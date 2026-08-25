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Liam Delap en route vers un transfert à 50 M£ à Nottingham Forest alors que Chelsea poursuit son grand ménage estival sous Xabi Alonso
Forest s’accorde sur un montant record dans l’histoire du club pour Delap
Nottingham Forest a trouvé un accord total pour recruter Delap en provenance de Chelsea dans le cadre d’un deal pouvant atteindre 50 M£, selon des informations d’ESPN et du The Guardian. Forest paiera un montant initial de 45 M£, auquel pourront s’ajouter 5 M£ de bonus potentiels, ce qui représente un nouveau transfert record pour le club des East Midlands.
Delap s’était imposé comme la cible offensive prioritaire du manager de Forest, Oliver Glasner, avant la fermeture du mercato estival mardi prochain. Les négociations se sont conclues rapidement après que l’attaquant a été laissé hors du groupe pour la victoire 3-2 contre Fulham lundi.
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Les difficultés dans l’ouest de Londres mènent au départ
Delap est arrivé à Stamford Bridge en provenance d'Ipswich Town pour 30 M£ l'été dernier, mais il a vécu une première saison compliquée dans l'ouest de Londres. L'attaquant n'a inscrit qu'un seul but en Premier League en 28 apparitions avec le club, tandis que des blessures récurrentes ont freiné son élan.
Alonso a privilégié João Pedro et Danny Welbeck comme principales options offensives cette saison, reléguant Delap dans la hiérarchie. Après avoir perdu le numéro neuf au profit de Pedro, l'ancien joueur formé à l'académie de Manchester City a été placé sur la liste des transferts, alors que Chelsea cherche à alléger son effectif avant la date limite du mercato.
Chelsea accélère les départs au sein de l’effectif
Delap n’est pas le seul attaquant à se diriger vers un départ de Stamford Bridge cette semaine, Chelsea ayant également entamé des discussions avec Aston Villa concernant le départ définitif de l’international sénégalais Nicolas Jackson, valorisé à 65 M£.
Villa a identifié Jackson comme le remplaçant d’Ollie Watkins, qui se rapproche d’un transfert vers le club de Saudi Pro League Al Hilal. Alors que Villa cherche à mettre en place un échéancier de paiement structuré, Chelsea a exclu un nouveau prêt pour Jackson, après l’avoir envoyé en prêt au Bayern Munich la saison dernière.
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La suite pour Forest et Delap
Delap doit passer sa visite médicale et finaliser les conditions personnelles avec Forest avant de boucler son transfert à City Ground. Glasner espère que l’attaquant pourra avoir un impact immédiat afin d’apporter l’efficacité qui a manqué lors de la récente défaite 1-0 contre Leeds United. Pendant ce temps, Chelsea va se concentrer sur la finalisation du transfert envisagé de Jackson à Aston Villa avant la date limite du marché des transferts.
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