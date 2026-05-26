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Oliver Maywurm

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Les transferts du BVB virent à la farce : un joueur de grand talent n’est resté que quatre mois. Les plus gros échecs de la saison de Bundesliga

Bundesliga
FEATURES
E. Ben Seghir
C. Echeverri
K. Kosugi
J. Bakayoko
S. Mbangula
V. Boniface
J. Arevalo
G. Reyna
J. Adjetey
J. Lindstroem
T. Hara
C. Campbell
D. Peretz
D. Downs
K. Shiogai

La saison 2025/26 de Bundesliga est terminée. Quels transferts se sont révélés être de vrais flops pour les clubs lors de l’exercice écoulé ?

Luis Díaz et Jonathan Tah au Bayern Munich, Yan Diomande à Leipzig, Leon Avdullahu à Hoffenheim : plusieurs recrues estivales de Bundesliga se sont rapidement imposées dans leurs nouveaux clubs.

Toutefois, comme toujours, certains mouvements se sont révélés bien moins concluants : attentes déçues, impact quasi nul sur le collectif, rendement souvent dérisoire au regard des sommes investies. SPOX a donc établi la liste des 15 transferts qui pourraient bien être les plus grands flops de l’exercice 2025-2026.

  • Claudio EcheverriGetty Images

    Claudio Echeverri est officiellement prêté au Bayer Leverkusen.

    Déjà présenté comme une pépite en Argentine, Claudio Echeverri a rejoint Manchester City juste avant son 19^e anniversaire, au début de l’année 2025. Peu utilisé lors de ses six premiers mois chez les Citizens, le jeune milieu offensif a été envoyé en prêt à l’été 2025 afin de gagner en expérience au plus haut niveau.

    Le Bayer Leverkusen semblait offrir le cadre idéal pour s’aguerrir, mais l’expérience s’est révélée décevante. Peu à l’aise dans le collectif de la Werkself, il n’a guère convaincu lors de ses rares entrées en jeu. Son unique fait d’armes reste sa passe décisive lors du match nul 2-2 à Copenhague en Ligue des champions mi-septembre, occasionnant l’autogoal adverse en prolongation et offrant ainsi l’égalisation tardive.

    Entre fin septembre et fin novembre, il est resté sur le banc pendant 90 minutes lors de six des sept matchs de Bundesliga, avant d’être totalement écarté de l’effectif peu avant Noël. Après seulement quatre mois et onze apparitions, le prêt prometteur prend fin : le milieu de terrain part pour le FC Gérone, en Espagne. Là-bas, ses performances s’améliorent légèrement, mais le club catalan est relégué en fin de saison. Au final, une année à oublier pour ce jeune talent argentin.

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  • TSG Hoffenheim v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Johan Bakayoko rejoint le RB Leipzig pour un montant de 18 millions d’euros.

    Avec deux buts lors de ses cinq premiers matchs de Bundesliga, Johan Bakayoko avait bien lancé son aventure au RB Leipzig. Mais sa dernière réalisation, l’ouverture du score à Wolfsburg fin septembre, est aussi restée son dernier point marqué dans le championnat.

    Il perd alors son statut de titulaire et, comme si le sort s’acharnait, il subit une blessure musculaire qui l’écarte des terrains pendant six semaines cet hiver. De retour, le Belge de 23 ans peine davantage : en 2026, il totalise à peine un peu plus de 100 minutes de jeu et n’a jamais été aligné dans le onze de départ par l’entraîneur Ole Werner.

    Un temps courtisé par Jürgen Klopp, pour lequel la légende allemande du football se serait même personnellement mobilisée en tant que Head of Global Soccer, le joueur risque de s’avérer un transfert coûteux et, pour l’instant, largement infructueux.

  • Eintracht Frankfurt Unveil New Signing Keita KosugiGetty Images Sport

    Keita Kosugi rejoint l'Eintracht Francfort pour un montant de 6,5 millions d'euros.

    Recruté en janvier pour 6,5 millions d’euros auprès du Djurgårdens IF, Keita Kosugi est arrivé à l’Eintracht Francfort dans l’indifférence générale. Le latéral gauche japonais, censé servir de doublure à Nathaniel Brown, n’a toujours pas disputé la moindre minute en Bundesliga.

