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Lexi Potter Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Lexi Potter : une jeune joueuse de Chelsea et de l'équipe d'Angleterre, inspirée par Keira Walsh, qui présente des qualités similaires à celles de Georgia Stanway

Alors que le départ très médiatisé d’Emma Hayes de Chelsea approchait à grands pas dans les derniers mois de la saison 2023-2024, avant son départ pour les États-Unis où elle devait prendre les rênes de l’emblématique équipe nationale, la très respectée entraîneuse a pris un moment lors de l'une de ses dernières conférences de presse pour s'interroger sur ce à quoi pourrait ressembler l'équipe des Blues à l'avenir, compte tenu des progrès réalisés au sein de la formation féminine des jeunes et du travail accompli pour tenter de combler le fossé entre le centre de formation et l'équipe première.

« Cela fait probablement deux, voire trois ans maintenant que nous travaillons d’arrache-pied pour définir comment développer notre quota de joueurs formés au club et faire progresser nos jeunes, tout en sachant qu’ils ne peuvent pas passer [directement] du centre de formation au football senior, du moins chez nous. Qu'il s'agisse de conclure des prêts ou de recruter des talents internationaux, comme Maika Hamano, que nous pouvons intégrer et former à notre manière, je pense que nous commencerons à en récolter les fruits au cours des 12 prochains mois », a-t-elle expliqué aux journalistes en février 2024, à mi-parcours d'une saison où l'émergence d'Aggie Beever-Jones en tant que joueuse clé de l'équipe première a donné aux supporters de nombreuses raisons de se réjouir quant aux talents issus de notre centre de formation.

« Aggie est certainement un exemple de ce travail, mais elle ne sera pas la seule », a ajouté Hayes. « D'autres suivront, j'en suis certaine. Je suis enthousiaste à propos de beaucoup de ces jeunes joueuses. Je suis enthousiaste à propos de Lexi Potter. Je pense qu’elle va devenir une jeune joueuse de haut niveau. [Je suis enthousiaste à propos de] Lola Brown. Il y a de très, très bonnes jeunes joueuses en devenir à Chelsea et je suis sûre que lorsque je reviendrai ici dans cinq ans en tant que supportrice, je pourrai peut-être voir certaines d’entre elles jouer au niveau senior. »

À l’époque, Potter effectuait le premier prêt de sa carrière, en deuxième division avec Crystal Palace. Lorsque le club londonien a obtenu sa promotion en première division, elle en est devenue une joueuse clé, un statut qu’elle a conservé à son retour chez les Eagles pour leur première saison en Women’s Super League un an plus tard. Aujourd’hui, cependant, la jeune femme de 19 ans fait partie de l’équipe première de Chelsea et, mercredi, elle a marqué son premier but en WSL lors de son premier match de championnat avec le club, un but qui s’est avéré décisif dans une victoire cruciale contre Brighton.

Compte tenu de la réputation de Sonia Bompastor, l'entraîneuse de Chelsea qui a succédé à Hayes, pour faire confiance aux jeunes joueuses, et du potentiel dont Potter a fait preuve lors de ses apparitions cette saison, il semble que Hayes ait eu raison : elle pourrait bien observer cette jeune milieu de terrain talentueuse la prochaine fois qu'elle reviendra dans l'ouest de Londres pour voir son ancien club en action.

  • Lexi Potter Crystal Palace Women 2024-25Getty Images

    C'est là que tout a commencé

    Née à Epsom et ayant grandi à Redhill, Potter a toujours vécu à quelques kilomètres seulement du centre d'entraînement de Chelsea, à Cobham. Elle a rejoint les Blues à l'âge de huit ans, après avoir passé ses premières années à jouer au football avec son frère dans l'équipe locale de garçons, tout en pratiquant beaucoup le futsal.

    Ces expériences ont contribué à faire de la jeune milieu de terrain une joueuse capable de prendre des décisions rapides et dotée d’une excellente technique, ce qui lui a valu d’être très appréciée tant au sein des Lionesses que chez les Blues depuis longtemps. Cela est devenu particulièrement évident lorsqu’elle a fait la une des journaux en septembre 2023 en devenant la première joueuse en Angleterre à signer un contrat professionnel à l’âge de 17 ans.

    « Nous fondons de grands espoirs en elle pour l’avenir et nous avons hâte de la voir évoluer et s’améliorer dans les années à venir », avait déclaré à l’époque Paul Green, aujourd’hui ancien directeur général de Chelsea.

    Parallèlement, il a été annoncé que Potter, qui faisait déjà partie de l’équipe d’Angleterre des moins de 19 ans, serait également prêtée à Palace pour sa première expérience en prêt. C’est là qu’elle a fait ses premiers pas dans le football senior de compétition et, en l’espace de quelques mois seulement, elle était saluée comme « une future star du pays » par la responsable de Palace, Laura Kaminski.

