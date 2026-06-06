Lewis Hamilton, pilote Ferrari et légende de la F1, annonce qu’il soutiendra deux nations lors de la Coupe du monde

À la veille du coup d’envoi à Monte-Carlo, le vétéran de la course automobile, âgé de 41 ans, a reconnu ne pouvoir choisir entre son pays natal et la Seleção. Alors que la compétition se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Hamilton se dit impatient de suivre la manière dont les deux équipes relèveront leurs défis respectifs.

L’Angleterre figure dans le groupe L avec la Croatie, le Ghana et le Panama, tandis que le Brésil affrontera le Maroc, Haïti et l’Écosse dans le groupe C.