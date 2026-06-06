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Lewis Hamilton, pilote Ferrari et légende de la F1, annonce qu’il soutiendra deux nations lors de la Coupe du monde
Hamilton, tiraillé entre l'Angleterre et le Brésil
À la veille du coup d’envoi à Monte-Carlo, le vétéran de la course automobile, âgé de 41 ans, a reconnu ne pouvoir choisir entre son pays natal et la Seleção. Alors que la compétition se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Hamilton se dit impatient de suivre la manière dont les deux équipes relèveront leurs défis respectifs.
L’Angleterre figure dans le groupe L avec la Croatie, le Ghana et le Panama, tandis que le Brésil affrontera le Maroc, Haïti et l’Écosse dans le groupe C.
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S'inspirant de la culture brésilienne
L’attachement de Hamilton à la Seleção est bien connu, puisqu’il s’est vu décerner la citoyenneté d’honneur brésilienne en 2022. Pour le septuple champion du monde, l’attrait qu’exerce sur lui cette grande nation sud-américaine va bien au-delà de ce qui se passe sur le terrain, car il se sent profondément en phase avec le style et le parcours des héros sportifs du pays.
« Pour moi, c’est lié à l’Angleterre », a-t-il confié au Mirror. « Franchement, le Brésil a toujours été mon équipe préférée. En grandissant en Angleterre, j’adorais les regarder jouer. Je crois que ce sont les couleurs, la culture et ces joueurs incroyablement talentueux qui m’ont toujours semblé tellement “cool”. »
Dans le football, il est essentiel de respecter le parcours des joueurs issus des quartiers populaires.
Hamilton souligne que les origines modestes de nombreux footballeurs brésiliens légendaires sont l’une des raisons majeures de son soutien. Il estime que les favelas et la culture du football de rue forgent une ténacité et un talent uniques qui distinguent cette nation des autres sélections internationales.
Il a déclaré : « J'apprécie tout simplement d'où ils viennent. Beaucoup de joueurs viennent de la rue, où ils jouent sans chaussures, et il y a quelque chose de tout à fait spécial dans la culture brésilienne. »
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Les rencontres du Brésil et de l’Angleterre s’annoncent comme des temps forts de la Coupe du monde.
Si Hamilton attend avec impatience la Coupe du monde, sa priorité immédiate reste la Formule 1. Il arrive à Monaco en quatrième position au classement des pilotes après avoir terminé deuxième derrière Kimi Antonelli lors du Grand Prix du Canada.
Par ailleurs, la Coupe du monde débutera le 11 juin avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Pendant que les Three Lions disputeront deux rencontres amicales contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, le Brésil affrontera l’Égypte et le Maroc en matches de préparation.