Liam Rosenior a déclaré que la composition de son équipe de Chelsea avait été DIVULGUÉE quelques heures avant la défaite contre le PSG en Ligue des champions, et il s'est engagé à retrouver le coupable

La décision d'aligner Jorgensen s'est avérée être un tournant dans le match, car le joueur de 23 ans a été au cœur de l'effondrement défensif. Alors que le score était de 2-2, le gardien danois a commis une erreur grossière en tentant de dégager le ballon depuis sa surface, permettant à Vitinha de lobber le ballon dans le but vide pour redonner l'avantage aux Parisiens. Cela a déclenché une avalanche de buts en fin de match qui a réduit à néant la campagne européenne de Chelsea.

Malgré cette erreur coûteuse, Rosenior a fermement défendu sa décision de faire tourner son effectif et a protégé le gardien de but en déclarant : « Les joueurs font des erreurs. Filip n'est pas le premier à en faire. Cela fait partie du football. Je fais moi-même des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Parfois, elles sont plus coûteuses. C'est l'un de ces moments. Ce que nous devons faire pour Rob, pour Filip et pour tous les joueurs, c'est prendre soin les uns des autres. C'est un test important pour notre caractère. »