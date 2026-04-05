Liam Rosenior a été impressionné par le capitaine Cole Palmer après avoir confié le brassard de capitaine à la star de Chelsea, dans le sillage de la débâcle d'Enzo Fernandez

S'exprimant après la performance dominante donnée à Stamford Bridge, Rosenior n'a pas tardé à justifier son choix, soulignant que le leadership se manifeste sous diverses formes sur un terrain de football. L'entraîneur principal estime que le courage technique de Palmer fait de lui un leader naturel pour une équipe actuellement en phase de transition. « Je pense que c'est une étape naturelle pour Cole, compte tenu de l'étape où il en est dans sa carrière », a expliqué Rosenior. « Il fait preuve de leadership. Il existe différents types de leadership. Il y a des joueurs qui parlent, qui organisent. »

L'entraîneur a précisé pourquoi le style de jeu particulier de Palmer correspondait parfaitement au profil d'un capitaine dans son système tactique. « Ce que Cole fait et ce qui le caractérise, c'est qu'il est très courageux et qu'il prend le ballon sur le terrain. Et s'il commet une erreur, il reprend le ballon et redevient positif. Cela reflète ce que j'attends de cette équipe. J'ai trouvé que Cole avait magnifiquement mené l'équipe lors du match d'aujourd'hui. »