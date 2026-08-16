AFP
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LFCTV contraint de présenter des excuses à l’antenne après avoir montré la blessure horrible d’un joueur de Côme contre Liverpool
Une sale blessure assombrit le match nul à l’entraînement
Selon l’Express, Liverpool a disputé deux matches dans la même journée contre le promu de Serie A, Côme, dimanche. La première rencontre, un match amical à huis clos au centre d’entraînement AXA de Kirkby, s’est soldée par un match nul 0-0. Liverpool a aligné une équipe expérimentée comprenant Alexis Mac Allister, Federico Chiesa et Kostas Tsimikas.
Cependant, ce match de 70 minutes a été éclipsé par un incident malheureux impliquant Dossena. Le joueur de 27 ans est mal retombé sur la main après avoir disputé un duel aérien avec James McConnell et Will Wright. Dossena est resté au sol, et un gros plan de la caméra a rapidement révélé qu’il avait subi une grave luxation du doigt, laissant les commentateurs et les téléspectateurs sous le choc.
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Les commentateurs réagissent à une horrible luxation du doigt
La nature spectaculaire de la blessure a été diffusée en direct sur LFCTV, suscitant des réactions immédiates de l’équipe de commentateurs. Le commentateur principal John Bradley a rapidement compris la gravité de la situation tandis que l’équipe médicale se préparait à intervenir.
Bradley a déclaré : « C’est une mauvaise chute. On va peut-être avoir besoin d’un petit arrêt de jeu pour faire entrer l’équipe médicale. Eh bien oui, voilà, il s’est démis le doigt. » La consultante Natashia Dowie a elle aussi été frappée par la vision choquante de ce doigt déboîté, se contentant d’ajouter : « Woah, ce n’est pas beau à voir. »
La retransmission a capté la réalité inconfortable des blessures dans le sport professionnel, laissant l’équipe de production se démener pour s’adresser au public en direct qui venait d’assister à ce gros plan terrifiant.
La chaîne officielle présente ses excuses en direct lors de la diffusion.
Conscient que ces images choquantes avaient pu heurter les téléspectateurs qui suivaient ce match amical depuis chez eux, le commentateur de LFCTV Steve Hunter a estimé nécessaire de présenter des excuses en direct à l’antenne. Hunter a poursuivi : « Désolé si vous êtes simplement en train de déjeuner ou si vous êtes, qui sait, à San Diego en train de prendre un petit-déjeuner très matinal. Parfois, on voit des choses qui vous font grimacer. »
Malgré l’aspect effrayant de ce doigt déboîté et la brève interruption du jeu, Dossena a fait preuve d’une remarquable résilience. Le défenseur central a rapidement été bandé par le staff médical de Côme et, fait remarquable, a continué à jouer pendant les six dernières minutes de cette rencontre d’entraînement écourtée, permettant à l’équipe italienne de garder sa cage inviolée.
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Quel est le prochain match de Liverpool et de Côme ?
À l’issue de cette éprouvante double confrontation face à Cesc Fabregas et à son équipe, Liverpool va désormais tourner toute son attention vers la prochaine campagne de Premier League. De son côté, Côme suivra de près la récupération de Dossena alors que le club prépare son retour très attendu dans l’élite du football italien, en espérant qu’il évite tout problème à long terme.
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