En se tournant vers Djeddah, la situation semble plus délicate pour ses deux clubs phares, en particulier Al-Ahli, qui a perdu son principal atout de ces dernières années, à savoir le facteur de stabilité, et ce de la pire des manières.
Là aussi, tout a commencé après la fin de la saison dernière, lorsque le club a décidé de se séparer de deux de ses joueurs les plus importants des trois dernières années, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan du leadership, à savoir l'Ivoirien Franck Kessié et l'Algérien Riyad Mahrez.
Al-Ahli a rapidement tenté de compenser le départ de ce duo en engageant l'ailier portugais Francisco Trincão et le milieu de terrain arménien Edouard Spertsian, mais le problème est apparu par la suite.
En l'espace d'une seule semaine, Al-Ahli s'est retrouvé sans président ni entraîneur, après que Khaled Al-Ghamdi a décidé de quitter la présidence du club, au bout de 3 ans, afin de se porter candidat à l'élection à la présidence de la Fédération saoudienne de football.
Et deux semaines seulement avant le début de la saison d'Al-Ahli, l'entraîneur allemand Matthias Jaissle a lui aussi décidé de quitter le club, après l'avoir dirigé pendant 3 années historiques, pour prendre les rênes de Newcastle United, en remplacement de son ancien entraîneur anglais Eddie Howe.
Le problème ne résidait pas seulement dans le moment du départ, mais aussi dans le fait que Jaissle est parti après avoir lui-même dirigé le stage de préparation en Autriche et au Portugal, et supervisé les transferts recrutés par l'équipe, afin qu'ils s'inscrivent dans sa méthode de jeu.
Al-Ahli a tenté de remplacer Jaissle et a engagé le Néerlandais Marino Pusic une semaine avant le début de la Roshn Saudi League, au milieu de vives critiques de la part des supporters, peu convaincus par le CV du nouvel entraîneur.
Avec le départ de Jaissle, l'équipe est apparue en manque d'un leader, ce qui a poussé les joueurs d'Al-Ahli à réclamer le retour de Kessié dans l'effectif la saison prochaine, en particulier compte tenu du besoin d'un nouveau milieu de terrain également.
Ce désordre manifeste réduit considérablement les chances d'Al-Ahli de reconquérir le titre du championnat saoudien, absent de son palmarès depuis 10 ans, surtout si Pusic ne parvient pas à redresser la barre lors des premiers matches de la saison.