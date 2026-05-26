Les transferts du BVB virent à la farce : un joueur de grand talent n’est resté que quatre mois. Les plus gros échecs de la saison en Bundesliga

Déjà présenté comme une future star en Argentine, Claudio Echeverri a rejoint Manchester City juste avant son 19^e anniversaire, au début de l’année 2025. Peu utilisé lors de son premier semestre chez les Citizens, le jeune milieu offensif a été cédé en prêt l’été dernier afin d’accumuler du temps de jeu au plus haut niveau.

Le Bayer Leverkusen semblait offrir le cadre idéal pour s’aguerrir, mais l’expérience s’est révélée décevante. Peu à l’aise dans le collectif de la Werkself, il n’a guère convaincu lors de ses brèves apparitions en début de prêt. Son unique fait d’armes reste sa passe décisive lors du match nul 2-2 à Copenhague en Ligue des champions mi-septembre, occasionnant l’autogoal adverse en prolongation et offrant ainsi l’égalisation tardive.

Entre fin septembre et fin novembre, il est resté sur le banc pendant 90 minutes lors de six des sept matchs de Bundesliga, avant d’être totalement écarté de l’effectif peu avant Noël. Après seulement quatre mois et onze apparitions, le prêt prometteur prend fin : le milieu de terrain rejoint le FC Gérone en Espagne. Là-bas, les choses s’améliorent légèrement, mais le club catalan est finalement relégué en fin de saison. Au bilan, une année à oublier pour le jeune talent argentin.