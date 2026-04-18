AFP
Traduit par
Liam Rosenior est convaincu que Chelsea est capable de remporter six victoires consécutives et ainsi valider son retour en Ligue des champions
Le parcours menant à la qualification pour la Ligue des champions
Malgré quatre points de retard sur Liverpool dans la course au top 5, Rosenior affirme que Chelsea conserve toutes ses chances de revenir dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Sous pression après une série de résultats irréguliers, les Blues peuvent, selon leur entraîneur, compter sur la qualité de leur effectif pour conclure la saison en apothéose.
Interrogé sur la possibilité de remporter les six dernières rencontres, l’entraîneur s’est montré confiant : « Cette équipe a les moyens de le faire. Mais avoir les moyens, c’est une chose ; le faire, c’en est une autre. Le temps presse. Nous devons veiller à ce que chaque performance soit irréprochable dans tous les domaines du jeu, car si nous y parvenons, nous avons le potentiel pour gagner tous nos matchs d’ici la fin de la saison. »
- Getty Images Sport
S’inspirer de l’esprit des légendes
Pour atteindre cet objectif ambitieux, Rosenior a appelé à un changement de mentalité dans le vestiaire. Il a cité les figures légendaires du club, telles que John Terry, Frank Lampard et Didier Drogba, comme modèles de l’attitude nécessaire pour réussir à Stamford Bridge, exhortant ses stars actuelles à privilégier l’intérêt collectif au détriment de leur statut individuel. Développant les normes établies par les grands noms du passé, il a ajouté : « Quand on voit l’absence d’ego dans cette équipe à son apogée, avec John (Terry), Frank (Lampard) et Didier (Drogba), c’était une équipe. Ce n’était pas une équipe d’egos. C’était une équipe de grandes personnalités qui se battaient pour le maillot. C’est ce que nous devons montrer aujourd’hui. »
Ignorer le bruit extérieur
Sous la pression grandissante des supporters et malgré les critiques de ses choix tactiques, Rosenior demeure fermement convaincu de la pertinence du projet à long terme de Chelsea. Arrivé en janvier en provenance de Strasbourg, l’entraîneur anglais affirme être armé pour répondre aux attentes colossales liées au banc d’un des plus grands clubs du monde. Interrogé sur son avenir et les sifflets des tribunes, l’Anglais a répondu avec calme : « On a commencé à me remettre en question trois minutes après mon arrivée, alors imaginez après trois mois. C’est précisément pour cela que je suis là. Le bruit ? Si je ne savais pas le gérer, je ne serais pas assis ici. Je l’assume pleinement et cela ne me dérange absolument pas. J’ai confiance en nos capacités en tant que club de football. J’ai confiance dans ce projet. Je sais où nous voulons aller et j’y crois. J’ai confiance en ce poste. »
- Getty Images Sport
Gérer les manifestations des supporters et les distractions
La préparation du match contre Manchester United a été perturbée par des marches de protestation annoncées, à l’initiative de supporters de Chelsea. Si Rosenior comprend la frustration des fans, il se concentre sur les affaires internes et s’appuie sur son expérience passée en France pour gérer ces tensions. « En ce qui concerne l’impact que cela a sur moi ou sur l’équipe, je dois me concentrer sur ce que je peux contrôler. C’est tout ce que je peux faire », a-t-il expliqué. « À Strasbourg, nous avons eu des manifestations de supporters, et je comprenais leur point de vue et leur perspective ; ce que nous voulions faire, c’était leur montrer que nous donnons tout sur le terrain pour ce club. »