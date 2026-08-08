Le club d'Al-Nassr aborde la nouvelle saison de Roshn Saudi League avec un seul objectif : conserver le titre qu'il a décroché la saison passée après sept ans d'attente. Mais ce rêve semble difficile à réaliser au vu des circonstances que traverse le club.

Ces difficultés ont commencé à la fin de la saison dernière, lorsque l'entraîneur portugais Jorge Jesus a annoncé son départ de son poste, aussitôt après le sacre en Roshn Saudi League, contraignant ainsi le club à chercher un nouvel entraîneur.

Al-Nassr a engagé l'Australien Ange Postecoglou, mais ne lui a pas offert les conditions adéquates pour préparer la nouvelle saison, le début de la première phase à Riyad ayant pris du retard, tandis que la deuxième phase à Abha a été interrompue au bout d'une courte période.

Il est vrai que l'équipe a effectué un long stage au Portugal, qui s'est étendu sur plus de deux semaines, mais sans la moindre nouvelle recrue, en raison des restrictions financières imposées au club, alors même qu'il a besoin d'un remplaçant pour son ancien milieu de terrain croate Marcelo Brozovic.

Les recrues n'étaient pas les seules absentes du stage d'Al-Nassr au Portugal, puisque ses joueurs internationaux ont également manqué à l'appel après leur participation avec leurs sélections à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le Portugais Joao Felix, le Sénégalais Sadio Mané et le Saoudien Abdulelah Al-Amri n'ont rejoint l'équipe que dans les derniers jours du stage, tandis que le capitaine Cristiano Ronaldo n'avait toujours pas rejoint le groupe, même après le retour à Riyad.

L'absence de Ronaldo en particulier aura un impact sur Al-Nassr, d'autant plus que ses attaquants Mohammed Maran et Haroune Camara sont proches d'un départ, ce qui laisserait la star portugaise seule au cœur de l'attaque aux côtés d'Abdullah Al-Hamdan.

Tous ces indices confirment que la mission d'Al-Nassr consistant à conserver le titre s'annonce extrêmement difficile, surtout qu'il n'a plus remporté le championnat saoudien deux fois consécutivement depuis onze ans, lorsqu'il l'avait fait lors des saisons 2013-2014 et 2014-2015.