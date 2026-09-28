Paul Marriott
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Liam Gallagher affirme détenir des informations de l’intérieur sur le verdict juridique de Manchester City après des discussions secrètes au plus haut niveau
Un musicien minimise les sanctions sportives imminentes
Le football anglais a été secoué par des informations selon lesquelles City avait été reconnu coupable de 114 des 115 infractions financières par une commission indépendante de la Premier League. Cette enquête marathon, portant sur la période de 2009 à 2018, a déclenché de nombreuses spéculations sur de lourdes sanctions, allant d'une relégation forcée au retrait de titres remportés par le passé. Cependant, Gallagher a balayé ces scénarios catastrophes, affirmant disposer d'informations internes sur le véritable sort du club grâce à un contact haut placé.
- Paul Marriott
Rocker révèle les détails de la sanction présumée
Le musicien acclamé et fervent supporter de Manchester City a partagé ses affirmations sur la plateforme sociale X, assurant avoir parlé directement avec une haute figure du football. Révélant la sanction qu’il s’attend à voir infligée à la hiérarchie de l’Etihad, Gallagher a écrit : « Si nous perdons notre appel, ce que nous ne ferons pas, nous écoperons d’une AMENDE et d’une INTERDICTION DE TRANSFERTS et ce sera tout, voilà tout. »
Cherchant à calmer les supporters inquiets de City dans l’attente du verdict officiel, le leader d’Oasis a ajouté : « Calmez-vous. »
Les rivaux se moquent du tuyau interne de la chanteuse
Les affirmations audacieuses de la rock star ont immédiatement suscité un scepticisme généralisé et les moqueries des supporters rivaux, qui mettaient en doute la crédibilité de ses informations.
De nombreux observateurs se sont amusés de la confiance de Gallagher, d’autant que le règlement de la Premier League autorise des sanctions bien plus sévères. Évoquant la perspective d’une relégation plus bas dans la pyramide, un supporter a lancé sur les réseaux sociaux : « Profite bien du déplacement à Doncaster [Rovers], mon pote. »
Jetant le doute sur cette fuite avant que la commission ne rende sa sanction officielle, un autre a ajouté : « J’ai hâte de ressortir ça quand la sanction tombera ! »
- Every Second Media
De longs appels juridiques prolongent l’incertitude
Une décision définitive concernant les sanctions n’est pas attendue dans l’immédiat, la procédure légale en bonne et due forme étant toujours en cours. Manchester City devrait presque certainement déposer un appel formel contre les verdicts de culpabilité, une démarche qui devrait prolonger cette saga de plusieurs mois supplémentaires. Ce nuage réglementaire persistant menace de détourner l’attention de l’équipe d’Enzo Maresca alors qu’elle poursuit ses ambitions sur la scène nationale et européenne.
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