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Liam Rosenior est convaincu que Chelsea est capable de remporter six victoires consécutives et ainsi valider son retour en Ligue des champions

Chelsea
L. Rosenior
Manchester United
Premier League

Liam Rosenior a lancé un appel à la mobilisation à son équipe de Chelsea, affirmant que les Blues sont capables de remporter leurs six derniers matchs de Premier League pour décrocher une place en Ligue des champions. Le manager a exhorté ses joueurs à mettre leur ego de côté et à retrouver l'esprit combatif des légendes du club telles que John Terry et Didier Drogba, avant un match décisif contre Manchester United.

  • Le parcours menant à la qualification pour la Ligue des champions

    Malgré quatre points de retard sur Liverpool dans la course au top 5, Rosenior affirme que Chelsea conserve toutes ses chances de revenir dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Sous pression après une série de résultats irréguliers, les Blues peuvent, selon leur entraîneur, compter sur la qualité de leur effectif pour conclure la saison en apothéose.

    Interrogé sur la possibilité de remporter les six dernières rencontres, l’entraîneur s’est montré confiant : « Cette équipe a les moyens de le faire. Mais avoir les moyens, c’est une chose ; le faire, c’en est une autre. Le temps presse. Nous devons veiller à ce que chaque performance soit irréprochable dans tous les domaines du jeu, car si nous y parvenons, nous avons le potentiel pour gagner tous nos matchs d’ici la fin de la saison. »

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  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    S’inspirer de l’esprit des légendes

    Pour atteindre cet objectif ambitieux, Rosenior a appelé à un changement de mentalité dans le vestiaire. Il a cité les figures légendaires du club, telles que John Terry, Frank Lampard et Didier Drogba, comme modèles de l’attitude nécessaire pour réussir à Stamford Bridge, exhortant ses stars actuelles à privilégier l’intérêt collectif au détriment de leur statut individuel. Développant les normes établies par les grands noms du passé, il a ajouté : « Quand on voit l’absence d’ego dans cette équipe à son apogée, avec John (Terry), Frank (Lampard) et Didier (Drogba), c’était une équipe. Ce n’était pas une équipe d’egos. C’était une équipe de grandes personnalités qui se battaient pour le maillot. C’est ce que nous devons montrer aujourd’hui. »

  • Ignorer le bruit extérieur

    Sous la pression grandissante des supporters et malgré les critiques de ses choix tactiques, Rosenior demeure fermement convaincu de la pertinence du projet à long terme de Chelsea. Arrivé en janvier en provenance de Strasbourg, l’entraîneur anglais affirme être armé pour répondre aux attentes colossales liées au banc d’un des plus grands clubs du monde. Interrogé sur son avenir et les sifflets des tribunes, l’Anglais a répondu avec calme : « On a commencé à me remettre en question trois minutes après mon arrivée, alors imaginez après trois mois. C’est précisément pour cela que je suis là. Le bruit ? Si je ne savais pas le gérer, je ne serais pas assis ici. Je l’assume pleinement et cela ne me dérange absolument pas. J’ai confiance en nos capacités en tant que club de football. J’ai confiance dans ce projet. Je sais où nous voulons aller et j’y crois. J’ai confiance en ce poste. »

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gérer les manifestations des supporters et les distractions

    La préparation du match contre Manchester United a été perturbée par des marches de protestation annoncées, à l’initiative de supporters de Chelsea. Si Rosenior comprend la frustration des fans, il se concentre sur les affaires internes et s’appuie sur son expérience passée en France pour gérer ces tensions. « En ce qui concerne l’impact que cela a sur moi ou sur l’équipe, je dois me concentrer sur ce que je peux contrôler. C’est tout ce que je peux faire », a-t-il expliqué. « À Strasbourg, nous avons eu des manifestations de supporters, et je comprenais leur point de vue et leur perspective ; ce que nous voulions faire, c’était leur montrer que nous donnons tout sur le terrain pour ce club. »

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