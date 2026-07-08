Selon le magazine *Sport Bild*, les poids lourds du conseil de surveillance du Bayern Munich – Uli Hoeneß, le président Herbert Hainer et Karl-Heinz Rummenigge – estiment que Max Eberl a réalisé un « bon travail » lors de ce mercato.
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Les vives critiques d'Uli Hoeneß portent leurs fruits : Max Eberl s'impose comme l'un des grands gagnants de ce mercato estival au FC Bayern
Selon nos informations, Max Eberl aurait été sensible à une remarque interne formulée par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge. Le conseil de surveillance reproche au directeur sportif du club le plus titré d’Allemagne d’avoir trop souvent mené des opérations en solo lors des mercatos précédents. Le transfert de Kingsley Coman vers Al-Nassr a d’ailleurs cristallisé cette critique dans les médias.
Pour les arrivées précoces d’Ismael Saibari et de Nathaniel Brown, Eberl aurait changé de méthode : il aurait associé le conseil de surveillance à chaque étape et mené les négociations en étroite collaboration avec cette instance influente. Le dirigeant de 52 ans a par ailleurs pu compter sur le soutien de l’entraîneur Vincent Kompany, qui a initié le dossier Saibari en provenance du PSV Eindhoven.
Le fait que le club bavarois ait pu recruter une révélation du dernier Mondial (trois buts pour le Maroc) pour « seulement » 50 millions d’euros a été salué comme un coup de maître. Avant d’entamer les discussions pour Nathaniel Brown, venu de l’Eintracht Francfort, Eberl a dû gérer la situation complexe liée au contrat onéreux d’Alphonso Davies, titulaire incontesté à gauche de la défense. Il a alors « rallumé les moteurs » en impliquant dès le départ l’entraîneur et le conseil de surveillance, obtenant ainsi le feu vert. Une méthode une nouvelle fois saluée.
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Eberl, grand gagnant du transfert de Nathaniel Brown au FC Bayern
Grâce à ses excellentes relations avec Markus Krösche, le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Max Eberl a mené les négociations en solo et a obtenu un accord que le conseil de surveillance a jugé « très satisfaisant ». Le Bayern Munich s’est entendu avec la SGE sur une indemnité fixe de 50 millions d’euros, alors que Krösche réclamait initialement 60 millions. S’y ajoutent 2,5 M€ de bonus « facilement atteignables » et 2,5 M€ supplémentaires en cas d’« objectifs sportifs ambitieux » atteints.
Malgré ces avancées, Eberl doit encore marquer des points d’ici fin août pour assurer la prolongation de son contrat au-delà de 2027. Pour l’instant, il ne pourra y parvenir que s’il parvient à céder les joueurs coûteux qui ne trouvent pas preneur et les candidats au départ : Joao Palhinga, Bryan Zaragoza et Sacha Boey. Dans l’idéal, Hiroki Ito et Min-Jae Kim devraient également quitter le club recordman de titres.
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Max Eberl doit encore relever un défi de taille au FC Bayern lors du mercato estival.
D’après lemagazine allemand Sport Bild, aucun club ne s’est encore aligné sur les exigences du Bayern Munich pour ses joueurs. Pour l’instant, le club bavarois n’a reçu que des propositions de prêt avec option d’achat. Concernant Kim, les offres sont nettement inférieures à la valorisation fixée par la direction munichoise. Concernant Palhinha, les deux clubs les plus chauds, Tottenham et le Sporting CP, se sont retirés.
Aucun autre mouvement entrant n’est donc à prévoir tant que les départs ne se concrétisent pas. Le club pourra toutefois bientôt sortir de sa masse salariale un joueur coûteux resté sur le marché : Alexander Nübel s’engage avec Besiktas Istanbul pour seulement sept millions d’euros, plus cinq millions de bonus.
Cette opération laisse toutefois un goût amer : selon les informations disponibles, le club bavarois verserait à Nübel une indemnité d’un million d’euros pour compenser le salaire conséquent qu’il percevait jusqu’en 2029. Selon les rumeurs, le club bavarois s’engagerait même à verser à son ancien gardien la différence entre son salaire à Istanbul et les onze millions d’euros qu’il aurait touchés jusqu’en 2029 s’il était resté à Munich.
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