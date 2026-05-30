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Bayer 04 Leverkusen v Pisa SC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Jonas Rütten

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Les trois principaux candidats seraient-ils déjà hors course ? Le Bayer Leverkusen risque bien de se diriger vers un véritable fiasco dans sa quête d’un nouvel entraîneur

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A. Slot
A. Iraola
O. Glasner
K. Hjulmand
Luis
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Le Bayer Leverkusen n’a pas encore officialisé la séparation avec Kasper Hjulmand. Toutefois, il est acquis que le club procédera bientôt à un changement d’entraîneur. Mais la quête d’un technicien répondant aux attentes pourrait bien tourner au fiasco.

Selon les dernières informations, le Bayer 04 risque de voir ses principaux candidats au poste d’entraîneur lui échapper. 

Filipe Luis a ouvert la voie. Selon Sky, le Werkself aurait d’abord désigné le Brésilien, qui s’était fait remarquer en remportant de nombreux titres avec Flamengo, comme son candidat de prédilection. 

Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid aurait refusé le poste à Leverkusen pour s’engager avec l’AS Monaco, où il devrait signer un contrat jusqu’en 2028.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Puis, deux autres candidats présumés ont émergé : Oliver Glasner, de Crystal Palace, et Andoni Iraola, de l’AFC Bournemouth. 

    Si Iraola a mené les Cherries à une progression constante (un record de points battu chaque saison durant trois ans et une qualification pour l’Europa League), attirant l’attention des clubs européens grâce à son excellent travail, Glasner a, lui, remporté mercredi dernier, lors de son ultime sortie avec les Eagles, sa deuxième coupe d’Europe après son exploit en Europa League avec l’Eintracht Francfort en 2022. En finale de la Ligue Europa Conférence, le club londonien a battu le Rayo Vallecano 1-0.

    Les deux techniciens avaient annoncé dès le printemps leur départ respectif et seront libres de s’engager ailleurs dès le 1^(er) juillet ; le Bayer 04 aurait déjà pris contact avec eux. Jeudi, le magazine « kicker » a même évoqué un accord imminent entre Leverkusen et Iraola, précisant que la direction sportive, menée par Simon Rolfes et Fernando Carro, avait écarté la concurrence de Milan ainsi que celle de l’ancien club de Glasner, Crystal Palace.

    Iraola, adepte d’un pressing haut et d’un jeu vertical rapide, est issu, comme Xabi Alonso et Mikel Arteta, du vivier très réputé de la formation basque d’Antiguoko à Saint-Sébastien.

    Toutefois, le dossier pourrait connaître un rebondissement : selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, Iraola est soudainement devenu le grand favori pour succéder à Arne Slot, limogé samedi par Liverpool. Si les Reds se lancent réellement dans la course, le club allemand aura bien du mal à rivaliser avec l’attrait d’Anfield et son effectif de stars.

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  • glasner(C)Getty Images

    L'AC Milan cherche à s'adjoindre les services du duo autrichien Rangnick et Glasner

    L’option Glasner reste sur la table, même si la situation évolue rapidement. Selon Bild, l’Autrichien demeure candidat malgré la cour intense réservée à Iraola ; tout se jouera entre le premier qui donnera son accord au club.

    Selon Fabrizio Romano, l’Autrichien doit se rendre à Milan en début de semaine pour négocier avec l’AC Milan. À la suite des événements dramatiques de la dernière journée de la saison écoulée, les Rossoneri ont pratiquement limogé toute la direction du club : le directeur général Giorgio Furlani (47 ans), le directeur sportif Igli Tare (52 ans) et le directeur technique Geoffrey Moncada (39 ans). L’entraîneur Massimiliano Allegri a également dû partir. Malgré une excellente position de départ, Milan a manqué la qualification pour la Ligue des champions.

    Selon la Gazzetta dello Sport, le club milanais courtise aussi Ralf Rangnick, compatriote de Glasner, pour le poste de directeur sportif, mais l’Autrichien sera d’abord retenu par la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Autre prétendant au banc : Matthias Jaissle, également sur les rangs pour succéder à Allegri.

    Leverkusen pourrait donc devoir repartir de zéro dans sa quête d’un nouvel entraîneur. 

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    Depuis le départ de Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen fait face à un véritable casse-tête pour trouver son nouvel entraîneur.

    Bien que Leverkusen ne l’ait pas encore officialisé, le départ de Hjulmand semble acquis cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Âgé de 54 ans, le technicien danois avait pris les commandes du club peu après le début de la saison, en remplacement d’Erik ten Hag, alors en rupture avec la direction sportive, une partie du staff et plusieurs joueurs. 

    Sous sa direction, la Werkself s’est certes stabilisée, mais elle a manqué la qualification pour la Ligue des champions. En Coupe d’Allemagne, le parcours s’est arrêté en demi-finale contre le Bayern Munich ; en C1, Arsenal s’est révélé supérieur en huitièmes ; et Leverkusen a conclu la Bundesliga à la sixième place. Un bilan insuffisant pour que Hjulmand conserve son poste. 

    Sur le plan du jeu, le club rhénan a rarement convaincu, et plusieurs recrues coûteuses n’ont pas justifié leur prix. Un nouveau départ est donc programmé sous la houlette d’un nouvel entraîneur.