    Recruté pour pallier les absences de Nathaniel Brown au poste d’arrière gauche, le jeune Japonais, âgé de 20 ans, a bien figuré sur la feuille de match de Bundesliga durant les premières semaines, sans jamais entrer en jeu. Depuis début mars, il n’a même plus été convoqué, et l’ancien entraîneur Albert Riera, désormais parti, ne lui a pas accordé la moindre chance.

    Pour accumuler de l’expérience, il a récemment été aligné avec la réserve en Hessenliga (cinquième division). Reste à savoir si ce jeune latéral gauche saura, à l’avenir, s’imposer au sein de l’effectif professionnel de l’Eintracht.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Samuel Mbangula rejoint le Werder Brême pour un montant de 10 millions d’euros.

    L'été dernier, le Werder Brême a versé dix millions d'euros à la Juventus Turin pour s'offrir Samuel Mbangula. Un montant conséquent qui a fait de ce jeune attaquant, doué d'une grande technique, la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club.

    Lors de sa première saison, marquée par les difficultés collectives du club, l’attaquant n’a pas encore pleinement répondu aux attentes, même s’il a contribué à sauver l’honneur. Certes, l’attaquant a connu quelques éclats, notamment en début de saison : trois points (un but, deux passes décisives) lors de la victoire 4-0 à Mönchengladbach mi-septembre, puis des réalisations décisives contre St. Pauli (début octobre) et Wolfsburg (début novembre).

    Néanmoins, le Belge de 22 ans est rapidement devenu trop irrégulier dans ses performances et a souvent manqué de la rigueur défensive nécessaire. En 2026, il a rarement figuré dans le onze de départ et n’a pas été titularisé une seule fois lors des sept derniers matchs de la saison. Son unique point en 2026 reste sa passe décisive lors du match nul 3-3 contre Francfort mi-janvier.

  • Jeremy Arevalo Getty

    Jeremy Arevalo rejoint le VfB Stuttgart pour un montant de 7,5 millions d'euros.

    Début janvier, le VfB Stuttgart a déboursé pas moins de 7,5 millions d'euros pour s'offrir les services de Jeremy Arevalo. Mais jusqu'à présent, les Souabes n'ont pas vu le butier marquer le moindre but.

    L’entraîneur Sebastian Hoeneß ne l’a manifestement pas jugé suffisamment convaincant pour lui offrir davantage que de brèves apparitions après la trêve hivernale. Ainsi, le jeune international équatorien de 21 ans n’a disputé que 32 minutes en Bundesliga, ponctuées toutefois d’une passe décisive.

    Depuis la mi-avril, il n’a même plus été inclus dans le groupe professionnel et a été rétrogradé en équipe réserve afin de gagner en rythme de jeu. Avec les amateurs, l’attaquant a marqué quatre buts en trois matchs de troisième division, mais son ambition reste de s’imposer durablement dans le onze stuttgartois.

  • FC St. Pauli v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Eliesse Ben Seghir : transféré au Bayer Leverkusen pour 32 millions d'euros

    Le constat est sans appel : les 32 millions d’euros versés à l’AS Monaco pour Eliesse Ben Seghir n’ont pour l’instant rapporté aucun point au classement des buteurs au Bayer Leverkusen cette saison.

    Recruté pour renforcer le milieu offensif et compenser le départ de Florian Wirtz vers Liverpool, le Marocain n’a jamais réussi à s’imposer.

    Titularisé en début de saison, il n’a pas su convaincre et a progressivement glissé vers le banc de touche. Comme si cela ne suffisait pas, il s’est blessé en début d’année lors de la Coupe d’Afrique des nations, qu’il disputait avec le Maroc, pays hôte.

    Il a alors dû observer une pause de deux mois, puis, à son retour, il n’a joué qu’épisodiquement. En 2026, le joueur de 32 millions d’euros n’a totalisé que 50 minutes de jeu.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Giovanni Reyna rejoint le Borussia Mönchengladbach pour un montant de 4 millions d’euros.

    Autrefois considéré comme un prodige au BVB, Giovanni Reyna espérait relancer sa carrière au Borussia Mönchengladbach. Les « Poulains » avaient déboursé quatre millions d’euros pour s’offrir ce milieu offensif, qui s’est toutefois révélé largement décevant.

