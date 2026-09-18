Après le but de l’ouverture du score, les hommes de Keith Andrews ont accentué leur pression et dominé les duels physiques au milieu de terrain. Chelsea a eu du mal à apporter une réponse significative, ses attaquants étant totalement neutralisés par un dispositif défensif solide.

Les hôtes se sont montrés menaçants en permanence grâce à des contre-attaques rapides et de longs ballons, exploitant les espaces dans une arrière-garde fragile. Leur approche offensive incessante a fini par porter ses fruits à la 82e minute.

Mikkel Damsgaard a initié une action rapide qui a trouvé Kevin Schade et, bien que sa première tentative ait été repoussée, Thiago a réagi le plus vite pour reprendre le ballon et marquer. Ce but a mis fin à une disette de sept matches sans marquer pour l’attaquant et a définitivement scellé le sort de la rencontre.