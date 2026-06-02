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Les ventes de maillots de Gabriel ont bondi de 350 % après son penalty manqué ! Les supporters d’Arsenal se sont rués pour soutenir le défenseur brésilien, dont la tentative ratée a anéanti les espoirs de Ligue des champions
Les ventes de maillots connaissent une hausse spectaculaire.
Selon The Athletic, les ventes de maillots de Gabriel ont bondi de 350 % après son penalty manqué lors de la finale de la Ligue des champions. Battus aux tirs au but, les Gunners ont déçu, mais leurs fans ont affiché un soutien inconditionnel. Le défenseur central, âgé de 28 ans, s’est présenté pour frapper le cinquième penalty, mais son tir a fini au-dessus de la barre transversale, offrant au géant français un deuxième sacre européen consécutif. Recruté à Lille en 2020, Gabriel est ainsi devenu, en quelques heures, le joueur dont le nom s’est le plus imprimé sur les maillots des Gunners ce week-end, ses ventes doublant même celles de tous ses coéquipiers à un moment donné.
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Gabriel livre un message émouvant
Après cette déception cuisante, l’international brésilien s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager ses sentiments avec les supporters. Gabriel a fait part de sa profonde tristesse face à ce résultat, mais a souligné l’immense fierté qu’il éprouvait envers un groupe qui a mis fin à 22 ans de disette en remportant le titre de Premier League.
Dans un message sincère publié sur les réseaux sociaux, il a confié : « C'est douloureux, mais je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli cette saison. Merci à nos incroyables supporters pour votre soutien à chaque étape. Vous méritez de célébrer ce parcours avec nous et de profiter du défilé aujourd'hui ! Rendez-vous la saison prochaine !!! Avec toute mon affection, Big Gabi. » Un pilier de l’équipe cette année, il a joué un rôle clé dans l’aventure des Blues.
Un impact considérable et un avenir à long terme
Le soutien indéfectible des supporters témoigne de l’énorme contribution du défenseur central depuis son arrivée dans le nord de Londres. Au cours de sa carrière à Arsenal, Gabriel a disputé 261 matches et marqué pas moins de 24 buts depuis sa ligne défensive. Il a joué un rôle essentiel dans la conquête du titre de Premier League cette saison, disputant 51 matches toutes compétitions confondues et inscrivant quatre buts. Ce dernier sacre national vient s’ajouter au Community Shield qu’il a remporté lors de la saison 2023-2024. Le club a sécurisé son avenir à long terme, son contrat courant courant jusqu’au 30 juin 2029. Une telle régularité assure qu’un penalty manqué n’entame pas son héritage de pilier défensif incontournable.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la quête de gloire de la Coupe du monde.
Gabriel doit désormais tourner la page Arsenal pour cette saison et se consacrer entièrement à ses obligations internationales. Il se prépare pour la Coupe du monde avec le Brésil, après avoir été épargné lors de la récente victoire 6-2 en match amical contre le Panama. Avant le tournoi, le défenseur espère disputer un match de préparation contre l'Égypte le 7 juin, avant d'affronter le Maroc, Haïti et l'Écosse dans le groupe C.