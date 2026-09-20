Le patron de l’arbitrage Howard Webb a contacté United dans un souci de responsabilité, admettant dans « Match Officials Mic'd Up » qu’il était profondément déçu par l’issue. Webb a expliqué que les officiels étaient entièrement focalisés sur le possible hors-jeu de Haaland et ont complètement manqué l’infraction de Fernandez.

Malgré la reconnaissance rapide de cette erreur, Carrick est resté largement impassible. « Les excuses ne veulent pas dire grand-chose », a déclaré l’entraîneur de United. « Je peux apprécier et respecter le fait qu’ils reconnaissent leur erreur et disent qu’ils se sont trompés, ça arrive. Nous devons simplement faire avec. »

Il a ajouté que, même si les décisions peuvent s’équilibrer avec le temps, cette erreur en particulier a fait mal. « Peut-être qu’on obtiendra une ou deux décisions en notre faveur par la force des choses, ou quoi que ce soit, mais celle-là a eu un énorme impact sur le match et c’est pourquoi elle a été particulièrement difficile à encaisser », a expliqué Carrick.

Malgré son intense frustration, Carrick a refusé de condamner complètement la technologie. « Des choses isolées peuvent arriver », a-t-il souligné. « Sur le moment, c’en était une assez grosse, on le sait. Je ne pense pas avoir besoin de revenir là-dessus. Mais oui, j’ai confiance en cela (la VAR). C’est le système vers lequel nous travaillons et que nous utilisons. »



