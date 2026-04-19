Selon le journal Bild, des affrontements ont opposé plusieurs groupes de supporters deux heures avant le coup d’envoi (17 h 30), devant le stade du club le plus titré d’Allemagne.
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Les ultras du VfB s’en sont pris aux supporters du FCB. Des affrontements ont éclaté avant le clasico du Sud entre Stuttgart et le Bayern, faisant deux policiers blessés
Selon les premiers éléments, des ultras de Stuttgart auraient tendu une embuscade aux supporters munichois à leur point de rendez-vous, sur la Südkurvenplatz, avant de les attaquer. Les fans du FC Bayern ont riposté : plusieurs centaines d’entre eux, certains encagoulés, se sont interposés. Des affrontements violents ont alors éclaté.
La police, qui avait déployé plusieurs centaines d’agents, a également été impliquée dans l’escalade des violences. Deux fonctionnaires ont été blessés alors qu’ils tentaient d’encercler les ultras du VfB. La situation a finalement été maîtrisée et environ 150 supporters de Stuttgart ont été interpellés. Selon le journal Bild, certains d’entre eux se seraient rendus à Munich dans le seul but de participer aux émeutes.
Le groupe « Commando Cannstatt 1997 » a annoncé que la scène ultra stuttgartoise manquerait très probablement la rencontre en raison d’une « mesure policière », entraînant l’annulation de tout soutien organisé.
« Selon les informations dont nous disposons actuellement, une altercation physique a opposé des ultras du VfB Stuttgart à des supporters du FC Bayern Munich. La police est parvenue à rétablir le calme. Environ cent personnes sont actuellement concernées par une mesure de maintien de l’ordre. La procédure est en cours de coordination avec le parquet », a déclaré le porte-parole de la police Thomas Schelshorn au journal Bild.
Le Bayern peut valider le titre de champion d'Allemagne
Dimanche après-midi, le Bayern peut officiellement valider son titre de champion d’Allemagne. Un simple point face au VfB lui permettrait d’augmenter son avance sur le BVB à treize unités, une marge insurmontable à quatre journées de la fin.
Stuttgart, de son côté, lutte pour une place en Ligue des champions : actuellement quatrième, le club souabe peut, en cas de succès, repasser devant le RB Leipzig et grimper sur le podium.