Les transferts du BVB virent à la farce : un joueur de grand talent n’est resté que quatre mois. Les plus gros échecs de la saison en Bundesliga

Après deux saisons passées sur le banc du FC Bayern Munich, Daniel Peretz aspirait à retrouver les terrains. Son prêt au Hambourg SV, fraîchement promu, devait lui offrir cette opportunité.
Mais, dans les faits, le gardien de 25 ans est resté la plupart du temps sur le banc, barré par Daniel Heuer Fernandes. Il n’a disputé que deux matches en Coupe d’Allemagne et aucune rencontre en Bundesliga.
Au bout de quelques semaines seulement, le gardien, frustré par son statut de remplaçant, aurait envisagé de quitter la ville hanseatique. En début d’année, le portier international israélien a finalement imposé la résiliation de son prêt, initialement prévu jusqu’à la fin de la saison, avant de s’engager, toujours sous forme de prêt, avec le club anglais de Southampton.
En Angleterre, le gardien a enfin obtenu le statut de numéro un et aurait même pu célébrer la promotion en Premier League si une affaire d’espionnage n’avait pas entaché les barrages.