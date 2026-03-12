Getty Images Sport
Liam Rosenior a déclaré que la composition de son équipe de Chelsea avait été DIVULGUÉE quelques heures avant la défaite contre le PSG en Ligue des champions, et il s'est engagé à retrouver le coupable
Les plans de sélection de Chelsea dévoilés
Le journaliste français Fabrice Hawkins a été le premier à publier la composition de départ de Chelsea sur les réseaux sociaux, dévoilant ainsi les choix tactiques de Rosenior bien avant même que les joueurs n'arrivent au Parc des Princes. Cette fuite inattendue a finalement privé les Blues de tout élément de surprise avant ce match européen crucial.
Rosenior réagit à la faille de sécurité
Après la lourde défaite 5-2, Rosenior a admis qu'il n'était pas au courant de la faille de sécurité pendant ses préparatifs d'avant-match. « Je n'étais pas au courant », a-t-il déclaré après le match lorsqu'il a été informé de la fuite, selon le Daily Mail. « Je suis sûr que nous irons au fond des choses si c'est le cas. Ce genre de choses arrive assez souvent aujourd'hui. Nous obtenons des informations sur nos adversaires. Je suis plus préoccupé par le résultat final que par le début du match. »
Le pari de Jorgensen se retourne contre lui
La décision d'aligner Jorgensen s'est avérée être un tournant dans le match, car le joueur de 23 ans a été au cœur de l'effondrement défensif. Alors que le score était de 2-2, le gardien danois a commis une erreur grossière en tentant de dégager le ballon depuis sa surface, permettant à Vitinha de lobber le ballon dans le but vide pour redonner l'avantage aux Parisiens. Cela a déclenché une avalanche de buts en fin de match qui a réduit à néant la campagne européenne de Chelsea.
Malgré cette erreur coûteuse, Rosenior a fermement défendu sa décision de faire tourner son effectif et a protégé le gardien de but en déclarant : « Les joueurs font des erreurs. Filip n'est pas le premier à en faire. Cela fait partie du football. Je fais moi-même des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Parfois, elles sont plus coûteuses. C'est l'un de ces moments. Ce que nous devons faire pour Rob, pour Filip et pour tous les joueurs, c'est prendre soin les uns des autres. C'est un test important pour notre caractère. »
La route vers Stamford Bridge
Chelsea doit désormais se ressaisir rapidement avant un match crucial de Premier League contre Newcastle samedi prochain. Le club occupant actuellement la cinquième place du classement et luttant pour terminer parmi les quatre premiers, la pression s'intensifie sur Rosenior pour qu'il trouve une solution à la fragilité défensive. Alors que le PSG profitera d'un week-end de repos après le report de son match de Ligue 1, Chelsea doit immédiatement retrouver sa résilience.
