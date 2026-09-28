Le musicien acclamé et fervent supporter de Manchester City a partagé ses affirmations sur la plateforme sociale X, assurant avoir parlé directement avec une haute figure du football. Révélant la sanction qu’il s’attend à voir infligée à la hiérarchie de l’Etihad, Gallagher a écrit : « Si nous perdons notre appel, ce que nous ne ferons pas, nous écoperons d’une AMENDE et d’une INTERDICTION DE TRANSFERTS et ce sera tout, voilà tout. »

Cherchant à calmer les supporters inquiets de City dans l’attente du verdict officiel, le leader d’Oasis a ajouté : « Calmez-vous. »