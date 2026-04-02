« Lève les mains et va te faire foutre ! » - John Obi Mikel, icône de Chelsea, s'en prend à Enzo Fernández pour ses propos sur son transfert au Real Madrid

La polémique a éclaté après l'élimination de Chelsea de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. À la suite d'une humiliante défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs en huitièmes de finale, Fernandez a déclaré à ESPN Argentina, lorsqu'on lui a demandé s'il serait toujours joueur de Chelsea la saison prochaine : « Je ne sais pas. Pour l'instant, je me concentre sur le présent : il nous reste huit matchs de Premier League à disputer, ainsi que la FA Cup. Ensuite, il y aura la Coupe du monde, et on verra bien après ça. »

La situation s'est envenimée lorsque le milieu de terrain de 25 ans a ouvertement exprimé son admiration pour la capitale espagnole, alors que des rumeurs le liaient au Real Madrid. Il a déclaré sur LuzuTV : « Je dis toujours [à ma femme] que si je devais choisir une ville où vivre en Europe, j'aimerais beaucoup Madrid. Elle ressemble beaucoup à Buenos Aires, notamment en raison de la cuisine. »