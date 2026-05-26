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BVBIMAGO / Kirchner-Media
Oliver Maywurm

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Les transferts du BVB virent à la farce : un joueur de grand talent n’est resté que quatre mois. Les plus gros échecs de la saison en Bundesliga

Bundesliga
FEATURES
E. Ben Seghir
C. Echeverri
K. Kosugi
J. Bakayoko
S. Mbangula
V. Boniface
J. Arevalo
G. Reyna
J. Adjetey
J. Lindstroem
T. Hara
C. Campbell
D. Peretz
D. Downs
K. Shiogai

La saison 2025/26 de Bundesliga est terminée. Quels transferts se sont révélés être de vrais flops pour les clubs lors de l’exercice écoulé ?

Luis Díaz et Jonathan Tah au Bayern Munich, Yan Diomande à Leipzig, Leon Avdullahu à Hoffenheim : plusieurs transferts estivaux de Bundesliga se sont avérés particulièrement réussis.

Pourtant, comme toujours, certains mouvements se sont révélés bien moins concluants : attentes déçues, impact quasi nul sur le collectif, rendement faible au regard des sommes investies. SPOX dresse la liste des 15 transferts les plus manqués de l’exercice 2025/26 de Bundesliga.

  • Claudio EcheverriGetty Images

    Claudio Echeverri est officiellement prêté au Bayer Leverkusen.

    Déjà présenté comme une future star en Argentine, Claudio Echeverri a rejoint Manchester City juste avant son 19^e anniversaire, au début de l’année 2025. Peu utilisé lors de son premier semestre chez les Citizens, le jeune milieu offensif a été cédé en prêt l’été dernier afin d’accumuler du temps de jeu au plus haut niveau.

    Le Bayer Leverkusen semblait offrir le cadre idéal pour s’aguerrir, mais l’expérience s’est révélée décevante. Peu à l’aise dans le collectif de la Werkself, il n’a guère convaincu lors de ses brèves apparitions en début de prêt. Son unique fait d’armes reste sa passe décisive lors du match nul 2-2 à Copenhague en Ligue des champions mi-septembre, occasionnant l’autogoal adverse en prolongation et offrant ainsi l’égalisation tardive.

    Entre fin septembre et fin novembre, il est resté sur le banc pendant 90 minutes lors de six des sept matchs de Bundesliga, avant d’être totalement écarté de l’effectif peu avant Noël. Après seulement quatre mois et onze apparitions, le prêt prometteur prend fin : le milieu de terrain rejoint le FC Gérone en Espagne. Là-bas, les choses s’améliorent légèrement, mais le club catalan est finalement relégué en fin de saison. Au bilan, une année à oublier pour le jeune talent argentin.

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  • TSG Hoffenheim v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Johan Bakayoko rejoint le RB Leipzig pour un montant de 18 millions d’euros.

    Avec deux buts lors de ses cinq premiers matchs de Bundesliga, Johan Bakayoko avait bien lancé son aventure au RB Leipzig. Mais sa dernière réalisation, l’ouverture du score (1-0) à Wolfsburg fin septembre, est restée sans suite pour l’attaquant recruté 18 millions d’euros à Eindhoven.

    Il perd alors son statut de titulaire et, comme si cela ne suffisait pas, il doit observer une pause de six semaines en hiver en raison d’une blessure musculaire. De retour sur les terrains, le Belge de 23 ans peine davantage. Son bilan 2026 est maigre : un peu plus de 100 minutes de jeu, sans jamais avoir été aligné d’entrée par l’entraîneur Ole Werner.

    Un temps courtisé par Jürgen Klopp, pour lequel la légende allemande du football se serait même personnellement mobilisée en tant que Head of Global Soccer, le joueur pourrait bien s’avérer être un coûteux malentendu.

  • Eintracht Frankfurt Unveil New Signing Keita KosugiGetty Images Sport

    Keita Kosugi rejoint l'Eintracht Francfort pour un montant de 6,5 millions d'euros.

    Recruté en janvier pour 6,5 millions d’euros auprès du Djurgårdens IF, le latéral gauche japonais Keita Kosugi n’a pas encore disputé la moindre minute avec l’Eintracht Francfort.

