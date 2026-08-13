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Lewis Hall peut-il être le « nouveau Patrice Evra » à Manchester United ? Le légendaire arrière gauche de Manchester United envoie un avertissement sur le « pire match de ta vie » au défenseur de Newcastle au milieu des rumeurs de transfert
Manchester United a renforcé ses options au milieu de terrain
Après avoir assuré sa qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, Manchester United a accordé un contrat de deux ans à Michael Carrick, le faisant passer du statut d’entraîneur intérimaire à celui d’entraîneur permanent. Le club lui fait confiance pour prendre des décisions importantes en matière de recrutement.
Après le départ du vétéran international brésilien Casemiro, se renforcer dans l’entrejeu était une priorité absolue pour Manchester United. Andrey Santos et Youri Tielemans ont contribué à cocher cette case, les deux joueurs s’étant particulièrement illustrés lors d’une série de matches amicaux.
Il a été question de cibler un autre attaquant, car Benjamin Sesko reste le seul véritable numéro 9 à Old Trafford, tandis que Marcus Rashford a réintégré le groupe après un prêt productif à Barcelone.
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Manchester United peut renforcer son secteur défensif
Des questions ont été soulevées au sujet du secteur défensif de United, et il est largement considéré que des renforts peuvent être trouvés dans ce domaine. Hall serait une option utile sur le long terme, à 21 ans, pour concurrencer Luke Shaw au poste d’arrière gauche.
Manchester United serait apparemment prêt à payer 60 millions de livres sterling (81 M$) pour l’international anglais, mais même cela pourrait ne pas suffire à convaincre Newcastle de vendre, compte tenu de l’exode massif de talents de premier plan qui a déjà quitté St James’ Park.
Hall peut-il être le « nouveau Evra » de Manchester United ?
D’autres options pourraient encore être explorées, Evra, qui a remporté cinq titres de Premier League et la Ligue des champions pendant son passage à Old Trafford, déclarant à GOAL, en association avec Stake, lorsqu’il a été interrogé sur les efforts menés pour trouver un autre successeur approprié au trône qu’il occupait autrefois : « Il faut faire attention. Avec [Tyrell] Malacia, les gens ont tout de suite voulu dire : “c’est le nouveau Patrice Evra”. Je dis, avec tout le respect, que quand vous jouez pour United, c’est différent. Le maillot est vraiment lourd.
« Luke Shaw aurait pu être celui-là, mais malheureusement il a eu cette grave blessure quand il s’est cassé le tibia. Et revenir de ça, je pense que ce qu’il fait est incroyable. Il peut être performant lors d’une Coupe du monde parce que ça ne dure que trois mois et les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi il est aussi performant avec l’équipe d’Angleterre. Mais c’est dur. Et j’ai eu une discussion avec Luke, c’était il y a peut-être cinq ans. Et vous savez, quand vous avez ce type de blessure, vous ne voulez plus aller à 100 % dans les duels parce que vous gardez encore un traumatisme.
« C’est pour ça qu’on a besoin que quelqu’un arrive. Hall est un bon arrière gauche. Mais comme je le dis, je n’aime pas m’emballer. Malacia était “le nouveau Patrice Evra”.
« Même moi, je regardais en me disant waouh. Puis après une blessure ou autre, il s’est passé quelque chose. Quand vous voulez être le nouveau Patrice Evra, vous devez jouer neuf ans avec régularité. Vous devez jouer encore plus que le gardien. Ce sera votre premier défi quand les gens veulent comparer des joueurs avec moi.
« Ensuite, bien sûr, il faut être bon défensivement et offensivement. Donc ce que Hall fait avec son club en ce moment ? Oui, mais je dis toujours que quand vous jouez pour un autre club, si vous faites un bon match, les gens diront que c’était un match incroyable. Et quand vous jouez pour United, un bon match, c’est normal. Un très grand match, quand vous jouez à votre meilleur niveau, ils diront que c’est normal.
« Quand vous faites un match normal, ils vont dire que c’était un mauvais match. Quand vous faites un mauvais match, ils vont dire que c’était le pire match de sa vie. Êtes-vous prêt à accepter ce genre de critiques ? C’est ce qu’on doit lui demander. »
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Manchester United explore toutes les options avant la date limite du mercato
Après être passé par Chelsea et Newcastle, tout en honorant quatre sélections avec l’équipe d’Angleterre, Hall a l’habitude d’évoluer sous les projecteurs les plus intenses. Il ne devrait avoir aucun mal à s’adapter à la vie à Manchester.
Manchester United étudierait cependant des alternatives plus abordables, afin de dégager des fonds pour d’éventuels raids de dernière minute sur le marché des transferts, et il se pourrait que quelqu’un d’autre soit chargé de marcher dans les pas illustres d’Evra.
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