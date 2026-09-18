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Les vulnérabilités de Chelsea sur coups de pied arrêtés de nouveau exposées lors d’une défaite dévastatrice 3-0 contre Brentford, toujours invaincu
Les difficultés sur coups de pied arrêtés se poursuivent pour Alonso
Chelsea a bien entamé le match, mais n’a pas su capitaliser sur sa domination initiale au Gtech Community Stadium. Pedro Neto et Cole Palmer ont créé plusieurs situations dangereuses en première période, mettant à l’épreuve la solidité des hôtes.
Cependant, les visiteurs se sont écroulés après la pause. Brentford a ouvert le score à la 61e minute lorsque Jaidon Anthony a repris un corner bien travaillé. Il s’agit déjà du cinquième but encaissé par Chelsea sur phase arrêtée cette saison, ce qui met en lumière un grave manque d’organisation défensive. L’arrière-garde des Blues a semblé totalement statique, permettant à son adversaire de prendre le contrôle de la rencontre.
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Brentford domine le combat physique
Après le but de l’ouverture du score, les hommes de Keith Andrews ont accentué leur pression et dominé les duels physiques au milieu de terrain. Chelsea a eu du mal à apporter une réponse significative, ses attaquants étant totalement neutralisés par un dispositif défensif solide.
Les hôtes se sont montrés menaçants en permanence grâce à des contre-attaques rapides et de longs ballons, exploitant les espaces dans une arrière-garde fragile. Leur approche offensive incessante a fini par porter ses fruits à la 82e minute.
Mikkel Damsgaard a initié une action rapide qui a trouvé Kevin Schade et, bien que sa première tentative ait été repoussée, Thiago a réagi le plus vite pour reprendre le ballon et marquer. Ce but a mis fin à une disette de sept matches sans marquer pour l’attaquant et a définitivement scellé le sort de la rencontre.
Un but tardif scelle la victoire
Le calvaire des visiteurs s’est achevé en pleine prolongation, lorsque leur organisation défensive s’est complètement désintégrée. À la 94e minute, Schade a effectué une longue rentrée de touche dans la surface de réparation, provoquant la panique chez des défenseurs épuisés. Le ballon est finalement revenu à Fabio Carvalho, qui n’était pas marqué au second poteau.
De retour après une grave blessure au genou qui l’avait écarté des terrains pendant près d’un an, Carvalho a tranquillement glissé le ballon au fond des filets pour porter le score à 3-0. Le coup de sifflet final a confirmé une lourde défaite pour Chelsea, mettant en lumière son incapacité à défendre sa surface sous une pression constante.
- AFP
Quelle est la suite pour les deux clubs ?
Alonso et son staff doivent urgemment repenser leurs stratégies pendant la trêve internationale. Chelsea occupe actuellement la septième place avec sept points, après avoir subi sa deuxième défaite en cinq matches, et affrontera Bournemouth le 10 octobre. Pendant ce temps, Brentford grimpe à la troisième place avec neuf points, conservant un impressionnant début de saison sans défaite après avoir décroché deux victoires et trois matches nuls.
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