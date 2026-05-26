Les transferts du BVB virent à la farce : un joueur de grand talent n’est resté que quatre mois. Les plus gros échecs de la saison de Bundesliga

Déjà présenté comme une pépite en Argentine, Claudio Echeverri a rejoint Manchester City juste avant son 19^e anniversaire, au début de l’année 2025. Peu utilisé lors de ses six premiers mois chez les Citizens, le jeune milieu offensif a été envoyé en prêt à l’été 2025 afin de gagner en expérience au plus haut niveau.

Le Bayer Leverkusen semblait offrir le cadre idéal pour s’aguerrir, mais l’expérience s’est révélée décevante. Peu à l’aise dans le collectif de la Werkself, il n’a guère convaincu lors de ses rares entrées en jeu. Son unique fait d’armes reste sa passe décisive lors du match nul 2-2 à Copenhague en Ligue des champions mi-septembre, occasionnant l’autogoal adverse en prolongation et offrant ainsi l’égalisation tardive.

Entre fin septembre et fin novembre, il est resté sur le banc pendant 90 minutes lors de six des sept matchs de Bundesliga, avant d’être totalement écarté de l’effectif peu avant Noël. Après seulement quatre mois et onze apparitions, le prêt prometteur prend fin : le milieu de terrain part pour le FC Gérone, en Espagne. Là-bas, ses performances s’améliorent légèrement, mais le club catalan est relégué en fin de saison. Au final, une année à oublier pour ce jeune talent argentin.