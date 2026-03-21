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Gill Clark

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Liam Rosenior assume la responsabilité des erreurs commises par Chelsea et reconnaît que les joueurs ont « la tête basse » après la défaite contre Everton

L'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, affirme qu'il est « à 100 % » responsable des erreurs défensives de son équipe après la décevante défaite 3-0 concédée samedi face à Everton en Premier League. Les Blues ont enchaîné une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues au Hill Dickinson Stadium, ce qui accentue la pression sur l'entraîneur à Stamford Bridge et complique la tâche de l'équipe pour décrocher une place en Ligue des champions.

  • Sanchez commet une nouvelle erreur alors que Chelsea s'incline face à Everton

    Chelsea s'est à nouveau incliné samedi lors d'un match où Robert Sanchez a commis une nouvelle erreur qui a permis à Beto d'inscrire son deuxième but de la rencontre. Iliman Ndiaye a ensuite scellé une victoire méritée d'une superbe frappe, grâce à laquelle les Toffees ne sont désormais plus qu'à deux points de Chelsea au classement de la Premier League. Rosenior a pris la défense de son gardien après le match, déclarant à Sky Sports : « Je pense qu'il est très difficile, après un match, de parler d'une performance individuelle. Rob est un gardien de but de haut niveau et les gardiens ont parfois des jours comme celui-ci. Pickford a réalisé un arrêt de classe mondiale pour maintenir le score à 1-0. Pour moi, ce n’est pas le moment de parler, c’est le moment pour moi et mon staff d’analyser la situation. Les joueurs vont partir rejoindre leurs sélections respectives et, à notre retour, nous aurons quelques semaines de temps libre pour travailler avec les joueurs pour la première fois. »

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  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rosenior assume la responsabilité de la nouvelle défaite de Chelsea

    Interrogé sur les erreurs défensives de Chelsea pendant le match, Rosenior a ajouté : « Oui, c'est moi qui assume l'entière responsabilité, à 100 %. Nous avons joué différemment, nous avons placé l'équipe un peu plus bas aujourd'hui, en 4-4-2. Je pensais que nous étions à l'aise dans le match.

    « Sur le premier but que nous avons concédé, nous étions très à l’aise, et la différence, encore une fois, c’est que dans les deux surfaces, ils ont été très efficaces. Le troisième but de Ndiaye était une finition fantastique. Nous avons eu des occasions, surtout en première mi-temps, mais si vous ne les concrétisez pas, vous finissez par perdre des matchs de football. »

    « Oui, les buts donnent de l’énergie, et en ce moment, nous offrons des buts à nos adversaires. Nous avons concédé deux buts sur des erreurs grossières. Nous avons commencé nerveusement, puis, pendant les 10 à 15 premières minutes, nous avons commis quelques erreurs faciles, avant de nous mettre dans le match, et cela semble se produire chaque semaine. 

    « Du coup, le public donne de l’énergie à l’adversaire, et ça renforce leur confiance. Au final, Everton méritait la victoire, et c’est quelque chose qu’on doit améliorer très, très vite. »

  • Chelsea se qualifiera-t-il pour la Ligue des champions ?

    Ce résultat laisse Chelsea hors des places qualificatives pour la Ligue des champions, à la sixième place de la Premier League, mais Rosenior est convaincu que son équipe peut encore décrocher sa qualification pour la compétition de la saison prochaine. Il a ajouté : « Nous sommes à un point de la Ligue des champions. Je suis en train de découvrir ce club ; il y a eu beaucoup de bruit, des critiques négatives, et à juste titre, concernant nos performances de la semaine dernière. Nous avons disputé 10 matchs de championnat ensemble en tant que groupe, et nous avons 17 points. Je pense que nous sommes quatrièmes depuis mon arrivée. Oublions les critiques, nous devons garder notre calme et notre sang-froid. La trêve internationale arrive probablement à point nommé pour nous permettre de repartir sur de bonnes bases et d’enchaîner une très bonne série de résultats. »

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Quelle sera la prochaine étape pour Chelsea ?

    La seule chance pour Chelsea de remporter un titre cette saison réside désormais dans la FA Cup ; les Blues affronteront Port Vale, club de League One, en quarts de finale de la compétition après la trêve internationale.

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