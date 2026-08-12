Lewis-Skelly est déterminé à rester et à se battre pour sa place à Arsenal malgré l’intérêt de Manchester United et de Chelsea

Lewis-Skelly a été l’un des joueurs les plus en vue d’Arsenal pendant la pré-saison, débutant les deux derniers matches amicaux de l’équipe alors qu’elle prépare le Community Shield de dimanche.

Le milieu de terrain a vécu une campagne difficile l’an dernier, se retrouvant derrière Riccardo Calafiori et Piero Hincapie dans la hiérarchie défensive. Cependant, Lewis-Skelly a récemment retrouvé la forme à son poste naturel de milieu axial, ce qui donne à réfléchir à Arsenal.

Alors que le club avait auparavant envisagé de vendre Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri pour lever 100 millions de livres sterling, ses récentes performances impressionnantes ont compliqué la situation. Malgré l’intense concurrence, Lewis-Skelly reste déterminé à s’imposer comme un titulaire régulier sous les ordres de Mikel Arteta cette saison.