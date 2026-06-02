Après cette déception cuisante, l’international brésilien s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager ses sentiments avec les supporters. Gabriel a fait part de sa profonde tristesse face à ce résultat, mais a souligné l’immense fierté qu’il éprouvait envers un groupe qui a mis fin à 22 ans de disette en remportant le titre de Premier League.

Dans un message sincère publié sur les réseaux sociaux, il a confié : « C'est douloureux, mais je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli cette saison. Merci à nos incroyables supporters pour votre soutien à chaque étape. Vous méritez de célébrer ce parcours avec nous et de profiter du défilé aujourd'hui ! Rendez-vous la saison prochaine !!! Avec toute mon affection, Big Gabi. » Un pilier de l’équipe cette année, il a joué un rôle clé dans l’aventure des Blues.