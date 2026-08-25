Nottingham Forest a trouvé un accord total pour recruter Delap en provenance de Chelsea dans le cadre d’un deal pouvant atteindre 50 M£, selon des informations d’ESPN et du The Guardian. Forest paiera un montant initial de 45 M£, auquel pourront s’ajouter 5 M£ de bonus potentiels, ce qui représente un nouveau transfert record pour le club des East Midlands.

Delap s’était imposé comme la cible offensive prioritaire du manager de Forest, Oliver Glasner, avant la fermeture du mercato estival mardi prochain. Les négociations se sont conclues rapidement après que l’attaquant a été laissé hors du groupe pour la victoire 3-2 contre Fulham lundi.