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Lewis-Skelly est déterminé à rester et à se battre pour sa place à Arsenal malgré l’intérêt de Manchester United et de Chelsea
Rebond en présaison et avenir incertain
Lewis-Skelly a été l’un des joueurs les plus en vue d’Arsenal pendant la pré-saison, débutant les deux derniers matches amicaux de l’équipe alors qu’elle prépare le Community Shield de dimanche.
Le milieu de terrain a vécu une campagne difficile l’an dernier, se retrouvant derrière Riccardo Calafiori et Piero Hincapie dans la hiérarchie défensive. Cependant, Lewis-Skelly a récemment retrouvé la forme à son poste naturel de milieu axial, ce qui donne à réfléchir à Arsenal.
Alors que le club avait auparavant envisagé de vendre Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri pour lever 100 millions de livres sterling, ses récentes performances impressionnantes ont compliqué la situation. Malgré l’intense concurrence, Lewis-Skelly reste déterminé à s’imposer comme un titulaire régulier sous les ordres de Mikel Arteta cette saison.
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BBC Sport rapporte que Lewis-Skelly a été proposé à Manchester United en janvier, même si Arsenal insiste sur le fait qu’il ne l’a pas activement proposé à d’autres équipes. Manchester United est à la recherche d’un joueur évoluant sur le côté gauche, Luke Shaw ayant un historique physique irrégulier et Patrick Dorgu ayant été utilisé dans un rôle plus avancé par Michael Carrick.
United s’est également penché sur Lewis Hall, mais reconnaît qu’un accord serait compliqué. De la même manière, Chelsea se serait vu offrir l’opportunité de recruter Lewis-Skelly.
Cependant, Chelsea compte déjà Jorrel Hato et Pep Chavarria à ce poste. Sans compétition européenne à disputer et avec un milieu de terrain encombré, Chelsea devrait difficilement passer à l’action pour Lewis-Skelly à moins de réaliser d’abord d’importantes ventes.
Fair-play financier et bénéfice net
Arsenal a fortement investi, avec 250 M£ dépensés l’été dernier et plus de 100 M£ lors du mercato en cours après l’acquisition de Bruno Guimaraes pour 75 M£. Pour équilibrer les comptes, le club cherche à se séparer de joueurs, après avoir déjà vendu Christian Norgaard pour 7 M£ et Leandro Trossard pour 15 M£. En tant que joueur formé au club, un transfert de Lewis-Skelly serait très avantageux sur le plan comptable.
Lewis-Skelly est parfaitement conscient de sa valeur financière pour le club, ayant déjà écrit en légende « pure profit » sur une photo de lui célébrant avec le trophée de la Premier League. Cependant, les nouvelles règles du Squad Cost Ratio stipulent désormais que les revenus issus de la vente de joueurs formés au club doivent être amortis sur la durée de leur contrat.
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Quelle est la suite pour Lewis-Skelly ?
Arsenal a une décision cruciale à prendre avant la fermeture officielle du mercato. Lewis-Skelly devrait probablement figurer dans le groupe pour le Community Shield contre Manchester City dimanche, ce qui pourrait servir d’audition essentielle. S’il ne parvient pas à obtenir un temps de jeu garanti devant Guimaraes, un transfert national tardif reste une possibilité bien réelle, alors que Manchester United continue de suivre sa situation de près.
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