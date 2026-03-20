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Liam Rosenior estime que l'erreur commise par Mamadou Sarr au PSG profitera au défenseur de Chelsea, tandis que l'entraîneur vante son potentiel
Une soirée difficile en Ligue des champions
Sarr a bénéficié d’une grande marque de confiance mardi soir, lors de ses débuts en Ligue des champions à l’occasion du match retour des huitièmes de finale disputés par Chelsea. Titulaire face aux champions d’Europe en titre, l’international sénégalais a dû faire face à l’épreuve ultime sous les projecteurs de Stamford Bridge.
La rencontre s'est avérée difficile pour le jeune joueur, dont un manque de concentration en début de match a permis à Khvicha Kvaratskhelia d'ouvrir le score pour le PSG, offrant ainsi à l'équipe française une victoire 8-2 sur l'ensemble des deux matchs. Ce but a mis fin aux espoirs de remontée européenne de Chelsea, plaçant le défenseur sous les feux de la rampe pour toutes les mauvaises raisons à un moment décisif de la saison.
- AFP
Les enseignements tirés du haut niveau
À la veille du retour des Blues en Premier League, Rosenior a souligné que de tels revers faisaient partie intégrante de la formation d'un jeune joueur. Il a révélé que la réaction de Sarr à l'entraînement avait été exemplaire, démontrant la force mentale nécessaire pour évoluer au sein d'un club de l'envergure de Chelsea.
« Je travaille avec Mamadou depuis près de deux ans et je suis très enthousiaste pour sa carrière – c'est pour cela qu'il est ici », a déclaré Rosenior, cité par le site officiel du club. « Mais parfois, il faut traverser des expériences négatives pour s'améliorer. Il reviendra. Il s'est très bien entraîné [jeudi] et il occupe une place prépondérante dans nos projets pour l'avenir. »
Tournés vers l'avenir
Malgré la déception causée par la défaite face au PSG, Rosenior estime que cette expérience finira par accélérer la progression de Sarr. Il a souligné que le jeune défenseur central avait le caractère nécessaire pour surmonter cet échec et s'en servir comme moteur pour atteindre le niveau attendu d'un titulaire à Chelsea.
« Nous commettons tous des erreurs – moi y compris – et il faut s'assurer d'en tirer les leçons », a ajouté l'entraîneur. « À long terme, la douleur qu'il a endurée fera de lui un joueur encore meilleur. C'est là où en est Mamadou dans sa carrière. S'il tire les leçons de ses erreurs, honnêtement, c'est tellement excitant de penser à ce qu'il peut devenir en tant que joueur. »
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Et maintenant ?
Sarr a été prêté à Strasbourg par Chelsea l'été dernier, mais les Blues ont décidé de le rappeler lors du mercato hivernal. Il a disputé cinq matches toutes compétitions confondues jusqu'à présent et espère pouvoir jouer samedi, lorsque Chelsea affrontera Everton en Premier League.
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