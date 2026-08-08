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Les vents de l'été ont abattu les forteresses des grands : Al-Hilal est-il devenu champion de la Roshan League avant même le coup d'envoi ?

FEATURES
Saudi Pro League
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
S. Inzaghi
J. Wissing
M. Jaissle
M. Pusic
A. Postecoglou
J. Jesus
S. Conceicao
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Italie
Allemagne
Pays-Bas
Australie
Portugal

« El Zaeem » plane en solitaire avant le début de la nouvelle saison

Une nouvelle saison de la Saudi Pro League s'apprête à démarrer, et bien que le coup d'envoi n'ait pas encore été donné, les contours du dénouement semblent déjà se dessiner.

Les compétitions de la Saudi Pro League débutent jeudi prochain avec la rencontre entre Abha et Al-Hazm, avant qu'Al-Ahli n'affronte Al-Fateh, et Al-Shabab ne défie Al-Qadsiah le même jour.

À quelques jours du début de la saison, la plupart des équipes ont achevé leurs préparatifs et leurs traits se sont précisés, que ce soit sur le plan du staff technique ou de la liste des joueurs locaux et étrangers, avec des prévisions de changements mineurs au cours des prochains jours.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr : conserver le titre s'annonce difficile

    Le club d'Al-Nassr aborde la nouvelle saison de Roshn Saudi League avec un seul objectif : conserver le titre qu'il a décroché la saison passée après sept ans d'attente. Mais ce rêve semble difficile à réaliser au vu des circonstances que traverse le club.

    Ces difficultés ont commencé à la fin de la saison dernière, lorsque l'entraîneur portugais Jorge Jesus a annoncé son départ de son poste, aussitôt après le sacre en Roshn Saudi League, contraignant ainsi le club à chercher un nouvel entraîneur.

    Al-Nassr a engagé l'Australien Ange Postecoglou, mais ne lui a pas offert les conditions adéquates pour préparer la nouvelle saison, le début de la première phase à Riyad ayant pris du retard, tandis que la deuxième phase à Abha a été interrompue au bout d'une courte période.

    Il est vrai que l'équipe a effectué un long stage au Portugal, qui s'est étendu sur plus de deux semaines, mais sans la moindre nouvelle recrue, en raison des restrictions financières imposées au club, alors même qu'il a besoin d'un remplaçant pour son ancien milieu de terrain croate Marcelo Brozovic.

    Les recrues n'étaient pas les seules absentes du stage d'Al-Nassr au Portugal, puisque ses joueurs internationaux ont également manqué à l'appel après leur participation avec leurs sélections à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Le Portugais Joao Felix, le Sénégalais Sadio Mané et le Saoudien Abdulelah Al-Amri n'ont rejoint l'équipe que dans les derniers jours du stage, tandis que le capitaine Cristiano Ronaldo n'avait toujours pas rejoint le groupe, même après le retour à Riyad.

    L'absence de Ronaldo en particulier aura un impact sur Al-Nassr, d'autant plus que ses attaquants Mohammed Maran et Haroune Camara sont proches d'un départ, ce qui laisserait la star portugaise seule au cœur de l'attaque aux côtés d'Abdullah Al-Hamdan.

    Tous ces indices confirment que la mission d'Al-Nassr consistant à conserver le titre s'annonce extrêmement difficile, surtout qu'il n'a plus remporté le championnat saoudien deux fois consécutivement depuis onze ans, lorsqu'il l'avait fait lors des saisons 2013-2014 et 2014-2015.

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  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    L'Ahly : la chute du bastion de la stabilité

    En se tournant vers Djeddah, la situation semble plus délicate pour ses deux clubs phares, en particulier Al-Ahli, qui a perdu son principal atout de ces dernières années, à savoir le facteur de stabilité, et ce de la pire des manières.

    Là aussi, tout a commencé après la fin de la saison dernière, lorsque le club a décidé de se séparer de deux de ses joueurs les plus importants des trois dernières années, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan du leadership, à savoir l'Ivoirien Franck Kessié et l'Algérien Riyad Mahrez.

    Al-Ahli a rapidement tenté de compenser le départ de ce duo en engageant l'ailier portugais Francisco Trincão et le milieu de terrain arménien Edouard Spertsian, mais le problème est apparu par la suite.

    En l'espace d'une seule semaine, Al-Ahli s'est retrouvé sans président ni entraîneur, après que Khaled Al-Ghamdi a décidé de quitter la présidence du club, au bout de 3 ans, afin de se porter candidat à l'élection à la présidence de la Fédération saoudienne de football.

    Et deux semaines seulement avant le début de la saison d'Al-Ahli, l'entraîneur allemand Matthias Jaissle a lui aussi décidé de quitter le club, après l'avoir dirigé pendant 3 années historiques, pour prendre les rênes de Newcastle United, en remplacement de son ancien entraîneur anglais Eddie Howe.

    Le problème ne résidait pas seulement dans le moment du départ, mais aussi dans le fait que Jaissle est parti après avoir lui-même dirigé le stage de préparation en Autriche et au Portugal, et supervisé les transferts recrutés par l'équipe, afin qu'ils s'inscrivent dans sa méthode de jeu.

    Al-Ahli a tenté de remplacer Jaissle et a engagé le Néerlandais Marino Pusic une semaine avant le début de la Roshn Saudi League, au milieu de vives critiques de la part des supporters, peu convaincus par le CV du nouvel entraîneur.

