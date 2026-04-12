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Liam Rosenior admet que Chelsea a « regretté » l’absence d’Enzo Fernández, suspendu, lors de la cuisante défaite à domicile contre Manchester City, tandis que les huées s’abattaient sur l’entraîneur déjà sous le feu des critiques
La pression s'intensifie sur Rosenior après la déroute face à City
La saison de Chelsea a touché le fond dimanche, alors que Manchester City s'est imposé sans peine 3-0 à Stamford Bridge. Les buts inscrits en seconde période par Nico O'Reilly, Marc Guehi et Jeremy Doku ont démantelé sans pitié une équipe qui semblait dépourvue de confiance et de cohésion tactique. Cette défaite laisse les Blues à la sixième place de la Premier League, à quatre points de Liverpool dans la course au top 5 et à une place en Ligue des champions. Après cinq revers en six matchs toutes compétitions confondues, la lune de miel de Rosenior, qui avait remplacé Enzo Maresca en janvier, est bel et bien terminée ; les supporters, frustrés, ont fait part de leur colère.
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Son influence au milieu de terrain est absente
L’absence de Fernandez, laissé sur le banc après une suspension du club pour avoir évoqué un départ estival, a dominé les débats autour de la rencontre. Rosenior a admis que le talent de l’Argentin avait manqué face à City : « Enzo est un joueur capable de faire la différence dans n’importe quelle équipe », a-t-il confié à la presse. « Avec l’appui de la direction sportive, j’ai pris une décision pour l’avenir à long terme du club. Enzo a souhaité s’entretenir avec les cadres du groupe. Il m’a rencontré, ainsi que la direction et l’ensemble des joueurs. Il n’y a rien de personnel. Il réintégrera le groupe mardi. C’est un joueur de haut niveau et un garçon très sympathique. »
Peine à surmonter les contretemps
L’entraîneur s’est dit particulièrement inquiet après l’effondrement de son équipe, qui a concédé un nouveau revers sans marquer pour la troisième rencontre consécutive en championnat. Après une première période équilibrée, les locaux ont cédé dès l’ouverture du score de City. « On n’a pas été assez bons en seconde période. Depuis un mois, c’est le même scénario quand on encaisse un but », a expliqué Rosenior. « Quand on est menés par des équipes de ce niveau, il faut d’abord rester dans le match pendant les cinq minutes qui suivent. La seconde période a été extrêmement difficile. Je ne peux pas dire que l’effort ait manqué, mais il y a eu un manque de confiance après la pause. »
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Assumer ses responsabilités dans l’adversité
Alors que Chelsea se prépare pour un autre match crucial à domicile la semaine prochaine contre Manchester United, actuel troisième du classement, Rosenior a assumé l’entière responsabilité de la mauvaise passe actuelle et a exigé une réaction immédiate. « Je suis responsable. C’est un groupe. Nous devons nous améliorer. Tout part des habitudes et des valeurs », a-t-il déclaré. « Nous devons progresser. Nous traversons un moment délicat, mais nous avons un autre rendez-vous crucial la semaine prochaine. Nous affrontions une équipe en grande forme qui lutte pour le titre, toutefois nous devons remporter des matchs comme celui-ci. C’est la raison de ma présence ici. »