    L’international américain a peiné à s’imposer et a été freiné par des problèmes musculaires récurrents en 2026 : entre mi-janvier et mi-avril, il n’a disputé que cinq minutes, sa dernière titularisation remontant à la période précédant Noël.

    Néanmoins, en fin de saison, il a souvent été aligné comme remplaçant et a inscrit son unique but pour les Borussen lors de la défaite 1-3 à Augsbourg à l’avant-dernière journée.

  • JONAS ADJETEY WOLFSBURG Getty Images

    Jonas Adjetey rejoint le VfL Wolfsburg pour 9,5 millions d’euros.

    Début février, le VfL Wolfsburg a versé 9,5 millions d'euros au FC Bâle pour recruter Jonas Adjetey. L'international ghanéen devait apporter de la stabilité à la défense des Loups, en pleine lutte pour éviter la relégation. En réalité, l’investissement n’a pas produit l’effet escompté.

    Lors de la défaite décevante 1-2 contre le Hambourg SV début mars, qui a coûté son poste à l’ancien entraîneur Daniel Bauer, Adjetey a disputé son unique match en tant que titulaire pour Wolfsburg. Sous les ordres de Dieter Hecking, il n’a plus joué la moindre minute, et à cinq reprises, le défenseur central n’a même pas été inclus dans le groupe du VfL. Il a suivi l’intégralité des barrages depuis le banc des remplaçants.


  • 1. FC Heidenheim 1846 v Hamburger SV - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport

    Daniel Peretz est officiellement prêté au Hambourg SV.

    Après deux saisons passées sur le banc du FC Bayern Munich, Daniel Peretz espérait enfin retrouver les terrains. Son prêt au Hambourg SV, fraîchement promu, devait lui offrir cette chance.

    Mais, dans les faits, le gardien de 25 ans est resté la plupart du temps sur le banc, barré par Daniel Heuer Fernandes. Il n’a disputé que deux matches en Coupe d’Allemagne et aucune rencontre en Bundesliga.

    Au bout de quelques semaines, le gardien international israélien aurait même envisagé de quitter la ville hanseatique, ne supportant plus son statut de doublure. En début d’année, il a donc obtenu la résiliation anticipée de son prêt et s’est engagé, toujours sous forme de prêt, avec le club anglais de Southampton.

    En Angleterre, le gardien a enfin obtenu le statut de numéro un et aurait même pu célébrer la promotion en Premier League si une affaire d’espionnage n’avait pas entaché les barrages.

  • Shonan Bellmare v Kyoto Sanga F.C. - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1J.LEAGUE

    Taichi Hara rejoint le FC St. Pauli sous la forme d’un transfert gratuit.

    Taichi Hara a rejoint le FC St. Pauli fin janvier en provenance du club japonais de première division Kyoto Sanga, sans indemnité de transfert. Sa mission était claire : apporter davantage de menace offensive et, idéalement, marquer des buts décisifs dans la lutte contre la relégation.

    Pourtant, l’entraîneur Alexander Blessin ne lui a accordé que 25 minutes de temps de jeu en Bundesliga. Depuis fin février, Hara n’a disputé que trois maigres minutes, et mi-mars, il a dû se contenter de quelques apparitions avec l’équipe de Regionalliga pour accumuler un peu de rythme.

  • BonifaceGetty Images

    Victor Boniface est officiellement prêté au Werder Brême.

    En recrutant Victor Boniface en prêt, le Werder Brême a fait la une des journaux peu avant la clôture du mercato estival 2025, puisqu'il avait réussi à attirer sur les rives de la Weser l'un des attaquants les plus prometteurs de la Bundesliga.

    Mais le physique du Nigérian, fragilisé par des problèmes de genou, ne lui a jamais permis de retrouver sa pleine forme. Il s’est néanmoins distingué à quelques reprises : lors de ses débuts prometteurs lors de la victoire 4-0 à Mönchengladbach mi-septembre, puis grâce à une passe décisive acrobatique pour le but de la victoire 2-1 contre Wolfsburg début novembre.

    Il n’a été titularisé qu’à deux reprises, avant de passer sous le scalpel en début d’année. Le prêt s’est certes poursuivi, mais presque plus personne ne s’attendait à le voir rejouer pour le SVW. Fin avril, lors du match nul 1-1 à Stuttgart, il réintègre le groupe sans entrer en jeu. Sa dernière apparition sous le maillot vert remonte ainsi au 7 décembre, lors du derby du Nord perdu 2-3 contre le HSV.

