Les Wolves ont surpris leurs supporters en limogeant Edwards, alors que le club semblait prendre son envol pour viser la remontée en Premier League. Arrivé seulement en novembre dernier en provenance de Middlesbrough, l’entraîneur n’a pas réussi à éviter la relégation, ce qui a poussé la direction à agir.

Le timing interpelle, puisque le club avait déjà lancé une campagne de recrutement ambitieuse en vue de son exercice en Championship. Les arrivées de l’expérimenté latéral Trippier et du buteur Jimenez, de retour à Molineux pour un deuxième passage, devaient porter l’attaque des Loups. Malgré ces renforts, Edwards ne sera pas l’homme de la remontée.

Dans un communiqué publié jeudi, le club a déclaré : « À l’issue d’un bilan complet réalisé à la fin de la saison, les Wolves estiment qu’un changement de direction est nécessaire alors qu’ils entrent dans une nouvelle phase de leur développement.

« Le club reconnaît les défis rencontrés par Edwards et son staff, et salue leur engagement ainsi que leur professionnalisme. Toutefois, il a conclu qu’une nouvelle orientation sportive constituerait la meilleure base pour assurer le succès futur. »