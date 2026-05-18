La rencontre de Ligue 1 entre Nantes et Toulouse a été arrêtée prématurément suite à une invasion massive du terrain par les supporters locaux. La relégation de Nantes en Ligue 2 étant actée avant même le coup d’envoi, l’ambiance au Stade de la Beaujoire est devenue électrique dès les premières minutes. Après 22 minutes de jeu, plusieurs centaines d’ultras nantais ont franchisé les barrières de sécurité et investi la pelouse, comme le relate talkSPORT.

La situation s’est rapidement dégradée lorsque des fumigènes ont été allumés derrière le but alors que la rencontre était encore en cours. Alors que les ultras forçaient le passage devant les stewards pour envahir la pelouse, les joueurs des deux équipes ont immédiatement quitté le terrain pour se réfugier dans le tunnel et assurer leur sécurité. Les forces de l’ordre anti-émeute sont alors intervenues pour former un bouclier humain et empêcher les manifestants de suivre les joueurs vers les vestiaires.











