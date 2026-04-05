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Liam Rosenior a été impressionné par le capitaine Cole Palmer après avoir confié le brassard de capitaine à la star de Chelsea, dans le sillage de la débâcle d'Enzo Fernandez
Palmer mène les Blues à une victoire écrasante en FA Cup
Le capitaine habituel, Reece James, étant indisponible pour cause de blessure et Fernandez absent suite à ses récents problèmes disciplinaires, Rosenior s'est tourné vers la superstar anglaise pour diriger l'équipe. Palmer, qui disputait son 123e match avec le club, n'a peut-être pas marqué lui-même, mais son influence s'est fait sentir tout au long de la rencontre. Il a joué un rôle déterminant dans le troisième but, en provoquant un but contre son camp de Jordan Lawrence-Gabriel juste avant la mi-temps, permettant ainsi à Chelsea de se qualifier sans encombre pour les demi-finales. Rosenior a affirmé que la décision de promouvoir Palmer reflétait le statut du joueur au sein de la hiérarchie actuelle de l'équipe.
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Rosenior explique les critères de sélection du capitaine
S'exprimant après la performance dominante donnée à Stamford Bridge, Rosenior n'a pas tardé à justifier son choix, soulignant que le leadership se manifeste sous diverses formes sur un terrain de football. L'entraîneur principal estime que le courage technique de Palmer fait de lui un leader naturel pour une équipe actuellement en phase de transition. « Je pense que c'est une étape naturelle pour Cole, compte tenu de l'étape où il en est dans sa carrière », a expliqué Rosenior. « Il fait preuve de leadership. Il existe différents types de leadership. Il y a des joueurs qui parlent, qui organisent. »
L'entraîneur a précisé pourquoi le style de jeu particulier de Palmer correspondait parfaitement au profil d'un capitaine dans son système tactique. « Ce que Cole fait et ce qui le caractérise, c'est qu'il est très courageux et qu'il prend le ballon sur le terrain. Et s'il commet une erreur, il reprend le ballon et redevient positif. Cela reflète ce que j'attends de cette équipe. J'ai trouvé que Cole avait magnifiquement mené l'équipe lors du match d'aujourd'hui. »
Montrer l'exemple dans la transition
Si Palmer est souvent salué pour son talent individuel et ses actions décisives, Rosenior a été particulièrement impressionné par l’engagement du joueur de 23 ans dans les tâches ingrates du jeu. L’entraîneur des Blues a souligné que Palmer et Joao Pedro avaient donné le ton au reste de l’équipe grâce à leur contribution défensive, même lorsque le score laissait penser qu’ils pouvaient se permettre de se relâcher.
Lorsqu'on lui a demandé comment Palmer avait réagi en apprenant qu'il serait capitaine contre Port Vale, Rosenior a répondu : « Cole en est ravi. C'est un joueur qui, dans les moments importants, peut vous faire gagner des matchs. Mais si vous regardez le match d'aujourd'hui, que ce soit Cole ou Joao, ils reviennent en défense, ils courent jusqu'à leur propre surface de réparation. Pedro effectuait des tacles dans sa propre surface. Il faut revenir aux fondamentaux. J'ai trouvé que les joueurs étaient très, très bons sur les fondamentaux du jeu aujourd'hui, et Cole a montré l'exemple. »
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Spark, la bouffée d'oxygène dont Chelsea a besoin pour sauver sa saison ?
La victoire convaincante face à Port Vale assure la qualification de Chelsea pour la FA Cup, mais l'attention se reporte rapidement sur la Premier League, où un défi bien plus difficile attend l'équipe. Les Blues se préparent pour un choc majeur contre Manchester City, où les qualités de leader saluées par Rosenior seront mises à rude épreuve. La situation de Fernandez restant incertaine, Palmer pourrait bien être appelé à mener l'équipe une nouvelle fois face à son ancien club. Alors que la saison entre dans sa phase la plus critique, disposer d'un leader prêt à assumer le « côté sombre » du jeu pourrait bien être la clé du succès de Chelsea.