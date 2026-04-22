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Liam Rosenior a été limogé. Les Blues ont décidé de se séparer de leur entraîneur principal en raison d’une série de résultats décevants, la défaite contre Brighton ayant été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase
Rosenior paye les frais de cette décision
Rosenior a payé le prix fort pour une série de résultats catastrophiques qui a vu Chelsea s'enfoncer dans le classement. La lourde défaite face à Brighton les a relégués à la septième place, à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions, leurs chances de se qualifier pour une compétition européenne étant désormais sérieusement compromises.
Le caractère passif de la prestation sur la côte sud était particulièrement alarmant, et, lors de ses obligations médiatiques d’après-match, Rosenior a vertement critiqué ses joueurs, qualifiant leur performance d’« inacceptable » et d’« indéfendable ».
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« Le club n'a pas pris cette décision à la légère. »
Dans un communiqué publié mercredi, le Chelsea FC a annoncé : « Le Chelsea Football Club a décidé de se séparer de son entraîneur principal, Liam Rosenior. Au nom de l’ensemble du personnel du club, nous tenons à exprimer notre gratitude à l’égard de Liam et de son staff pour leur engagement et les efforts déployés durant leur mandat. Depuis sa nomination en cours de saison, Liam a constamment fait preuve d’une intégrité et d’un professionnalisme irréprochables.
Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais les résultats et les performances récentes ne répondaient plus aux exigences d’un club qui a encore de nombreux objectifs à atteindre cette saison. Dans sa quête de stabilité sur le banc, le club mènera une réflexion approfondie pour choisir le bon entraîneur à long terme. »
Une série de mauvais résultats sans précédent
Le jeune entraîneur anglais traverse une série historiquement mauvaise : les Blues ont enchaîné cinq défaites consécutives en championnat sans marquer le moindre but, une première depuis 114 ans. Cette série de cinq revers d’affilée est la plus longue depuis novembre 1993. Le dernier but, et la dernière victoire, remontent au 4 mars, jour d’un succès probant sur la pelouse d’Aston Villa. Depuis la nomination de Rosenior pour succéder à Enzo Maresca en janvier, Chelsea a glissé à la 13e place du classement de Premier League.
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Quelle sera la prochaine étape pour Chelsea ?
L’entraîneur de l’équipe première, Calum McFarlane – déjà en intérim à Chelsea après le départ de Maresca – reprend provisoirement ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Ce choix intervient à la veille de la demi-finale de FA Cup face à un Leeds en pleine forme.
Selon des informations en provenance de France, le club londonien de l’ouest aurait déjà entamé des discussions avec Andoni Iraola, l’entraîneur sortant de Bournemouth, en vue de remplacer Rosenior, après l’annonce de son départ des Cherries à l’expiration de son contrat en fin de saison.