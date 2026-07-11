Xavi est revenu sur ses premières impressions concernant Yamal, expliquant que les performances de l’adolescent à La Masia l’avaient immédiatement distingué des joueurs de son âge. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a également révélé pourquoi il souhaitait que Yamal intègre l’équipe première le plus rapidement possible.

« J’avais entendu parler de lui à Barcelone avant même de le voir. Les gens parlaient de ce garçon – et la même chose m’était arrivée avec Leo (Messi) », écrit Xavi dans sa chronique publiée dans The Athletic. « On m’avait dit qu’il y avait un Argentin qui jouait vraiment bien, qui se démarquait, etc., et avec Lamine, c’est pratiquement la même chose qui m’est arrivée.

« La première fois que je l’ai vu, c’était lors d’un match de jeunes que le club avait enregistré pour nous. Il avait 15 ans et a livré une performance brillante ce jour-là, en délivrant deux passes décisives et en marquant un but. Il a tout fait. Je me suis dit : “Bon sang, on n’a personne comme ça en attaque.” »

Sa capacité à décider vite et son sang-froid ont surpris tout le monde au club : « Ce garçon est arrivé à l’entraînement à 15 ans et on voyait déjà qu’il avait quelque chose de différent, quelque chose de spécial. Il dribblait vraiment bien. Il prenait d’excellentes décisions, il commettait rarement des erreurs.

« C’est ce qui m’a le plus surpris lors des exercices de rondo, des jeux de position et des matchs que nous avons disputés avec l’équipe première : il ne commettait aucune erreur. Nous l’avons très bien traité, nous lui avons proposé un très bon contrat, nous avons discuté avec son agent, et à partir de là, j’ai pu lui offrir ses débuts, car je voyais bien qu’il était prêt. Je le voyais vraiment. »