    Il était logique que Potter revienne chez les Eagles la saison suivante, après leur promotion en WSL, et elle a continué à progresser à ce niveau, sa « maturité » impressionnante étant soulignée par Kaminski.

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  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Le grand tournant

    La situation était différente au début de cette saison. Potter n’avait pas été prêtée, mais elle ne jouait pas non plus régulièrement avec Chelsea, n’ayant disputé que quatre matches avant la trêve hivernale. Cependant, en s’entraînant aux côtés de milieux de terrain de haut niveau comme Keira Walsh et Erin Cuthbert, elle avait encore beaucoup à apprendre au sein de l’environnement des Blues.

    « C'est évidemment différent de passer de jouer chaque semaine à ne pas jouer autant que je le voudrais, mais c'est vraiment un excellent entraînement quotidien avec des joueuses de classe mondiale », avait déclaré la jeune femme de 19 ans àGOAL en décembre dernier, alors qu'elle était en stage avec les U23 anglaises. « Je pense vraiment que j'apprends et cela m'a beaucoup aidée à progresser. Pouvoir observer des joueuses de si haut niveau à l'entraînement et en match, je pense que c'est vraiment bénéfique pour mon développement. »

    Depuis le début de l’année, Potter a également commencé à accumuler plus de temps de jeu. Elle a disputé six des dix derniers matchs de Chelsea et a fait ses débuts en tant que titulaire en WSL avec le club lors de la victoire 2-1 de mercredi contre Brighton, où son but décisif juste avant la mi-temps a fait la différence. Ce fut le point d’orgue d’une solide performance qui lui a valu le titre de Joueuse du match.

    « Je vais être honnête, je ne suis pas surprise », a déclaré Walsh après le match, s’adressant à Sky Sports aux côtés de sa coéquipière adolescente, peu à l’aise devant les caméras. « Je la vois s’entraîner tous les jours. Elle a dû attendre longtemps pour cela, mais c’est plus que mérité. C’est une joueuse incroyable et, comme vous pouvez le voir, elle a un très bel avenir devant elle. »

  • Lexi Potter England Women 2025Getty Images

    Comment ça va ?

    C'est un potentiel que Potter a su démontrer chaque fois qu'elle en a eu l'occasion avec Chelsea, et elle l'a également prouvé à maintes reprises avec l'équipe d'Angleterre. Intégrée pour la première fois à l'équipe des moins de 23 ans en octobre dernier, la jeune joueuse de 19 ans n'a pas semblé dépaysée malgré ce saut de niveau et le fait qu'elle évolue aux côtés de joueuses telles que Ruby Mace et Maisie Symonds, toutes deux titulaires régulières en WSL et déjà sélectionnées en équipe nationale senior.

    « Elle évolue aux côtés de joueuses seniors depuis deux saisons complètes et cela se voit », a déclaré le mois dernier Lauren Smith, qui a entraîné Potter tout au long de son parcours dans les équipes de jeunes de l’Angleterre. « On les voit presque comme de jeunes adultes chez les U19, mais lorsqu’elles se retrouvent dans l’environnement des U23 – et je suis certaine qu’il en va de même à Chelsea –, elles deviennent alors des adultes. On voit comment elles évoluent entre ces différents groupes sociaux. Mais le plus grand changement, c’est leur implication lors des entraînements et des matchs, car elles veulent sans cesse passer au niveau supérieur.

    « Je suis sûr qu’elle veut un jour commencer à faire pression pour avoir un entretien avec Sarina [Wiegman]. Je suis sûr qu’elle veut jouer quelques minutes de plus à Chelsea. Ce qui lui permettra d’y arriver, c’est d’être une éponge, d’apprendre ce qu’il faut faire et de s’assurer de le faire à sa manière, car on ne peut pas simplement devenir la prochaine Keira Walsh. Il faut être Lexi Potter. C'est probablement le parcours que suivent les jeunes joueuses : s'assurer de le faire à leur manière. Quand tout sera en place, on aura là une joueuse exceptionnelle, c'est certain, et je suis sûr qu'on la verra beaucoup. »

  • Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Principaux atouts

    Même si, sans grande surprise, elle s'est montrée timide lors de ses premières apparitions médiatiques, Potter est tout sauf cela lorsqu'elle est sur le terrain. Elle est solide, surtout pour son âge, ce qui lui permet de remporter de nombreux duels : mercredi, elle s'est imposée dans huit des dix duels disputés lors de ses 90 premières minutes avec Chelsea en WSL.

    Sa maîtrise du ballon est exceptionnelle, tant par la précision de ses passes que par la rapidité de ses prises de décision et l’étendue de son jeu, tandis que ses déplacements sans ballon attirent également l’attention. En effet, pour son but contre Brighton, Potter a effectué une superbe percée tardive dans la surface avant de conclure avec autorité.