    Recruté pour pallier les absences de Nathaniel Brown au poste d’arrière gauche, le jeune Japonais, alors âgé de 20 ans, a bien intégré le groupe de Bundesliga dès son arrivée, mais sans jamais être lancé sur la pelouse. Depuis début mars, il n’a même plus été convoqué, et l’ancien entraîneur Albert Riera, désormais parti, n’a pas su lui trouver une place.

    Pour accumuler de l’expérience, il a récemment été aligné avec la réserve en Hessenliga (cinquième division). Il ne reste plus qu’à espérer que ce jeune latéral gauche saura, à l’avenir, s’imposer au sein de l’équipe première de Francfort en Bundesliga.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Samuel Mbangula s’est engagé avec le Werder Brême pour un montant de 10 millions d’euros.

    L'été dernier, le Werder Brême a versé dix millions d'euros à la Juventus Turin pour s'offrir Samuel Mbangula. Un montant conséquent qui a fait de ce jeune attaquant, doué d'une grande technique, la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club.

    Lors de sa première saison, marquée par les difficultés collectives du club, l’attaquant n’a pas encore pleinement répondu aux attentes, même s’il a contribué à sauver l’honneur. Certes, l’attaquant a connu quelques éclats, notamment lors des premiers mois : il avait ainsi inscrit trois points (un but et deux passes décisives) lors de la victoire 4-0 à Mönchengladbach mi-septembre, puis offert des buts décisifs contre Saint-Pauli (début octobre) et Wolfsburg (début novembre).

    Néanmoins, le Belge de 22 ans est rapidement devenu trop irrégulier dans ses performances et a souvent manqué de la rigueur défensive nécessaire. En 2026, il a rarement figuré dans le onze de départ et n’a pas été titularisé une seule fois lors des sept derniers matchs de la saison. Son unique point en 2026 reste sa passe décisive lors du match nul 3-3 contre Francfort mi-janvier.

  • Jeremy Arevalo Getty

    Jeremy Arevalo s’est engagé avec le VfB Stuttgart pour un montant de 7,5 millions d’euros.

    Début janvier, le VfB Stuttgart a déboursé pas moins de 7,5 millions d'euros pour s'offrir les services de Jeremy Arevalo. Mais jusqu'à présent, les Souabes n'ont pas vu le buteur marquer le moindre but.

    L’entraîneur Sebastian Hoeneß ne lui a accordé que des entrées breves après la trêve hivernale, si bien que l’international équatorien de 21 ans n’a cumulé que 32 minutes en Bundesliga, ponctuées toutefois d’une passe décisive.

    Depuis la mi-avril, il n’a même plus été inclus dans le groupe professionnel et a été rétrogradé en équipe réserve afin de gagner en rythme de jeu. Avec la réserve, l’international équatorien a marqué quatre buts en trois matchs de troisième division. Son ambition initiale était toutefois de s’imposer immédiatement dans le onze stuttgartois.

  • FC St. Pauli v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Eliesse Ben Seghir rejoint le Bayer Leverkusen pour 32 millions d'euros.

    Le constat est sans appel : les 32 millions d’euros versés à l’AS Monaco pour Eliesse Ben Seghir n’ont pour l’instant rapporté aucun point au classement des buteurs au Bayer Leverkusen cette saison.

    Recruté pour compenser, dans l’entrejeu offensif des Rouge et Noir, le départ de Florian Wirtz vers Liverpool, le milieu marocain n’a jamais pu répondre aux attentes.

    Titularisé en début de saison, il n’a pas su convaincre et a progressivement disparu des radars. Comme si cela ne suffisait pas, il s’est blessé en début d’année lors de la Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc, pays hôte.

    Il a alors observé une pause de près de deux mois et, depuis son retour, il n’a joué qu’épisodiquement. Au total, en 2026, le joueur de 32 millions d’euros n’a disputé que 50 minutes de jeu.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Giovanni Reyna rejoint le Borussia Mönchengladbach pour un montant de 4 millions d’euros.

    Autrefois considéré comme un prodige au BVB, Giovanni Reyna espérait relancer sa carrière au Borussia Mönchengladbach. Les « Poulains » avaient déboursé quatre millions d’euros pour s’offrir les services de ce milieu offensif, mais l’investissement s’est révélé largement décevant.

    L’international américain a peiné à s’imposer et a été freiné par des problèmes musculaires récurrents en 2026. Entre mi-janvier et mi-avril, il n’a disputé que cinq minutes, sa dernière titularisation remontant à la période précédant Noël.

