Les ultras du VfB Stuttgart ont attaqué des supporters du FC Bayern Munich. Des affrontements ont éclaté avant le clasico du Sud entre Stuttgart et le Bayern, faisant deux policiers blessés

Selon les premiers éléments, des supporters du VfB Stuttgart auraient tendu une embuscade aux ultras du FC Bayern Munich à leur point de rendez-vous, sur la Südkurvenplatz, avant de les attaquer. Les fans bavarois ont riposté : plusieurs centaines d’entre eux, certains encagoulés, se sont interposés. Des affrontements violents ont alors éclaté.

La police, qui avait déployé plusieurs centaines d’agents, a également été impliquée dans l’escalade des tensions : deux d’entre eux ont été blessés en tentant d’encercler les ultras du VfB. La situation a finalement été maîtrisée et environ 150 supporters de Stuttgart ont été interpellés. Selon le journal Bild, certains s’étaient spécialement rendus à Munich pour participer aux émeutes.

Le groupe « Commando Cannstatt 1997 » a annoncé que la scène ultra stuttgartoise boycotterait la rencontre en raison d’une « mesure policière », privant ainsi le match de tout soutien organisé durant 90 minutes.

« Selon les informations dont nous disposons actuellement, une altercation physique a éclaté entre des ultras du VfB Stuttgart et du FC Bayern Munich. La police est parvenue à rétablir le calme. Pour l’heure, environ cent personnes font l’objet de mesures policières. La suite de la procédure est en cours de coordination avec le parquet », a déclaré le porte-parole de la police Thomas Schelshorn au journal Bild.