    Il y a également beaucoup à apprécier sur le plan mental. La manière dont Potter s'est adaptée à l'environnement de Chelsea et a géré son passage en équipe d'Angleterre U23 en dit long sur son application, ce qui a incité Bompastor à saluer sa mentalité. Elle doit encore acquérir davantage d'expérience sur les grandes scènes, mais les premiers signes indiquent qu'elle sera capable de se montrer à la hauteur dans ces moments de pression.

  • Lexi Potter England Women 2026Getty Images

    Il y a matière à amélioration

    Compte tenu de sa maîtrise du ballon et de la détermination dont elle a fait preuve devant le but contre Brighton, Potter est tout à fait capable d’ajouter davantage de buts et de passes décisives à son jeu. Son bilan offensif en sélection anglaise est certes solide, mais elle n’a inscrit qu’un seul but et délivré une seule passe décisive toutes compétitions confondues au cours de ses deux saisons à Crystal Palace, bien qu’elle ait joué régulièrement.

    Jouer un rôle de milieu de terrain box-to-box correspond parfaitement aux points forts de Potter, car c'est une milieu de terrain capable d'influencer le jeu tant en défense qu'en attaque, et c'est à ce poste qu'elle a principalement été utilisée jusqu'à présent dans sa carrière. Si elle parvient à tirer parti de sa présence dans le dernier tiers et à utiliser ses qualités pour apporter davantage de contributions offensives, elle pourra passer à un niveau supérieur.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    La prochaine... Georgia Stanway ?

    Si Walsh est une joueuse que Potter « admire » et auprès de laquelle elle apprend chaque jour à Chelsea, c’est une autre milieu de terrain anglaise, Georgia Stanway, avec laquelle Potter a le plus de points communs.

    Walsh est une meneuse de jeu en retrait qui dicte le jeu depuis un poste défensif, tandis que Stanway est une milieu de terrain très active dont les meilleures qualités sont mises en valeur par un rôle de « box-to-box », même si elle excelle cette saison dans un rôle plus défensif au Bayern Munich.

    Tout comme Stanway, Potter excelle dans les duels et ses déplacements sans ballon sont brillants. Là encore, il ne lui manque plus que ces buts et ces passes décisives. Ce résultat final vient souvent avec l’expérience acquise par les jeunes joueuses, et Potter a clairement le potentiel de s’affiner dans le dernier tiers à mesure qu’elle progresse.

  • Sonia Bompastor Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Et maintenant ?

    Certes, le nombre impressionnant de blessures qui a frappé Chelsea a joué un rôle dans la première titularisation de Potter en WSL, mais il est également évident que Bompastor lui fait confiance pour être à la hauteur. Forte d'une expérience dans la formation des jeunes joueuses qui remonte à l'époque où elle dirigeait le centre de formation de Lyon – ce qui s'est clairement vu lorsqu'elle a aligné en milieu de semaine la plus jeune équipe des Blues en WSL depuis 13 ans –, la responsable de Chelsea aura un rôle important à jouer dans la poursuite du développement de Potter.

    Alors que des rumeurs faisaient état d’un intérêt pour un prêt de l’adolescente en janvier, Bompastor a choisi de la garder, sentant qu’elle pourrait jouer un rôle important lors de la deuxième moitié de la saison.

    « Je sais de quoi elle est capable », avait-elle déclaré à propos de Potter en début de saison. « Sonia m’a beaucoup aidée », a ajouté la joueuse elle-même la semaine dernière. « Elle m’a vraiment soutenue et m’a donné de bons conseils. Chaque fois que nous avons discuté, elle m’a vraiment écoutée. J’ai le sentiment qu’elle m’a vraiment aidée à progresser. »

    D’ici la fin de la saison, il s’agit de continuer à saisir les occasions qui se présentent, tout en apprenant beaucoup auprès des joueuses de classe mondiale de Chelsea. La rencontre historique de mercredi n’était qu’un autre moment fort dans ce qui a déjà été quelques mois exceptionnels, au cours d’une année qui ne fera que s’intensifier alors qu’elle vise une sélection pour la Coupe du monde U20 en septembre.

    Si elle continue sur cette voie et que son temps de jeu augmente, il n’y a aucune raison pour que Sarina Wiegman ne suive pas de près cette adolescente. La sélectionneuse des Lionesses a régulièrement intégré de jeunes talents prometteurs dans l’équipe senior, leur offrant sept débuts en 2025 et un autre lors du premier stage de l’Angleterre en 2026.

    « Je pense que c'est vraiment positif pour la filière de voir des joueuses passer chez les seniors, acquérir cette expérience et saisir cette opportunité », avait déclaré Potter àGOAL en décembre dernier. Elle semble en bonne voie pour être l'une des prochaines sur la liste.

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