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Lewis Ferguson réaffirme son engagement envers Bologne après les spéculations estivales autour des Rangers, mais admet qu’un rêve d’enfance demeure
Le milieu de terrain répond aux rumeurs de transfert estivales
Le capitaine de Bologne, Ferguson, a réaffirmé son engagement envers le club de Serie A après d’intenses spéculations l’annonçant du côté des Rangers lors du mercato estival. L’international écossais a admis avoir pesé le pour et le contre après la Coupe du monde, mais a insisté sur le fait qu’un départ n’a jamais été proche de se concrétiser. Ferguson, qui a disputé 140 matches officiels avec les Rossoblu, a choisi de poursuivre son parcours en Italie après l’arrivée d’un nouveau staff technique.
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L’international écossais explique ses choix de carrière
Le milieu de terrain faisait face à un avenir incertain après avoir perdu la faveur de l'ancien entraîneur Vincenzo Italiano la saison dernière, n'étant titulaire qu'à 32 reprises lors de ses 45 apparitions toutes compétitions confondues, malgré le fait d'avoir mené l'équipe, en tant que capitaine, vers la Coppa Italia 2024-2025.
Interrogé sur les liens avec le géant de Glasgow, Ferguson a déclaré : « J'ai longuement réfléchi à mon avenir après la Coupe du monde, et j'étais un peu dans le doute, mais rien n'a jamais été aussi proche. Quand je suis revenu pour la pré-saison, nous avions un nouvel entraîneur [Domenico Tedesco], et c'était comme un nouveau départ.
« Nous avons encore changé depuis [avec Raffaele Palladino], donc j'ai eu trois nouveaux entraîneurs au cours des deux derniers mois [y compris Sebastien Pocognoli avec l'Écosse]. J'ai longuement réfléchi à ce que mon avenir allait être et, au final, c'était toujours à Bologne. J'y ai aimé chaque instant. Il s'agissait simplement de poursuivre ce parcours et de voir où il me mènerait. »
Les liens familiaux nourrissent l’ambition d’Ibrox
Des liens familiaux profondément enracinés le rattachent toujours aux Rangers, son père Derek et son oncle Barry ayant tous deux représenté le club, tout comme la présence de son ancien entraîneur à Aberdeen, Derek McInnes, à la tête d'Ibrox.
Reconnaissant ce lien de toujours, Ferguson a ajouté : « Ce n'est un secret pour personne, j'ai grandi en étant supporter et ma famille est impliquée dans le club. C'était un rêve pour moi quand j'étais enfant, et cela n'a pas changé, mais je ne veux pas en parler tant que je suis joueur à Bologne. À l'avenir, on ne sait jamais. Cela peut arriver, ou non, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. »
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Une série nationale compliquée met la détermination à l’épreuve
Le joueur de 27 ans fait face à une tâche difficile pour maintenir Bologne hors de la zone de relégation après n’avoir pris que deux points lors de ses cinq premiers matches de Serie A. Le capitaine a disputé chaque minute sous les ordres du nouvel entraîneur Palladino dans le but d’enrayer cette mauvaise passe. Alors qu’il lui reste deux ans de contrat, assortis d’une option de 12 mois, rétablir la stabilité sur le plan national reste sa seule priorité.
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