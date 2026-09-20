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« Leur excuse ne veut pas dire grand-chose » : Michael Carrick réagit au communiqué de Pro Ref après une erreur de la VAR qui a coûté à Manchester United sa défaite dans le derby contre Manchester City
Défaite dans le derby entachée par une controverse liée à la VAR
Manchester City a décroché une victoire 1-0 à Old Trafford, mais le moment décisif a été entouré de controverse. Haaland a inscrit l’unique but du match, même si la recrue record de City Fernandez était clairement en position de hors-jeu tout en faisant action de jeu. L’équipe d’assistance vidéo à l’arbitrage n’est pas intervenue, permettant au but d’être validé.
L’instance arbitrale Pro Ref a présenté officiellement ses excuses à Manchester United dans les trois heures suivant le coup de sifflet final. Les officiels responsables de cette grossière erreur, le VAR Matt Donohue et son assistant Blake Antrobus, ont ensuite été retirés des désignations pour les matches du week-end suivant.
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Carrick balaie des excuses creuses
Le patron de l’arbitrage Howard Webb a contacté United dans un souci de responsabilité, admettant dans « Match Officials Mic'd Up » qu’il était profondément déçu par l’issue. Webb a expliqué que les officiels étaient entièrement focalisés sur le possible hors-jeu de Haaland et ont complètement manqué l’infraction de Fernandez.
Malgré la reconnaissance rapide de cette erreur, Carrick est resté largement impassible. « Les excuses ne veulent pas dire grand-chose », a déclaré l’entraîneur de United. « Je peux apprécier et respecter le fait qu’ils reconnaissent leur erreur et disent qu’ils se sont trompés, ça arrive. Nous devons simplement faire avec. »
Il a ajouté que, même si les décisions peuvent s’équilibrer avec le temps, cette erreur en particulier a fait mal. « Peut-être qu’on obtiendra une ou deux décisions en notre faveur par la force des choses, ou quoi que ce soit, mais celle-là a eu un énorme impact sur le match et c’est pourquoi elle a été particulièrement difficile à encaisser », a expliqué Carrick.
Malgré son intense frustration, Carrick a refusé de condamner complètement la technologie. « Des choses isolées peuvent arriver », a-t-il souligné. « Sur le moment, c’en était une assez grosse, on le sait. Je ne pense pas avoir besoin de revenir là-dessus. Mais oui, j’ai confiance en cela (la VAR). C’est le système vers lequel nous travaillons et que nous utilisons. »
Manchester United lutte pour retrouver son instinct tueur
La défaite dans le derby a aggravé un mois misérable pour Manchester United, qui a eu du mal à boucler ses matches. United a récemment gaspillé une avance de deux buts pour s'incliner à domicile face à Brighton, un premier effondrement de ce type en un demi-siècle. Ce désastre a suivi un frustrant match nul 2-2 contre Everton, où l'équipe s'est fait reprendre à deux reprises.
Interrogé sur le manque d'efficacité de son effectif pendant cette période difficile, l'entraîneur a continué à défendre ses joueurs. « Je pense que c'est assez immédiat, vraiment, sur la dernière semaine environ, avec certaines choses qui sont apparues pendant les matches, mais cela ne veut pas soudainement dire qu'il y a un gros, énorme problème, et c'est évidemment cet équilibre que je dois évaluer », a déclaré Carrick. « C'est très facile, simplement parce que c'est arrivé récemment, de se mettre soudainement à penser que c'est quelque chose qui couvait depuis longtemps, et cela fait partie de notre compréhension, en tant qu'équipe, pour avancer : ce qui peut arriver dans le football lors de certains matches, et ce que nous devons corriger pour la suite. »
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Le déplacement à Fulham offre une chance de se racheter
Manchester United doit rapidement laisser derrière lui ses frustrations récentes avant son déplacement à Fulham, dimanche, en Premier League. Carrick a souligné l'importance de se remobiliser mentalement, exigeant de son groupe une réaction appropriée après sa récente baisse de forme et les revers liés à l'arbitrage.
« Cela peut avoir un impact sur le moment, cela peut avoir un gros impact, a déclaré l'entraîneur au sujet de la coûteuse erreur de la VAR. Mais nous ne pouvons pas la laisser avoir un impact sur le reste de la saison, c'est à nous de renouer avec la victoire le plus vite possible. »
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