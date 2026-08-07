King estime que le bilan exceptionnel de Lukaku à Everton, où il a inscrit 87 buts en 166 apparitions et reste le meilleur buteur de l’histoire du club à l’ère de la Premier League avec 68 buts, doit servir de principal point de référence à Delap pour relancer sa carrière à Goodison Park.

S’exprimant auprès de Football Insider, King a déclaré : « Si j’étais Delap et qu’Everton m’appelait, je me dirais : “Bon sang, oui. Regardez qui est allé à Everton et y est devenu un très bon joueur. Lukaku.”

« Il est parti en prêt et s’est vraiment fait un nom à Everton, n’est-ce pas ? Et cela a été une excellente voie pour lui, vous savez, qui lui a ouvert les portes vers de plus grandes choses », a-t-il poursuivi.

Revenant sur les débuts de Lukaku, King a ajouté : « Vous savez, je dois admettre que, quand il est arrivé à Everton jeune joueur, je me souviens l’avoir vu jouer dans un tournoi à La Manga quand il avait 17 ans. Il était puissant et fort, et quel merveilleux finisseur il était du pied gauche. C’était une grande époque pour les joueurs belges à ce moment-là. »

« [Thibaut] Courtois et [Youri] Tielemans et, vous savez, tous ces joueurs-là. Donc, s’il avait la chance d’aller à Everton, je la saisirais. Même s’il est prêté pour un an », a conclu King.