  • Bayer 04 Leverkusen v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Jesper Lindström est officiellement prêté au VfL Wolfsburg, pour un montant de 1,5 million d’euros.

    Peu de suiveurs se souviennent que Jesper Lindström a été prêté au VfL Wolfsburg cette saison. L’attaquant, vainqueur de l’Europa League avec l’Eintracht Francfort en 2022 puis transféré au SSC Naples l’année suivante pour 30 millions d’euros, s’est rarement mis en évidence.

    L’été dernier, le VfL a versé 1,5 million d’euros de frais de prêt au club italien, escomptant que le Danois devienne un maillon essentiel de son aventure européenne. Las, une blessure l’a limité à onze petites minutes lors de la phase aller, et les Loups se sont retrouvés englués dans la lutte pour le maintien.

    Bien qu’il ait connu de nouveaux pépins physiques, Lindström a tout de même été aligné d’entrée à plusieurs reprises en 2026, sans parvenir à retrouver son niveau francfortois. Dans la phase cruciale de fin de saison, l’entraîneur Dieter Hecking l’a progressivement écarté, et le Danois a même manqué la dernière chance de qualification aux barrages, en tirant au-dessus sur une volée lors de la séance de tirs au but.

  • Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Cole Campbell est prêté à la TSG Hoffenheim, pour un montant de 1,5 million d’euros.

    Barré par la concurrence chez le Borussia Dortmund de Niko Kovac, Cole Campbell a été cédé en prêt au TSG Hoffenheim début janvier. L’attaquant espérait alors se mettre en évidence pour postuler à une place dans la sélection américaine, co-organisatrice de la Coupe du monde.

    Mais l’attaquant de 20 ans n’a pratiquement pas eu l’occasion de s’illustrer : des problèmes à la cheville ont compliqué ses premières semaines dans le Kraichgau. Il a dû attendre fin février pour effectuer une première brève apparition sous ses nouvelles couleurs, suivie de quatre autres entrées en jeu comme remplaçant en Bundesliga d’ici la fin de la saison. Trop peu pour se démarquer. Un prêt qui, finalement, n’a profité à aucune des deux parties.

  • FC St. Pauli v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Damion Downs est prêté au Hambourg SV, pour un montant de 500 000 euros.

    Tout comme Campbell, Damion Downs espérait lui aussi prendre le train de la Coupe du monde en marche avec les États-Unis, co-organisateurs de la compétition, lors de la deuxième moitié de la saison. Pour cela, l'attaquant du FC Southampton a été prêté au Hambourg SV, les « Rothosen » ayant versé 500 000 euros de frais de prêt.

    Son bilan, douze matchs de Bundesliga sans le moindre point au compteur, ne lui permet plus d’espérer un ticket pour le Mondial. Pendant les deux premiers mois, l’entraîneur hambourgeois Merlin Polzin l’alignait pourtant souvent d’emblée, mais l’ancien Colonnais ne se montrait guère dangereux devant le but.

    Depuis la mi-mars, son temps de jeu s’est considérablement réduit : en six matchs, il n’a disputé que 31 minutes.

  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Kento Shiogai rejoint le VfL Wolfsburg pour 9,5 millions d’euros.

    En quête d’un nouveau souffle pour éviter la relégation, le VfL Wolfsburg misait sur Kento Shiogai pour insuffler l’énergie manquante. Le club de Basse-Saxe a investi 9,5 millions d’euros dans l’avant-centre, devenu « super joker » au NEC Nimègue, en Eredivisie.

    En Bundesliga, toutefois, il n’a pas confirmé. Lors de la défaite 2-3 contre Augsbourg fin février, l’international japonais a inscrit son unique but pour les Loups. Depuis la prise de fonction de Dieter Hecking sur le banc à la 26^e journée, Shiogai est même devenu presque invisible.

    Le jeune attaquant, alors âgé de 21 ans, n’a plus été aligné d’entrée après mi-février et s’est contenté de bouts de matchs en fin de saison. Même lors des barrages, il n’a pas réussi à inverser la tendance : à l’aller, il est entré en jeu en prolongation et a manqué deux têtes qui auraient pu égaliser. Un véritable fiasco.