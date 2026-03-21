Liam Rosenior assume la responsabilité des erreurs commises par Chelsea et reconnaît que les joueurs ont « la tête basse » après la défaite contre Everton

Interrogé sur les erreurs défensives de Chelsea pendant le match, Rosenior a ajouté : « Oui, c'est moi qui assume l'entière responsabilité, à 100 %. Nous avons joué différemment, nous avons placé l'équipe un peu plus bas aujourd'hui, en 4-4-2. Je pensais que nous étions à l'aise dans le match.

« Sur le premier but que nous avons concédé, nous étions très à l’aise, et la différence, encore une fois, c’est que dans les deux surfaces, ils ont été très efficaces. Le troisième but de Ndiaye était une finition fantastique. Nous avons eu des occasions, surtout en première mi-temps, mais si vous ne les concrétisez pas, vous finissez par perdre des matchs de football. »

« Oui, les buts donnent de l’énergie, et en ce moment, nous offrons des buts à nos adversaires. Nous avons concédé deux buts sur des erreurs grossières. Nous avons commencé nerveusement, puis, pendant les 10 à 15 premières minutes, nous avons commis quelques erreurs faciles, avant de nous mettre dans le match, et cela semble se produire chaque semaine.

« Du coup, le public donne de l’énergie à l’adversaire, et ça renforce leur confiance. Au final, Everton méritait la victoire, et c’est quelque chose qu’on doit améliorer très, très vite. »