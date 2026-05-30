Puis, deux autres candidats présumés ont émergé : Oliver Glasner, de Crystal Palace, et Andoni Iraola, de l’AFC Bournemouth.

Si Iraola a mené les Cherries à une progression constante (un record de points battu chaque saison durant trois ans et une qualification pour l’Europa League), attirant l’attention des clubs européens grâce à son excellent travail, Glasner a, lui, remporté mercredi dernier, lors de son ultime sortie avec les Eagles, sa deuxième coupe d’Europe après son exploit en Europa League avec l’Eintracht Francfort en 2022. En finale de la Ligue Europa Conférence, le club londonien a battu le Rayo Vallecano 1-0.

Les deux techniciens avaient annoncé dès le printemps leur départ respectif et seront libres de s’engager ailleurs dès le 1^(er) juillet ; le Bayer 04 aurait déjà pris contact avec eux. Jeudi, le magazine « kicker » a même évoqué un accord imminent entre Leverkusen et Iraola, précisant que la direction sportive, menée par Simon Rolfes et Fernando Carro, avait écarté la concurrence de Milan ainsi que celle de l’ancien club de Glasner, Crystal Palace.

Iraola, adepte d’un pressing haut et d’un jeu vertical rapide, est issu, comme Xabi Alonso et Mikel Arteta, du vivier très réputé de la formation basque d’Antiguoko à Saint-Sébastien.

Toutefois, le dossier pourrait connaître un rebondissement : selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, Iraola est soudainement devenu le grand favori pour succéder à Arne Slot, limogé samedi par Liverpool. Si les Reds se lancent réellement dans la course, le club allemand aura bien du mal à rivaliser avec l’attrait d’Anfield et son effectif de stars.