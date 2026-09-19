Les fragilités défensives de Chelsea ont une nouvelle fois été mises à nu, les Blues ayant déjà concédé leur cinquième but de la saison sur une phase arrêtée. Évoquant leurs difficultés dans la surface de réparation, Colwill a reconnu : « Ça n’a pas été assez bon. Par moments, nous avons été bousculés dans la surface, nous devons clairement nous améliorer sur ce point. Nous avons pleinement confiance en notre entraîneur des coups de pied arrêtés et nous nous adaptons encore à de nouvelles choses. Nous devons progresser en tant qu’équipe. »

Il a insisté sur le fait que tout l’effectif devait assumer une responsabilité collective, plutôt que de compter uniquement sur l’attaque pour les sortir d’affaire : « Je ne pense pas que notre état d’esprit ait baissé. Ça a fait mal et nous avons essayé de pousser pour égaliser, puis nous avons été punis en contre-attaque. Je ne pense pas que notre état d’esprit soit retombé. Nous devons encore beaucoup nous améliorer. Nous ne pouvons pas compter sur notre trio offensif pour nous sortir du danger. Le reste d’entre nous doit aider autant que possible. Nous avons clairement une grande marge de progression. »