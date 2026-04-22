Rosenior a payé le prix fort pour une série de résultats catastrophiques qui a vu Chelsea s'enfoncer dans le classement. La lourde défaite face à Brighton les a relégués à la septième place, à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions, leurs chances de se qualifier pour une compétition européenne étant désormais sérieusement compromises.

Le caractère passif de la prestation sur la côte sud était particulièrement alarmant, et, lors de ses obligations médiatiques d’après-match, Rosenior a vertement critiqué ses joueurs, qualifiant leur performance d’« inacceptable » et d’« indéfendable ».