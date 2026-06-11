Les Wolves ont surpris leurs supporters en limogeant Edwards alors que le club semblait prendre son envol pour viser la remontée en Premier League. Arrivé seulement en novembre dernier en provenance de Middlesbrough, l’entraîneur n’a pas réussi à éviter la relégation, ce qui a poussé la direction à agir.

Le timing interpelle, puisque le club avait déjà lancé une campagne de recrutement ambitieuse en vue de la prochaine saison en Championship. Les arrivées de l’expérimenté latéral Trippier et du buteur Jimenez, de retour à Molineux pour un deuxième passage, devaient constituer les pierres angulaires du projet. Malgré ces renforts, Edwards ne sera pas l’homme de la remontée.