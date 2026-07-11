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« Les vingt prochaines années lui appartiennent » : Lamine Yamal évoque Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé et Ronaldo, et la légende du FC Barcelone Xavi livre ses impressions après avoir découvert pour la première fois ce talent exceptionnel
Xavi se souvient avoir repéré très tôt l'immense talent de Yamal.
Xavi a affirmé avoir immédiatement reconnu le potentiel de Yamal dès sa première vision du jeune ailier au centre de formation du FC Barcelone. L’ex-coach des Blaugrana compare l’effervescence autour de l’adolescent à celle qui entourait un certain Messi avant ses débuts en équipe première.
Après avoir visionné des images du jeune joueur âgé de 15 ans, Xavi s'est convaincu que le club détenait un talent exceptionnel. Il a alors immédiatement plaidé pour que Yamal s'entraîne avec l'équipe première, malgré les conseils de patience liés à sa situation contractuelle encore en cours de finalisation.
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Xavi explique pourquoi Yamal s'est immédiatement démarqué
Xavi est revenu sur ses premières impressions concernant Yamal, expliquant que les performances de l’adolescent à La Masia l’avaient immédiatement distingué des joueurs de son âge. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a également révélé pourquoi il souhaitait que Yamal intègre l’équipe première le plus rapidement possible.
« J’avais entendu parler de lui à Barcelone avant même de le voir. Les gens parlaient de ce garçon – et la même chose m’était arrivée avec Leo (Messi) », écrit Xavi dans sa chronique publiée dans The Athletic. « On m’avait dit qu’il y avait un Argentin qui jouait vraiment bien, qui se démarquait, etc., et avec Lamine, c’est pratiquement la même chose qui m’est arrivée.
« La première fois que je l’ai vu, c’était lors d’un match de jeunes que le club avait enregistré pour nous. Il avait 15 ans et a livré une performance brillante ce jour-là, en délivrant deux passes décisives et en marquant un but. Il a tout fait. Je me suis dit : “Bon sang, on n’a personne comme ça en attaque.” »
Sa capacité à décider vite et son sang-froid ont surpris tout le monde au club : « Ce garçon est arrivé à l’entraînement à 15 ans et on voyait déjà qu’il avait quelque chose de différent, quelque chose de spécial. Il dribblait vraiment bien. Il prenait d’excellentes décisions, il commettait rarement des erreurs.
« C’est ce qui m’a le plus surpris lors des exercices de rondo, des jeux de position et des matchs que nous avons disputés avec l’équipe première : il ne commettait aucune erreur. Nous l’avons très bien traité, nous lui avons proposé un très bon contrat, nous avons discuté avec son agent, et à partir de là, j’ai pu lui offrir ses débuts, car je voyais bien qu’il était prêt. Je le voyais vraiment. »
Des comparaisons avec Messi et un avenir parmi les plus grands
Xavi reconnaît que les parallèles avec Messi sont inévitables : tous deux sont gauchers, jouent sur l’aile droite et affichent l’assurance nécessaire pour demander le ballon. Il met toutefois en garde contre la pression inutile que ces comparaisons font peser sur Yamal.
« Il y a beaucoup de similitudes avec Leo », reconnaît Xavi. « Mais je ne pense pas qu’on rende service au garçon en le comparant au plus grand de tous les temps – cela lui met une pression supplémentaire. Lamine sait qu’il est différent. On le voit quand on le regarde jouer et quand on est à ses côtés. Tout comme Leo savait qu’il était différent. »
Xavi a ajouté : « C’est un leader sur le terrain qui fait la différence à 18 ans – ce que nous n’avons vu qu’avec Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé et peut-être Ronaldo, « O Fenômeno ». Il a 18 ans et a déjà remporté trois titres de Liga, un Championnat d’Europe et il est en quarts de finale de la Coupe du monde.
« Il pourrait devenir la star d’une époque, à condition que son ambition, son attitude et sa détermination soient au rendez-vous. Nous avons devant nous une star de classe mondiale qui pourrait être le meilleur joueur de sa génération. Il figure déjà – sinon parmi les meilleurs – du moins parmi les cinq meilleurs de sa génération. Mais pour moi, il est différent. Les 15 à 20 prochaines années appartiendront à Lamine, s’il le souhaite. »
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Yamal entend bien poursuivre son ascension fulgurante.
La progression de Yamal s’accélère. Après s’être imposé au FC Barcelone et en sélection espagnole à un âge précocement remarquable, l’ailier se concentre désormais sur la Coupe du monde 2026. La Roja, qui vient d’éliminer la Belgique en quarts de finale, s’apprête à défier la France en demi-finale.
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