    Néanmoins, en fin de saison, il a été régulièrement utilisé comme remplaçant et a inscrit son unique but pour les Borussen lors de la défaite 1-3 à Augsbourg à l’avant-dernière journée.

  • JONAS ADJETEY WOLFSBURG Getty Images

    Jonas Adjetey rejoint le VfL Wolfsburg pour 9,5 millions d’euros.

    Début février, le VfL Wolfsburg a versé 9,5 millions d’euros au FC Bâle pour recruter Jonas Adjetey. L’international ghanéen devait apporter de la stabilité à la défense des Loups, en pleine lutte pour éviter la relégation. En réalité, l’investissement n’a pas produit l’effet escompté.

    Lors de la défaite décevante 1-2 contre le Hambourg SV début mars, qui a coûté son poste à l’ancien entraîneur Daniel Bauer, Adjetey a disputé son unique match en tant que titulaire pour Wolfsburg. Sous la houlette de Dieter Hecking, il n’a plus joué la moindre minute, et à cinq reprises, le défenseur central ne figurait même pas dans le groupe convoqué par le VfL. Il a suivi l’intégralité des barrages depuis le banc des remplaçants.


  • 1. FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport

    Daniel Peretz est officiellement prêté au Hambourg SV.

    Après deux saisons passées sur le banc du FC Bayern Munich, Daniel Peretz aspirait à retrouver les terrains. Son prêt au Hambourg SV, fraîchement promu, devait lui offrir cette opportunité.

    Mais, dans les faits, le gardien de 25 ans est resté la plupart du temps sur le banc, barré par Daniel Heuer Fernandes. Il n’a disputé que deux matches en Coupe d’Allemagne et aucune rencontre en Bundesliga.

    Au bout de quelques semaines seulement, le gardien, frustré par son statut de remplaçant, aurait envisagé de quitter la ville hanseatique. En début d’année, le portier international israélien a finalement imposé la résiliation de son prêt, initialement prévu jusqu’à la fin de la saison, avant de s’engager, toujours sous forme de prêt, avec le club anglais de Southampton.

    En Angleterre, le gardien a enfin obtenu le statut de numéro un et aurait même pu célébrer la promotion en Premier League si une affaire d’espionnage n’avait pas entaché les barrages.

  • Shonan Bellmare v Kyoto Sanga F.C. - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1J.LEAGUE

    Taichi Hara rejoint le FC St. Pauli sous la forme d’un transfert gratuit.

    Taichi Hara a rejoint le FC St. Pauli fin janvier en provenance du club japonais de première division Kyoto Sanga, sans indemnité de transfert. Sa mission était claire : apporter davantage de menace offensive et, idéalement, marquer des buts décisifs dans la lutte contre la relégation.

    Pourtant, l’entraîneur Alexander Blessin ne lui a accordé que 25 minutes de temps de jeu en Bundesliga. Depuis fin février, il n’a disputé que trois misérables minutes, et mi-mars, il a dû se contenter de quelques minutes supplémentaires avec l’équipe de Regionalliga pour accumuler un peu d’expérience.

  • BonifaceGetty Images

    Victor Boniface est officiellement prêté au Werder Brême.

    En recrutant Victor Boniface sous forme de prêt, le Werder Brême a fait la une des journaux peu avant la clôture du mercato estival 2025, puisqu'il avait réussi à attirer sur les rives de la Weser l'un des attaquants les plus prometteurs de la Bundesliga.

    Mais le physique du Nigérian n’a pas suivi : des problèmes de genou récurrents l’ont empêché de retrouver sa pleine forme. Il s’est néanmoins distingué à quelques reprises, notamment lors de ses débuts prometteurs lors de la victoire 4-0 à Mönchengladbach mi-septembre, puis grâce à une passe décisive acrobatique sur le but de la victoire 2-1 contre Wolfsburg début novembre.

    Il n’a été titularisé que deux fois avant de passer sur la table d’opération début 2024. Son prêt s’est poursuivi, mais plus personne ne croyait vraiment le revoir sur les terrains. Fin avril, lors du match nul 1-1 à Stuttgart, il réintègre le groupe, sans toutefois rejouer. Sa dernière apparition sous le maillot vert remonte ainsi au 7 décembre, lors du derby du Nord perdu 2-3 contre le HSV.

