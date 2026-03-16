Liam Rosenior confirme qu'une réunion est prévue avec la PGMOL après un incident étrange avec l'arbitre avant le match contre Newcastle

Malgré le tollé suscité par ce rassemblement d'avant-match, l'entraîneur s'est empressé de minimiser l'importance de ce geste, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une marque de solidarité au sein de l'équipe. Il a catégoriquement rejeté toute suggestion d'intention malveillante à l'égard des arbitres.

« Je pense qu’en ce qui concerne le rassemblement, on en a fait tout un plat, pour être honnête », a-t-il ajouté. « C’est une toute petite chose parmi les nombreuses questions sérieuses auxquelles nous devons nous attaquer, comme le match crucial contre le PSG demain. Quant au rassemblement, les gars ont toujours voulu montrer leur unité et leur cohésion. Je pense qu’ils continueront à le faire. Ce que nous ne voulons pas, c’est nous mettre à dos qui que ce soit ou attirer l’attention sur nous. Et c’est sur le terrain, demain, que nous déciderons comment nous allons nous y prendre. »