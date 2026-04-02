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« Lève les mains et va te faire foutre ! » - John Obi Mikel, icône de Chelsea, s'en prend à Enzo Fernández pour ses propos sur son transfert au Real Madrid
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Les propos qui ont déclenché la colère
La polémique a éclaté après l'élimination de Chelsea de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. À la suite d'une humiliante défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs en huitièmes de finale, Fernandez a déclaré à ESPN Argentina, lorsqu'on lui a demandé s'il serait toujours joueur de Chelsea la saison prochaine : « Je ne sais pas. Pour l'instant, je me concentre sur le présent : il nous reste huit matchs de Premier League à disputer, ainsi que la FA Cup. Ensuite, il y aura la Coupe du monde, et on verra bien après ça. »
La situation s'est envenimée lorsque le milieu de terrain de 25 ans a ouvertement exprimé son admiration pour la capitale espagnole, alors que des rumeurs le liaient au Real Madrid. Il a déclaré sur LuzuTV : « Je dis toujours [à ma femme] que si je devais choisir une ville où vivre en Europe, j'aimerais beaucoup Madrid. Elle ressemble beaucoup à Buenos Aires, notamment en raison de la cuisine. »
« Ce n'est pas un leader ! »
Dans son podcast « Obi One », le vainqueur de la Ligue des champions a fait part de sa colère envers Fernandez.
Mikel, qui a passé 11 années couronnées de succès dans l'ouest de Londres, était particulièrement mécontent du moment choisi par le vainqueur de la Coupe du monde pour faire ces remarques. « Ce n'est pas ça, un leader », a déclaré Mikel. « C'est le genre de chose où, si vous avez des leaders, si vous avez des leaders que les joueurs respectent et admirent, vous ne feriez pas ce genre de déclarations. »
Icon demande au milieu de terrain de partir
Mikel était furieux que de tels propos aient été tenus par un joueur portant le brassard de capitaine en l'absence d'autres figures de proue. Le Nigérian a laissé entendre que si Fernandez n'était pas satisfait du projet actuel mené par Liam Rosenior, il devrait demander à quitter le club sans délai.
« On ne fait pas ce genre de déclaration après avoir été éliminés de manière honteuse de la Ligue des champions, alors qu'on porte le brassard de capitaine », a ajouté Mikel. « Aucun joueur n'est plus important que le club. S'il en a marre, qu'il lève la main et qu'il aille se faire foutre. Et on passe à autre chose. »
- AFP
Exiger le respect de l'insigne
Bien que Fernández soit lié par un contrat à long terme jusqu'en 2032, Mikel insiste sur le fait que le joueur doit faire preuve de plus de reconnaissance envers le club. Il a rappelé à l'international argentin les exigences en vigueur à Stamford Bridge.
« On ne peut pas se permettre de dire que ce qui se passe n'a aucune importance », a conclu Mikel. « Tu devrais être reconnaissant de jouer dans un club comme le Chelsea Football Club. Grâce à la culture que nous avons bâtie. Je peux comprendre qu'il y ait un peu de frustration, mais tu dois quand même respecter l'écusson, tu dois quand même respecter le club, tu dois quand même respecter les supporters, car ce sont eux qui paient ton salaire. »