L'Atlético Madrid avait même pris l'avantage face au FC Barcelone grâce à un but de Giuliano Simeone, qui, à la 39e minute de la première mi-temps, avait ouvert le score dans ce grand match de la 30e journée de la Liga, avant que Marcus Rashford n'égalise à la 42e minute sur une passe décisive de Dani Olmo. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, Nico Gonzalez – aligné au poste d'arrière gauche – a été expulsé pour une faute en dernier recours. L'Atlético a donc disputé toute la seconde mi-temps à dix et a fini par s'effondrer à la 87e minute : comme indiqué, c'est un but de Robert Lewandowski, entré en jeu quelques minutes plus tôt à la place de Rashford, qui a scellé le sort de la rencontre. Protestations des Colchoneros envers l'arbitre : à la 49e minute, il avait expulsé Gerard Martín pour une intervention violente sur Thiago Almada, puis il est revenu sur sa décision en lui donnant un carton jaune.