Les transferts du BVB virent à la farce : un joueur de grand talent n’est resté que quatre mois. Les plus gros échecs de la saison de Bundesliga

Luis Díaz et Jonathan Tah au Bayern Munich, Yan Diomande à Leipzig, Leon Avdullahu à Hoffenheim : plusieurs recrues estivales de Bundesliga se sont rapidement imposées dans leurs nouveaux clubs.
Toutefois, comme toujours, certains mouvements se sont révélés bien moins concluants : attentes déçues, impact quasi nul sur le collectif, rendement souvent dérisoire au regard des sommes investies. SPOX a donc établi la liste des 15 transferts qui pourraient bien être les plus grands flops de l’exercice 2025-2026.