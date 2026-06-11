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Les Wolves ont surpris tout le monde en limogeant Rob Edwards, quelques jours seulement après que le manager gallois a finalisé l’arrivée de deux recrues de renom, censées aider le club à accéder à la Championship
Malgré une politique de transferts ambitieuse, Edwards a été limogé.
Les Wolves ont surpris leurs supporters en limogeant Edwards, alors que le club semblait prendre son envol pour viser la remontée en Premier League. Arrivé seulement en novembre dernier en provenance de Middlesbrough, l’entraîneur n’a pas réussi à éviter la relégation, ce qui a poussé la direction à agir.
Le timing interpelle, puisque le club avait déjà lancé une campagne de recrutement ambitieuse en vue de son exercice en Championship. Les arrivées de l’expérimenté latéral Trippier et du buteur Jimenez, de retour à Molineux pour un deuxième passage, devaient porter l’attaque des Loups. Malgré ces renforts, Edwards ne sera pas l’homme de la remontée.
Dans un communiqué publié jeudi, le club a déclaré : « À l’issue d’un bilan complet réalisé à la fin de la saison, les Wolves estiment qu’un changement de direction est nécessaire alors qu’ils entrent dans une nouvelle phase de leur développement.
« Le club reconnaît les défis rencontrés par Edwards et son staff, et salue leur engagement ainsi que leur professionnalisme. Toutefois, il a conclu qu’une nouvelle orientation sportive constituerait la meilleure base pour assurer le succès futur. »
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Un mandat difficile à Molineux touche à sa fin
L’arrivée d’Edwards dans les West Midlands avait d’abord été perçue comme une tentative de stabiliser un navire en perdition, après sa prise de fonction en remplacement de Vitor Pereira fin 2023. Il a hérité d’une équipe engluée en bas de classement, et malgré quelques signes d’amélioration, il n’a pas réussi à la sortir de la zone de relégation. Après une série de résultats décevants, les Wolves ont été relégués en avril, mettant fin à plusieurs saisons passées en Premier League.
Bien qu’il ait signé un contrat à long terme, la pression liée à la relégation et la nécessité d’un repositionnement tactique en Championship ont poussé la direction à agir avant même le coup d’envoi de la préparation estivale.
Les Wolves ont déjà trouvé leur remplaçant
Le poste d’entraîneur étant désormais vacant, les Wolves ont rapidement identifié leur cible principale. Selon plusieurs sources, le club se serait à nouveau tourné vers le marché portugais, qui lui a déjà bien réussi par le passé. Les négociations avec César Peixoto, l’entraîneur de Gil Vicente, ont progressé rapidement au cours des dernières 24 heures, et O Jogo ainsi que d’autres médias font état d’un accord conclu.
Elogié pour son travail au Portugal, où il a mené Gil Vicente à une surprenante sixième place en Primeira Liga, le technicien a su tirer le meilleur d’un effectif limité, un profil qui correspond parfaitement aux ambitions des « Loups », déterminés à retrouver l’élite anglaise dès leur première tentative. L’accord entre les deux clubs serait désormais finalisé, ouvrant ainsi un nouveau chapitre portugais pour le club de Molineux.
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La reconstruction en Championship débute
L’arrivée d’un nouvel entraîneur marquera un tournant majeur dans l’approche tactique du club, qui devra s’adapter aux exigences de la Championship. Avec des internationaux confirmés comme Trippier et Jiménez déjà dans l’effectif, l’équipe dispose d’un niveau d’expérience rarement vu en deuxième division. Le défi pour le nouvel entraîneur consistera à intégrer ces grands noms au noyau existant du groupe.
Pendant que le club prépare le prochain exercice national, la priorité ira aux renforts ciblés et à une gestion rigoureuse de l’effectif pour se conformer aux règles financières. À Molineux, l’objectif affiché est un retour immédiat en Premier League, et le remplacement d’Edwards par un technicien du calibre de Peixoto confirme l’ambition des Wolves de dominer le championnat la saison prochaine.