Liam Rosenior estime que l'erreur commise par Mamadou Sarr au PSG profitera au défenseur de Chelsea, tandis que l'entraîneur vante son potentiel

Sarr a bénéficié d’une grande marque de confiance mardi soir, lors de ses débuts en Ligue des champions à l’occasion du match retour des huitièmes de finale disputés par Chelsea. Titulaire face aux champions d’Europe en titre, l’international sénégalais a dû faire face à l’épreuve ultime sous les projecteurs de Stamford Bridge.

La rencontre s'est avérée difficile pour le jeune joueur, dont un manque de concentration en début de match a permis à Khvicha Kvaratskhelia d'ouvrir le score pour le PSG, offrant ainsi à l'équipe française une victoire 8-2 sur l'ensemble des deux matchs. Ce but a mis fin aux espoirs de remontée européenne de Chelsea, plaçant le défenseur sous les feux de la rampe pour toutes les mauvaises raisons à un moment décisif de la saison.