  • Bayer 04 Leverkusen v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Jesper Lindström est prêté au VfL Wolfsburg, pour un montant de 1,5 million d’euros.

    Peu de gens se souviennent que Jesper Lindström a été prêté au VfL Wolfsburg cette saison. L’attaquant, vainqueur de l’Europa League avec l’Eintracht Francfort en 2022 avant de rejoindre le SSC Naples pour 30 millions d’euros un an plus tard, s’est rarement mis en évidence.

    L’été dernier, le VfL a versé 1,5 million d’euros de frais de prêt au club italien, escomptant que le Danois devienne un élément clé de son aventure européenne. Blessé, Lindström n’a disputé que onze minutes lors de la phase aller, et les Loups se sont retrouvés englués dans la lutte pour le maintien.

    Bien qu’il ait connu de nouveaux pépins physiques, Lindström a tout de même été aligné d’entrée à plusieurs reprises en 2026, sans parvenir à retrouver son niveau francfortois. Dans le money time, l’entraîneur Dieter Hecking l’a presque totalement écarté, et, lors des barrages, l’international danois a manqué la dernière opportunité de qualification en tirant au-dessus sur une volée alors qu’il était en position idéale.

  • Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Cole Campbell est prêté à la TSG Hoffenheim, pour un montant de 1,5 million d’euros.

    Barré par la concurrence chez le Borussia Dortmund de Niko Kovac, Cole Campbell a été cédé en prêt au TSG Hoffenheim début janvier. L’attaquant espérait alors se mettre en évidence pour prétendre à une place dans la sélection américaine, co-organisatrice de la Coupe du monde.

    Mais l’attaquant de 20 ans n’a pratiquement pas eu l’occasion de s’imposer. Des problèmes à la cheville ont compliqué ses premières semaines dans le Kraichgau ; il n’a fait sa première, brève, apparition qu’à la fin février. Quatre autres entrées en jeu comme remplaçant en Bundesliga ont suivi d’ici la fin de la saison, sans que Campbell parvienne à se démarquer. Un prêt qui, au final, n’a profité à aucune des deux parties.

  • FC St. Pauli v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Damion Downs est prêté au Hambourg SV, pour un montant de 500 000 euros.

    Tout comme Campbell, Damion Downs espérait lui aussi prendre le train de la Coupe du monde en marche avec les États-Unis, co-organisateurs de la compétition, lors de la deuxième moitié de la saison. Pour cela, l’attaquant du FC Southampton a été prêté au Hamburger SV, les « Rothosen » ayant versé 500 000 euros de frais de prêt.

    Son bilan au HSV, insuffisant pour espérer une sélection, se limite à douze matches de Bundesliga et zéro point au classement des buteurs. Pendant les deux premiers mois, l’entraîneur hambourgeois Merlin Polzin l’aligne pourtant souvent d’emblée, mais l’ancien Colonnais ne se montre guère dangereux devant le but.

    Depuis la mi-mars, son temps de jeu s’est considérablement réduit : en six rencontres, il n’a disputé que 31 minutes.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Kento Shiogai rejoint le VfL Wolfsburg pour 9,5 millions d’euros.

    En quête d’un nouveau souffle pour éviter la relégation, le VfL Wolfsburg misait sur Kento Shiogai pour insuffler l’énergie manquante. Le club de Basse-Saxe a investi 9,5 millions d’euros dans l’avant-centre, devenu célèbre comme « super joker » au NEC Nimègue en Eredivisie.

    En Bundesliga, toutefois, l’international japonais n’a pas confirmé. Il a marqué son unique but pour les Loups lors de la défaite 2-3 contre Augsbourg fin février. Puis, à partir de la 26^e journée et de l’arrivée de Dieter Hecking sur le banc, son temps de jeu s’est presque réduit à néant.

    Le jeune attaquant, alors âgé de 21 ans, n’a plus été aligné d’entrée après mi-février et s’est contenté de brèves apparitions en fin de match. Même lors des barrages, il n’a pas réussi à inverser la tendance : menés au score lors du retour, les Loups l’ont à nouveau remplacé en prolongation, sans que ses deux têtes ne trouvent le chemin des filets. Un véritable fiasco.