Malgré quatre points de retard sur Liverpool dans la course au top 5, Rosenior affirme que Chelsea conserve toutes ses chances de revenir dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Sous pression après une série de résultats irréguliers, les Blues peuvent, selon leur entraîneur, compter sur la qualité de leur effectif pour conclure la saison en apothéose.

Interrogé sur la possibilité de remporter les six dernières rencontres, l’entraîneur s’est montré confiant : « Cette équipe a les moyens de le faire. Mais avoir les moyens, c’est une chose ; le faire, c’en est une autre. Le temps presse. Nous devons veiller à ce que chaque performance soit irréprochable dans tous les domaines du jeu, car si nous y parvenons, nous avons le potentiel pour gagner tous nos matchs d’ici la fin de la saison. »