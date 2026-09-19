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Levi Colwill fustige la prestation « pas assez bonne » de Chelsea, humilié par Brentford, le Chelsea de Xabi Alonso
Chelsea humilié dans le derby
Les fragilités défensives de Chelsea ont été punies sans pitié, Brentford s’imposant avec éclat 3-0 dans le derby de l’ouest londonien. Après une première période sans but, Jaidon Anthony a débloqué la situation sur corner avant que des contre-attaques en fin de match ne permettent à Igor Thiago et Fabio Carvalho de sceller la démonstration. Cette lourde défaite laisse Alonso sans victoire lors de ses trois derniers matches de Premier League, tandis que son équipe reste muette pour la première fois cette saison.
- News Images
« Nous n’avons pas été assez bons »
Colwill n'a pas mâché ses mots au sujet de l'effondrement défensif de Chelsea au Gtech Community Stadium. S'exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final, le défenseur anglais a critiqué la perte de structure et de discipline de l'équipe lorsqu'elle se projetait vers l'avant.
Revenant sur la prestation de la seconde période, il a déclaré : « C'était difficile. D'abord, encaisser sur un coup de pied arrêté n'était pas l'idéal, nous avons essayé de pousser et nous nous sommes peut-être trop découverts, nous avons fait certaines passes que nous n'aurions pas dû faire et ils nous ont pris en contre, puis ils ont inscrit le deuxième but et le troisième but nous a vraiment touchés et a fait mal. En seconde période, nous n'avons pas été assez bons et nous avons beaucoup de choses à travailler pendant la trêve internationale. »
Vulnérabilités coûteuses sur coups de pied arrêtés
Les fragilités défensives de Chelsea ont une nouvelle fois été mises à nu, les Blues ayant déjà concédé leur cinquième but de la saison sur une phase arrêtée. Évoquant leurs difficultés dans la surface de réparation, Colwill a reconnu : « Ça n’a pas été assez bon. Par moments, nous avons été bousculés dans la surface, nous devons clairement nous améliorer sur ce point. Nous avons pleinement confiance en notre entraîneur des coups de pied arrêtés et nous nous adaptons encore à de nouvelles choses. Nous devons progresser en tant qu’équipe. »
Il a insisté sur le fait que tout l’effectif devait assumer une responsabilité collective, plutôt que de compter uniquement sur l’attaque pour les sortir d’affaire : « Je ne pense pas que notre état d’esprit ait baissé. Ça a fait mal et nous avons essayé de pousser pour égaliser, puis nous avons été punis en contre-attaque. Je ne pense pas que notre état d’esprit soit retombé. Nous devons encore beaucoup nous améliorer. Nous ne pouvons pas compter sur notre trio offensif pour nous sortir du danger. Le reste d’entre nous doit aider autant que possible. Nous avons clairement une grande marge de progression. »
- Mark Pain
Corrections urgentes pendant la pause
Alonso est devenu seulement le sixième entraîneur de l’histoire de la Premier League à voir son équipe encaisser deux buts ou plus lors de ses cinq premiers matches. La prochaine trêve internationale de trois semaines offre à Chelsea un temps précieux pour organiser une défense qui a déjà encaissé 12 buts cette saison. Chelsea tentera de se relancer lors de son déplacement sur la pelouse de Bournemouth au Vitality Stadium le 10 octobre.
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