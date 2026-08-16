Selon l’Express, Liverpool a disputé deux matches dans la même journée contre le promu de Serie A, Côme, dimanche. La première rencontre, un match amical à huis clos au centre d’entraînement AXA de Kirkby, s’est soldée par un match nul 0-0. Liverpool a aligné une équipe expérimentée comprenant Alexis Mac Allister, Federico Chiesa et Kostas Tsimikas.

Cependant, ce match de 70 minutes a été éclipsé par un incident malheureux impliquant Dossena. Le joueur de 27 ans est mal retombé sur la main après avoir disputé un duel aérien avec James McConnell et Will Wright. Dossena est resté au sol, et un gros plan de la caméra a rapidement révélé qu’il avait subi une grave luxation du doigt, laissant les commentateurs et les téléspectateurs sous le choc.