Un but de Robert Lewandowskià la 87e minute a scellé l'issue du match entre l'Atlético Madrid et Barcelone. L'équipe de Hans-Dieter Flick s'impose 2-1 au Wanda Metropolitano et fait un pas important vers le titre de la Liga : à huit journées de la fin du championnat, les Catalans comptent désormais 7 points d'avance sur le Real Madrid, qui s'était incliné 1-2 cet après-midi sur le terrain de Majorque (but décisif de l'ancien joueur de la Lazio Muriqi). Le Barça s'impose à Madrid 2-1 et fait un petit pas de plus vers le titre. Pour les Colchoneros, c'est la troisième défaite consécutive si l'on compte celle en Ligue des champions contre Tottenham (sans conséquence, puisque c'est tout de même l'Atlético qui s'est qualifié pour les quarts), ils restent quatrièmes avec 57 points et lundi, Villarreal – qui se déplace à Gérone – peut porter son avance à +4.
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Lewandowski entre en jeu et marque : 2-1 pour Barcelone face à l'Atlético Madrid, Yamal en vedette et Flick avec 7 points d'avance sur le Real Madrid
LE MATCH
L'Atlético Madrid avait même pris l'avantage face au FC Barcelone grâce à un but de Giuliano Simeone, qui, à la 39e minute de la première mi-temps, avait ouvert le score dans ce grand match de la 30e journée de la Liga, avant que Marcus Rashford n'égalise à la 42e minute sur une passe décisive de Dani Olmo. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, Nico Gonzalez – aligné au poste d'arrière gauche – a été expulsé pour une faute en dernier recours. L'Atlético a donc disputé toute la seconde mi-temps à dix et a fini par s'effondrer à la 87e minute : comme indiqué, c'est un but de Robert Lewandowski, entré en jeu quelques minutes plus tôt à la place de Rashford, qui a scellé le sort de la rencontre. Protestations des Colchoneros envers l'arbitre : à la 49e minute, il avait expulsé Gerard Martín pour une intervention violente sur Thiago Almada, puis il est revenu sur sa décision en lui donnant un carton jaune.
LE CLASICO À L'AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE
Après l'avoir battu en championnat, Barcelone affrontera à nouveau l'Atlético Madrid dans quatre jours lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions : d'abord à domicile, puis le match retour se jouera à nouveau au Wanda Metropolitano ; entre les deux, il y aura le derby de Liga contre l'Espanyol, prévu le 11 avril prochain. La quatrième avant-dernière journée est à marquer d'une croix rouge : le 10 mai se jouera Barcelone-Real Madrid, le Clásico qui pourrait décider du titre. Après ce match, le Barça affrontera Alavés, le Betis Séville et Valence ; les Merengues se mesureront à Oviedo, Séville et l'Athletic Bilbao.