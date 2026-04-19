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Liam Delap estime que « la meilleure équipe » a perdu lors de la défaite cuisante de Chelsea face à Manchester United ; l'attaquant est convaincu que les buts finiront par arriver après quatre matches consécutifs sans marquer en Premier League
Déception pour Delap et Chelsea
Delap a exprimé sa vive frustration après la défaite 1-0 de Chelsea samedi. Les Blues ont cadré 21 tirs contre 4 pour leurs adversaires et affichaient un xG nettement supérieur, mais c’est la frappe décisive de Matheus Cunha en première période qui a fait la différence. Les locaux ont en outre frappé trois fois les montants, dont une tête puissante de Delap qui a heurté la barre transversale. Rentrer bredouille a été un coup dur pour le groupe, qui estime que le score final ne reflète pas l’équilibre réel de la rencontre.
- AFP
La confiance se joue dans la finition
Cette défaite prolonge à quatre le nombre de matchs consécutifs de Premier League sans victoire pour Chelsea, mais Delap demeure convaincu que la chance finira par tourner. « C’est très frustrant, car on a l’impression de ne pas mériter ce résultat », a-t-il déclaré. « Nous étions l’équipe supérieure. C’est un sentiment pénible. Évidemment, nous avons perdu un joueur et nous devions réagir en défendant à ce moment-là, mais nous ne l’avons pas fait. Un autre jour, on marque quatre buts en seconde période, mais aujourd’hui, rien n’a voulu sourire. On crée pourtant beaucoup d’occasions ; il nous manque juste un petit ajustement dans la finition pour que le ballon finisse au fond. »
Sauver la saison
Malgré les récents revers, le moral au sein de l'équipe de Rosenior semble intact alors qu'elle poursuit sa quête d'une qualification pour la Ligue des champions et d'un titre en FA Cup. Le club occupe actuellement la sixième place du classement, à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions, et doit encore disputer des rencontres décisives. Delap a souligné la forte cohésion qui règne parmi les joueurs, insistant sur le fait que leurs objectifs de la saison restent tout à fait à leur portée. « Nous croyons les uns en les autres et nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ces deux objectifs », a expliqué l’attaquant au sujet de leurs ambitions. « C’est notre plan, c’est notre objectif. Il faut se concentrer sur mardi, puis nous aurons un match crucial contre Leeds. »
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Réaction face à Brighton
Chelsea doit rapidement se remettre de sa défaite et se projeter vers le déplacement à Brighton mardi soir, avant de se concentrer sur la demi-finale de la FA Cup contre Leeds à Wembley. « Si nous parvenons à régler quelques petits détails, tout devrait bien se passer », a conclu Delap.