Malgré les récents revers, le moral au sein de l'équipe de Rosenior semble intact alors qu'elle poursuit sa quête d'une qualification pour la Ligue des champions et d'un titre en FA Cup. Le club occupe actuellement la sixième place du classement, à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions, et doit encore disputer des rencontres décisives. Delap a souligné la forte cohésion qui règne parmi les joueurs, insistant sur le fait que leurs objectifs de la saison restent tout à fait à leur portée. « Nous croyons les uns en les autres et nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ces deux objectifs », a expliqué l’attaquant au sujet de leurs ambitions. « C’est notre plan, c’est notre objectif. Il faut se concentrer sur mardi, puis nous aurons un match crucial contre Leeds. »