Le milieu de terrain faisait face à un avenir incertain après avoir perdu la faveur de l'ancien entraîneur Vincenzo Italiano la saison dernière, n'étant titulaire qu'à 32 reprises lors de ses 45 apparitions toutes compétitions confondues, malgré le fait d'avoir mené l'équipe, en tant que capitaine, vers la Coppa Italia 2024-2025.

Interrogé sur les liens avec le géant de Glasgow, Ferguson a déclaré : « J'ai longuement réfléchi à mon avenir après la Coupe du monde, et j'étais un peu dans le doute, mais rien n'a jamais été aussi proche. Quand je suis revenu pour la pré-saison, nous avions un nouvel entraîneur [Domenico Tedesco], et c'était comme un nouveau départ.

« Nous avons encore changé depuis [avec Raffaele Palladino], donc j'ai eu trois nouveaux entraîneurs au cours des deux derniers mois [y compris Sebastien Pocognoli avec l'Écosse]. J'ai longuement réfléchi à ce que mon avenir allait être et, au final, c'était toujours à Bologne. J'y ai aimé chaque instant. Il s'agissait simplement de poursuivre ce parcours et de voir où il me mènerait. »