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Liam Delap souhaite rester « au moins une saison de plus » à Chelsea pour prouver sa valeur à Xabi Alonso, malgré une situation de transfert peu encourageante qui le pousserait plutôt à « passer à autre chose »
Delap est déterminé à se battre pour l’avenir des Blues.
Selon la BBC, Delap reste déterminé à faire ses preuves à Chelsea et souhaite rester au moins une saison de plus pour faire taire ses détracteurs. L’attaquant de 23 ans est arrivé dans l’ouest londonien avec de grandes attentes, mais sa cote a baissé après une saison davantage marquée par les blessures et la frustration que par les buts.
Malgré ces débuts contrariés, l’ancien Mancunien n’envisage pas de prendre la poudre d’escampette : il a récemment acheté une maison dans la région, preuve de son engagement à réussir chez les Blues. Delap se dit également impatient de travailler sous les ordres de Xabi Alonso, qui prendra officiellement les rênes de Chelsea le 1er juillet.
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Une première saison à oublier
Les statistiques de la première année de Delap à Chelsea sont décevantes au regard de son transfert de 30 millions de livres sterling. Il n’a inscrit qu’un seul but en Premier League la saison dernière et deux en 41 apparitions toutes compétitions confondues, terminant la saison sans marquer lors de ses 26 derniers matches. Ses difficultés ont été aggravées par une luxation de l’épaule lors d’un match contre Bournemouth, qui a fortement limité son impact physique sur le terrain.
Son entourage admet que les attentes ne sont pas encore satisfaites, mais souligne la difficulté de sa période d’adaptation. La concurrence s’est par ailleurs intensifiée avec l’arrivée de Joao Pedro, qui s’est rapidement imposé comme un attaquant majeur des Blues après son transfert de 55 millions de livres en provenance de Brighton. La forme de Pedro a encore accentué la glissade de Delap dans la hiérarchie, rendant son rôle au sein de l’équipe plus incertain que jamais.
Rumeurs de transfert et pression au sein de l'équipe
Bien que Delap souhaite rester, l’absence de Chelsea en coupes européennes la saison prochaine impose de réduire un effectif pléthorique. Son indemnité de transfert, plus modeste que celle d’autres stars, pourrait le rendre « plus facilement transférable » si le club doit équilibrer ses comptes. Les Blues, seulement dixièmes l’an passé, sont sous pression pour offrir à Alonso un groupe resserré et élite.
Newcastle United surveille la situation : les Magpies cherchent un nouveau pivot en attaque et voient en Delap, malgré son récent manque de efficacité devant le but, une option à fort potentiel. Le retour éventuel de Nicolas Jackson, de retour de prêt au Bayern Munich, promet par ailleurs une concurrence acharnée au poste d’avant-centre à Stamford Bridge.
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Le facteur Alonso
L’avenir de Delap devrait se dessiner sous l’autorité d’Alonso. Le technicien espagnol devra juger si l’engagement de l’attaquant mérite une place dans son effectif. Son style de jeu physique a fait sa marque à Ipswich Town, mais il ne l’a pas encore imposé sous le maillot de Chelsea.
Dans un contexte où Chelsea doit céder des joueurs pour financer ses recrues et respecter le fair-play financier de l’UEFA, l’attaquant se trouve à la croisée des chemins. Pour prouver la réalité de son potentiel, il devra rapidement retrouver le chemin des filets dès la préparation estivale s’il veut convaincre le nouvel entraîneur de lui accorder une place à Stamford Bridge.