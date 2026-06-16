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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Les tribunes de Koora… Salem Al-Dossari met Donis dans l’embarras auprès des supporters saoudiens… à cause de Mohamed Salah

FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
Nouvelle-Zélande vs Egypte
Nouvelle-Zélande
Egypte
Salem Mohammed Al-Dossari
G. Donis
M. Salah
H. Hassan
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Nouvelle-Zélande
Égypte
Canada
Grèce

Le capitaine de l’équipe nationale saoudienne a disputé l’intégralité du match contre l’Uruguay.

Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, a mis son entraîneur grec Giorgos Donis dans une position délicate aux yeux des supporters des « Verts » après le match contre l’Uruguay, comptant pour la Coupe du monde 2026.

Les deux sélections se sont quittées sur un score de parité (1-1) au Hard Rock Stadium de Miami, lors de la première journée de la phase de groupes.

  • Qu’a apporté Salem Al-Dosari au jeu ?

    Salem Al-Dossari a bien disputé l’intégralité de la rencontre sans toutefois marquer ni délivrer de passe décisive.

    Globalement, « El Tornado » n’a pas atteint son niveau habituel, ce qui lui vaut la deuxième plus mauvaise note de la sélection saoudienne (6,3), juste devant son coéquipier Hassan Tambakti (6).

    Il a tenté une unique frappe non cadrée, adressé 33 passes (24 réussies), perdu 13 ballons et réussi 1 dribble sur 2.

    • Publicité

  • Donis est dans la ligne de mire.

    Ces statistiques ont provoqué l’ire des supporters saoudiens et de plusieurs journalistes, non seulement à l’égard de Salem Al-Dossari, mais aussi à l’encontre de Donis, qui a maintenu le joueur sur la pelouse jusqu’à la fin de la rencontre.

    Tarek Al-Nofal a ainsi commenté : « Le premier joueur qui doit rester sur le banc pour le reste des matchs de l’équipe nationale, c’est Salem Al-Dossari, un niveau catastrophique et un point faible. »

    Mashari Al-Qarni s’est lui aussi étonné : « Pourquoi Sultan Al-Mansh, Ayman Yahya ou Khaled Al-Ghanam ne sont-ils pas entrés en jeu, alors que Salem Al-Dossari est resté sur la pelouse pendant 90 minutes malgré un match complètement manqué ? »

    Il a ajouté : « Franchement, Donis n’a pas bien lu le match en deuxième mi-temps, il a exagéré en défense, mais Dieu merci, quoi qu’il en soit. »

    Mohammed Al-Otaibi a pour sa part interrogé : « Monsieur Donis, pourriez-vous nous expliquer pourquoi le décevant Salem Al-Dosari est resté sur la pelouse jusqu’au bout ? »

    Il a conclu : « Un niveau catastrophique aussi bien défensivement qu’offensivement, des ballons perdus et des passes manquées. C’est dommage d’avoir reculé en seconde période pour jouer avec cinq défenseurs alors que vous pressiez haut et restiez compétitifs en 4-4-2. Les trois points étaient à portée de main. »

  • Le modèle Mohamed Salah

    Les supporters ont reproché à Donis de ne pas avoir suivi l’exemple de Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, qui a remplacé sa star, Mohamed Salah, alors que le score était de 1-1 contre la Belgique.

    Adel Ben Abdelmohsen Al-Melhem a commenté : « C’est Donis qui nous a privés des trois points. Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, a constaté que la star mondiale Mohamed Salah n’était pas dans son assiette et il l’a remplacé. »

    Il a ajouté : « Depuis le coup d’envoi, nous jouons sans véritable attaque. Salem Al-Dosari, Firas Al-Buraikan et Musab Al-Juwair sont totalement transparents, et pourtant Donis a refusé de remplacer Salem et Firas pour préserver l’avantage. »

    Mohamed Al-Ahmari a pour sa part commenté : « Il faut insérer dans l’esprit des supporters et des joueurs que seuls les meilleurs restent sur la pelouse. C’est l’équipe nationale, c’est la Coupe du monde, nous ne voulons pas revivre le scénario de 1994 ni aucun autre. »

    Et d’ajouter : « Donis aurait dû montrer plus d’audace en sortant Salem Al-Dossari, comme l’a fait Hossam Hassan avec Mohamed Salah. Encore une fois, c’est l’engagement sur le terrain qui doit toujours faire la différence. »

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