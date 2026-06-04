Selon la BBC, Delap reste déterminé à faire ses preuves à Chelsea et souhaite rester au moins une saison de plus pour faire taire ses détracteurs. L’attaquant de 23 ans est arrivé dans l’ouest londonien avec de grandes attentes, mais sa cote a baissé après une saison davantage marquée par les blessures et la frustration que par les buts.

Malgré ces débuts contrariés, l’ancien Mancunien n’envisage pas de prendre la poudre d’escampette : il a récemment acheté une maison dans la région, preuve de son engagement à réussir chez les Blues. Delap se dit également impatient de travailler sous les ordres de Xabi Alonso, qui prendra officiellement les rênes de Chelsea le 1er juillet.



