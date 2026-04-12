L’entraîneur s’est dit particulièrement inquiet après l’effondrement de son équipe, qui a concédé un nouveau revers sans marquer pour la troisième rencontre consécutive en championnat. Après une première période équilibrée, les locaux ont cédé dès l’ouverture du score de City. « On n’a pas été assez bons en seconde période. Depuis un mois, c’est le même scénario quand on encaisse un but », a expliqué Rosenior. « Quand on est menés par des équipes de ce niveau, il faut d’abord rester dans le match pendant les cinq minutes qui suivent. La seconde période a été extrêmement difficile. Je ne peux pas dire que l’effort ait manqué, mais il y a eu un manque de confiance après la pause. »