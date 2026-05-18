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Les ultras de Nantes ont envahi la pelouse avec des fumigènes, entraînant l’arrêt définitif de la rencontre de Ligue 1 face à Toulouse en raison d’une protestation potentiellement dangereuse contre la relégation
Le chaos s'empare du Stade de la Beaujoire
La rencontre de Ligue 1 entre Nantes et Toulouse a été arrêtée prématurément suite à une invasion massive du terrain par les supporters locaux. La relégation de Nantes en Ligue 2 étant actée avant même le coup d’envoi, l’ambiance au Stade de la Beaujoire est devenue électrique dès les premières minutes. Après 22 minutes de jeu, plusieurs centaines d’ultras nantais ont franchisé les barrières de sécurité et investi la pelouse, comme le relate talkSPORT.
La situation s’est rapidement dégradée lorsque des fumigènes ont été allumés derrière le but alors que la rencontre était encore en cours. Alors que les ultras forçaient le passage devant les stewards pour envahir la pelouse, les joueurs des deux équipes ont immédiatement quitté le terrain pour se réfugier dans le tunnel et assurer leur sécurité. Les forces de l’ordre anti-émeute sont alors intervenues pour former un bouclier humain et empêcher les manifestants de suivre les joueurs vers les vestiaires.
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Vahid Halilhodzic en larmes face aux manifestations
Au cœur de ces scènes chaotiques, l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, s’est retrouvé au centre d’une confrontation particulièrement tendue. Le technicien de 73 ans a dû être physiquement retenu alors qu’il tentait de raisonner les supporters ayant envahi la zone technique. Les caméras l’ont ensuite capté au bord des larmes, l’ampleur des troubles devenant évidente. Cette issue marque une fin dévastatrice pour son deuxième mandat à la tête du club, qu’il a également représenté pendant cinq ans en tant que joueur.
Arrivé en mars 2026 pour tenter de sauver le club de la relégation, il devrait quitter ses fonctions en fin de saison. Malgré son statut de légende, il n’a pas pu éviter la descente en deuxième division. Après l’évacuation des supporters, l’arbitre a estimé que les conditions n’étaient pas réunies pour poursuivre la rencontre, et le club a officialisé son annulation à 21 h 05, heure britannique.
Une conclusion douloureuse pour son passage dans l’élite
Cette relégation met un terme tragique aux treize années consécutives de Nantes parmi l’élite du football français. Le destin du club s’est scellé mathématiquement le 8 mai, après une défaite 1-0 sur la pelouse de Lens. Ce résultat a officialisé la descente des Canaris en Ligue 2, aux côtés de Metz, déclenchant une vague de ressentiment qui a culminé lors de la dernière journée de championnat, dimanche.
Cette descente est d’autant plus difficile à accepter pour les supporters que le club avait brillé ces dernières années : promu en 2013, le FC Nantes s’était rapidement imposé comme une formation compétitive, atteignant deux finales consécutives de la Coupe de France. Les Canaris avaient d’ailleurs soulevé le trophée en 2022 après leur victoire face à Nice, avant de signer un parcours mémorable en Ligue Europa et d’éliminer même la Juventus Turin en phase à élimination directe.
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De l’élite à la D2
Le déclin a été rapide pour les huit fois champions de France. Il y a trois ans, ils disputaient leur deuxième finale consécutive de la Coupe de France, même s’ils avaient été sévèrement battus par cette même équipe de Toulouse qu’ils devaient affronter dimanche. Cette défaite semble avoir marqué un tournant, le club ayant peiné à trouver sa régularité tout au long d’une saison 2025-2026 éprouvante qui s’est finalement soldée par un désastre. Les instances dirigeantes du football français devraient ouvrir une enquête approfondie sur les failles de sécurité survenues lors de la rencontre.