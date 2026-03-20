Lexi Potter : une jeune joueuse de Chelsea et de l'équipe d'Angleterre, inspirée par Keira Walsh, qui présente des qualités similaires à celles de Georgia Stanway

« Cela fait probablement deux, voire trois ans maintenant que nous travaillons d’arrache-pied pour définir comment développer notre quota de joueurs formés au club et faire progresser nos jeunes, tout en sachant qu’ils ne peuvent pas passer [directement] du centre de formation au football senior, du moins chez nous. Qu'il s'agisse de conclure des prêts ou de recruter des talents internationaux, comme Maika Hamano, que nous pouvons intégrer et former à notre manière, je pense que nous commencerons à en récolter les fruits au cours des 12 prochains mois », a-t-elle expliqué aux journalistes en février 2024, à mi-parcours d'une saison où l'émergence d'Aggie Beever-Jones en tant que joueuse clé de l'équipe première a donné aux supporters de nombreuses raisons de se réjouir quant aux talents issus de notre centre de formation.

« Aggie est certainement un exemple de ce travail, mais elle ne sera pas la seule », a ajouté Hayes. « D'autres suivront, j'en suis certaine. Je suis enthousiaste à propos de beaucoup de ces jeunes joueuses. Je suis enthousiaste à propos de Lexi Potter. Je pense qu’elle va devenir une jeune joueuse de haut niveau. [Je suis enthousiaste à propos de] Lola Brown. Il y a de très, très bonnes jeunes joueuses en devenir à Chelsea et je suis sûre que lorsque je reviendrai ici dans cinq ans en tant que supportrice, je pourrai peut-être voir certaines d’entre elles jouer au niveau senior. »

À l’époque, Potter effectuait le premier prêt de sa carrière, en deuxième division avec Crystal Palace. Lorsque le club londonien a obtenu sa promotion en première division, elle en est devenue une joueuse clé, un statut qu’elle a conservé à son retour chez les Eagles pour leur première saison en Women’s Super League un an plus tard. Aujourd’hui, cependant, la jeune femme de 19 ans fait partie de l’équipe première de Chelsea et, mercredi, elle a marqué son premier but en WSL lors de son premier match de championnat avec le club, un but qui s’est avéré décisif dans une victoire cruciale contre Brighton.

Compte tenu de la réputation de Sonia Bompastor, l'entraîneuse de Chelsea qui a succédé à Hayes, pour faire confiance aux jeunes joueuses, et du potentiel dont Potter a fait preuve lors de ses apparitions cette saison, il semble que Hayes ait eu raison : elle pourrait bien observer cette jeune milieu de terrain talentueuse la prochaine fois qu'elle reviendra dans l'ouest de Londres pour voir son ancien club en action.