    Avec le départ de Jaissle, l'équipe est apparue en manque d'un leader, ce qui a poussé les joueurs d'Al-Ahli à réclamer le retour de Kessié dans l'effectif la saison prochaine, en particulier compte tenu du besoin d'un nouveau milieu de terrain également.

    Ce désordre manifeste réduit considérablement les chances d'Al-Ahli de reconquérir le titre du championnat saoudien, absent de son palmarès depuis 10 ans, surtout si Pusic ne parvient pas à redresser la barre lors des premiers matches de la saison.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad : le flottement continue

    La situation n'a pas beaucoup changé à Al-Ittihad. Le club, qui a manifestement souffert la saison dernière, aborde la prochaine saison avec un nouvel entraîneur, l'Allemand Jens Wissing, qui a pris les rênes en remplacement du Portugais Sérgio Conceição.

    Le choix de Wissing n'a pas convaincu les supporters, d'autant qu'il n'a débuté sa carrière d'entraîneur principal qu'au cours de la seconde moitié de la saison dernière, en plus de son manque d'expérience, à tel point qu'il est le plus jeune entraîneur de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League (38 ans).

    Conceição n'est pas parti seul : le milieu de terrain brésilien Fabinho et le latéral albanais Mario Mitaj l'ont également quitté, et l'ailier français Moussa Diaby pourrait leur emboîter le pas, alors qu'il est proche d'un transfert au Bayer Leverkusen en Allemagne.

    Al-Ittihad a ainsi perdu la plupart des éléments qui l'avaient mené au sacre du doublé national il y a deux saisons, après le départ de l'entraîneur français Laurent Blanc et de ses compatriotes Karim Benzema et N'Golo Kanté la saison dernière.

    Le départ de Fabinho, en particulier, a laissé un vide manifeste au milieu de terrain, notamment en raison de la longue blessure dont souffre le Malien Mamadou Doumbia, avant que ne s'y ajoute Hamed Al-Ghamdi, victime d'une rupture des ligaments croisés.

    « Le Doyen » n'a recruté que le Sénégalais Dion Lopy, en provenance d'Almería, au milieu de terrain, malgré son association à de nombreux noms, ce qui fait de ce poste une lacune évidente susceptible de gâcher toute la saison de l'équipe.

    En cas de départ de Diaby, les difficultés s'accentueront, d'autant que l'équipe n'a pas recruté d'ailier pour le remplacer, après avoir échoué à s'attacher les services de la star égyptienne Mohamed Salah, qui a finalisé son transfert au Trabzonspor en Turquie.

    À cela s'ajoute un flou entourant la situation de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri et du milieu de terrain algérien Houssem Aouar, à la lumière de certaines informations affirmant que l'entraîneur allemand n'est pas convaincu par eux.

    Cette accumulation de lacunes dans l'effectif de l'équipe, conjuguée au départ de la plupart des éléments cadres au cours des derniers mois, ainsi qu'au manque d'expérience du nouvel entraîneur, sont autant de facteurs qui laissent présager une nouvelle saison négative pour le club de Djeddah.

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  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Hilal, le seul survivant

    À l'inverse d'Al-Ahli, d'Al-Nassr et d'Al-Ittihad, Al-Hilal était la seule équipe à jouir d'une stabilité technique depuis la fin de la saison dernière, sous la houlette de son entraîneur italien actuel, Simone Inzaghi.

    Inzaghi, qui dirige « le Leader » depuis la saison dernière, a échappé au limogeage après que la direction a décidé de lui accorder une nouvelle chance, à la suite de la perte du championnat la saison passée. Il devient ainsi le plus ancien parmi les entraîneurs du grand quatuor.

    Inzaghi n'a pas seulement eu la chance de rester, mais aussi de bénéficier de la structure administrative bâtie autour de lui, à commencer par le propriétaire, le prince Al-Walid ben Talal, qui a acquis 70 % des actions du club depuis avril dernier.

    Le prince saoudien a entamé la construction de la structure administrative en faisant appel à l'Anglais Simon Francis, afin de suppléer le nouveau directeur sportif, l'Écossais Richard Hughes, qui prendra ses fonctions après avoir achevé sa mission avec Liverpool lors du mercato.

    Cette stabilité administrative s'est reflétée dans les transferts réalisés par Al-Hilal, notamment celui de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, arrivé de West Ham United pour 80 millions d'euros selon des rapports de presse.

    « Le Leader » a également recruté de nombreux joueurs de premier plan sur le plan local, tels que le gardien Mohammed Al-Owais, Mohammed Mahzari, Mohammed Al-Sarnukh, Sabri Dahal, Nawaf Al-Habashi et Abdullah Al-Anzi, afin de créer une certaine profondeur dans l'effectif.

    Contrairement à ses concurrents, qui souffrent de lacunes évidentes dans leurs effectifs, Al-Hilal fait face à une pléthore de stars, en particulier parmi les joueurs étrangers, ce qui l'amène à travailler actuellement à se séparer de certains d'entre eux.

    Ces indicateurs font d'Al-Hilal l'équipe la plus stable et la mieux placée pour remporter le titre du championnat Roshn la saison prochaine, après l'avoir perdu à deux reprises consécutives, à moins que son entraîneur italien Simone Inzaghi n'ait un avis différent.