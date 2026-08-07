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Liam Delap encouragé à quitter Chelsea pour Everton et à suivre « le superbe parcours » de Romelu Lukaku
Delap poussé vers Everton
Everton viserait l’attaquant de Chelsea Delap, âgé de 23 ans, lors de l’actuel mercato estival, après les difficultés de l’avant-centre à s’imposer à Stamford Bridge. Chelsea serait disposé à se séparer de l’ancien produit du centre de formation de Manchester City afin de récupérer la majeure partie des 30 millions de livres sterling versés à Ipswich Town à l’été 2025. King, ancien recruteur principal d’Everton, estime qu’un transfert sur le Merseyside représente la meilleure solution pour relancer la carrière de l’attaquant.
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Le parcours de Lukaku inspire un changement
King estime que le bilan exceptionnel de Lukaku à Everton, où il a inscrit 87 buts en 166 apparitions et reste le meilleur buteur de l’histoire du club à l’ère de la Premier League avec 68 buts, doit servir de principal point de référence à Delap pour relancer sa carrière à Goodison Park.
S’exprimant auprès de Football Insider, King a déclaré : « Si j’étais Delap et qu’Everton m’appelait, je me dirais : “Bon sang, oui. Regardez qui est allé à Everton et y est devenu un très bon joueur. Lukaku.”
« Il est parti en prêt et s’est vraiment fait un nom à Everton, n’est-ce pas ? Et cela a été une excellente voie pour lui, vous savez, qui lui a ouvert les portes vers de plus grandes choses », a-t-il poursuivi.
Revenant sur les débuts de Lukaku, King a ajouté : « Vous savez, je dois admettre que, quand il est arrivé à Everton jeune joueur, je me souviens l’avoir vu jouer dans un tournoi à La Manga quand il avait 17 ans. Il était puissant et fort, et quel merveilleux finisseur il était du pied gauche. C’était une grande époque pour les joueurs belges à ce moment-là. »
« [Thibaut] Courtois et [Youri] Tielemans et, vous savez, tous ces joueurs-là. Donc, s’il avait la chance d’aller à Everton, je la saisirais. Même s’il est prêté pour un an », a conclu King.
Les options de Chelsea compliquent la situation de Delap
Selon The Athletic, Chelsea prévoit de réduire de moitié son groupe de six attaquants de pointe seniors après l'arrivée de Danny Welbeck. Avec Joao Pedro pressenti pour rester et signer un nouveau contrat, Delap apparaît comme un candidat de premier plan à un départ pour une indemnité dépassant 30 millions de livres sterling, aux côtés de Nicolas Jackson, valorisé à 65 millions de livres sterling, et de Marc Guiu, auquel est associé un prix de 25 millions de livres sterling. Cet embouteillage offre une belle opportunité à Everton de passer à l'action alors que les dirigeants de Stamford Bridge cherchent à réduire leurs options offensives.
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Le temps de jeu suscite des inquiétudes
Everton doit désormais décider s’il faut formuler une proposition de prêt ou viser un transfert définitif avant la fermeture du mercato. Pour Delap, rester à Chelsea avec son contrat de longue durée courant jusqu’en 2031 comporte le risque d’un temps de jeu très limité et d’un développement qui stagne.
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