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Liam Rosenior confirme qu'une réunion est prévue avec la PGMOL après un incident étrange avec l'arbitre avant le match contre Newcastle
Un rassemblement étrange suscite le débat
Le club londonien s'est retrouvé au cœur d'une polémique arbitrale inhabituelle à la suite de sa défaite frustrante 1-0 à St James' Park. Avant même le coup d'envoi, l'équipe s'est rassemblée pour un rassemblement d'avant-match auquel, de manière surprenante, l'arbitre Paul Tierney semblait participer. Ces scènes étranges sont rapidement devenues virales, suscitant de nombreuses spéculations et un examen minutieux de la part des médias quant aux intentions de l'équipe. Cet incident a éclipsé un week-end décevant en Premier League pour les Blues, suscitant de plus en plus de questions à l'approche de leur match crucial de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.
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Réunions prévues avec la PGMOL
L'entraîneur principal a désormais pris des mesures proactives pour gérer les retombées du week-end, confirmant qu'il demandera des éclaircissements directement à l'instance arbitrale. Lorsqu'on lui a demandé s'il leur avait déjà parlé, il a précisé ses intentions à la presse. « Non, je ne l'ai pas fait. J'ai prévu de les rencontrer en personne cette semaine, ce qui me semble préférable. Ce que je voulais dire après le match, ce n'était pas à propos du regroupement. Il s'agissait de mon point de vue sur certaines décisions prises pendant le match. Ce serait formidable de les rencontrer et d'avoir une conversation approfondie avec eux. »
Minimiser le drame d'avant-match
Malgré le tollé suscité par ce rassemblement d'avant-match, l'entraîneur s'est empressé de minimiser l'importance de ce geste, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une marque de solidarité au sein de l'équipe. Il a catégoriquement rejeté toute suggestion d'intention malveillante à l'égard des arbitres.
« Je pense qu’en ce qui concerne le rassemblement, on en a fait tout un plat, pour être honnête », a-t-il ajouté. « C’est une toute petite chose parmi les nombreuses questions sérieuses auxquelles nous devons nous attaquer, comme le match crucial contre le PSG demain. Quant au rassemblement, les gars ont toujours voulu montrer leur unité et leur cohésion. Je pense qu’ils continueront à le faire. Ce que nous ne voulons pas, c’est nous mettre à dos qui que ce soit ou attirer l’attention sur nous. Et c’est sur le terrain, demain, que nous déciderons comment nous allons nous y prendre. »
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Se concentrer désormais sur la mission européenne
L'équipe doit relever un défi colossal mardi, alors qu'elle tentera de renverser un déficit de 5-2 face au Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre. Interrogé sur la question de savoir s'il avait mis en place son approche tactique trop rapidement au cours de son bref mandat, l'entraîneur a fermement défendu sa stratégie. « Non, je pense que si vous regardez le match contre le PSG, les buts n'avaient rien à voir avec notre pressing. Pour moi, le but le plus important était surtout le troisième. Et tout est parti de là. Je pense que le pressing que nous avons exercé contre le PSG et lors d’autres matchs nous a donné les bases de nos performances. Plus on a de temps pour y travailler, meilleurs on devient. On l’a déjà dit, je crois que ça fait 17 matchs en 10 semaines. Il y a beaucoup de matchs à disputer et peu de temps pour s’entraîner. »
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