions, il est sur la très bonne voie. » Malgré ces paroles d’encouragement publiques, The Sun affirme que le sentiment général au sein du club laisse penser qu’un départ cet été est une possibilité bien réelle.