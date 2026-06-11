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Les Wolves ont surpris tout le monde en limogeant Rob Edwards, quelques jours seulement après que le technicien gallois a finalisé l’arrivée de deux recrues de renom, censées aider le club à accéder à la Championship
Malgré une politique de transferts ambitieuse, Edwards a été limogé.
Les Wolves ont surpris leurs supporters en limogeant Edwards alors que le club semblait prendre son envol pour viser la remontée en Premier League. Arrivé seulement en novembre dernier en provenance de Middlesbrough, l’entraîneur n’a pas réussi à éviter la relégation, ce qui a poussé la direction à agir.
Le timing interpelle, puisque le club avait déjà lancé une campagne de recrutement ambitieuse en vue de la prochaine saison en Championship. Les arrivées de l’expérimenté latéral Trippier et du buteur Jimenez, de retour à Molineux pour un deuxième passage, devaient constituer les pierres angulaires du projet. Malgré ces renforts, Edwards ne sera pas l’homme de la remontée.
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Un mandat difficile à Molineux touche à sa fin
L’arrivée d’Edwards dans les West Midlands avait d’abord été perçue comme une tentative de redresser la barre d’un navire en perdition, après qu’il eut remplacé Vitor Pereira à la fin de l’année dernière. Il a hérité d’une équipe qui se débattait en bas du classement, et bien qu’il y ait eu quelques signes d’amélioration, il n’a finalement pas réussi à la sortir de la zone de relégation. Après une série de résultats difficiles, les Wolves ont été relégués en avril, mettant fin à une longue période passée en Premier League.
Bien qu’il ait signé un contrat à long terme, la pression liée à la relégation et la nécessité d’un repositionnement tactique en Championship ont poussé la direction à agir avant le début de la préparation estivale.
Les Wolves ont déjà trouvé leur remplaçant
Le poste d’entraîneur étant désormais vacant, les Wolves ont rapidement identifié leur cible principale. Selon plusieurs sources, le club se serait à nouveau tourné vers le marché portugais, qui lui a déjà bien réussi par le passé. Les négociations avec César Peixoto, l’entraîneur de Gil Vicente, ont progressé rapidement au cours des dernières 24 heures, et O Jogo ainsi que d’autres médias annoncent un accord conclu.
Elogié pour son travail au Portugal, où il a mené Gil Vicente à une surprenante 6^e place en Primeira Liga, le technicien a su tirer le meilleur d’un effectif limité, un profil qui correspond parfaitement aux ambitions des « Loups » désireux de retrouver l’élite anglaise dès leur première tentative. L’accord entre les deux clubs serait désormais finalisé, ouvrant ainsi un nouveau chapitre portugais pour le club de Molineux.
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La reconstruction en Championship débute
L’arrivée d’un nouvel entraîneur marquera un tournant majeur dans l’approche tactique du club, qui devra s’adapter aux rigueurs du championnat de deuxième division. Avec des internationaux confirmés comme Trippier et Jiménez déjà dans l’effectif, l’équipe dispose d’un niveau d’expérience rarement vu à ce niveau. Le défi pour le nouvel entraîneur sera d’intégrer ces grands noms au noyau existant.
Pendant que les Wolves peaufinent leur préparation nationale, la priorité reste le recrutement ciblé et la gestion de l’effectif pour respecter le fair-play financier. À Molineux, l’objectif affiché est un retour immédiat en Premier League, et le remplacement d’Edwards par un technicien du calibre de Peixoto confirme l’ambition de dominer le championnat dès la saison prochaine.