Selon nos informations, Max Eberl aurait été sensible à une remarque interne formulée par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge. Le conseil de surveillance reproche au directeur sportif du club le plus titré d’Allemagne d’avoir trop souvent mené des opérations en solo lors des mercatos précédents. Le transfert de Kingsley Coman vers Al-Nassr a d’ailleurs cristallisé cette critique dans les médias.

Pour les arrivées précoces d’Ismael Saibari et de Nathaniel Brown, Eberl aurait changé de méthode : il aurait associé le conseil de surveillance à chaque étape et mené les négociations en étroite collaboration avec cette instance influente. Le dirigeant de 52 ans a par ailleurs pu compter sur le soutien de l’entraîneur Vincent Kompany, qui a initié le dossier Saibari en provenance du PSV Eindhoven.

Le fait que le club bavarois ait pu recruter une révélation du dernier Mondial (trois buts pour le Maroc) pour « seulement » 50 millions d’euros a été salué comme un coup de maître. Avant d’entamer les discussions pour Nathaniel Brown, venu de l’Eintracht Francfort, Eberl a dû gérer la situation complexe liée au contrat onéreux d’Alphonso Davies, titulaire incontesté à gauche de la défense. Il a alors « rallumé les moteurs » en impliquant dès le départ l’entraîneur et le conseil de surveillance, obtenant ainsi le feu vert. Une méthode une nouvelle fois saluée.