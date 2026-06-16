Ces statistiques ont provoqué l’ire des supporters saoudiens et de plusieurs journalistes, non seulement à l’égard de Salem Al-Dossari, mais aussi à l’encontre de Donis, qui a maintenu le joueur sur la pelouse jusqu’à la fin de la rencontre.

Tarek Al-Nofal a ainsi commenté : « Le premier joueur qui doit rester sur le banc pour le reste des matchs de l’équipe nationale, c’est Salem Al-Dossari, un niveau catastrophique et un point faible. »

Mashari Al-Qarni s’est lui aussi étonné : « Pourquoi Sultan Al-Mansh, Ayman Yahya ou Khaled Al-Ghanam ne sont-ils pas entrés en jeu, alors que Salem Al-Dossari est resté sur la pelouse pendant 90 minutes malgré un match complètement manqué ? »

Il a ajouté : « Franchement, Donis n’a pas bien lu le match en deuxième mi-temps, il a exagéré en défense, mais Dieu merci, quoi qu’il en soit. »

Mohammed Al-Otaibi a pour sa part interrogé : « Monsieur Donis, pourriez-vous nous expliquer pourquoi le décevant Salem Al-Dosari est resté sur la pelouse jusqu’au bout ? »

Il a conclu : « Un niveau catastrophique aussi bien défensivement qu’offensivement, des ballons perdus et des passes manquées. C’est dommage d’avoir reculé en seconde période pour jouer avec cinq défenseurs alors que vous pressiez haut et restiez compétitifs en 4-4-2. Les trois points étaient à portée de main. »