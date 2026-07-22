Les transferts de la semaine : Morgan Rogers à Chelsea, Johan Manzambi à Aston Villa et tous les mouvements phares de ce mercato estival

L’ancien défenseur de Chelsea, Malang Sarr, a officiellement rejoint le Neom SC, club de la Saudi Pro League, sous la forme d’un transfert gratuit, après avoir quitté Lens. Le Français, qui a disputé huit matchs de Premier League avec les Blues entre 2020 et 2024, a joué 19 fois en Ligue 1 la saison dernière, contribuant ainsi à la qualification de Lens pour la Ligue des champions 2026-2027. Il a toutefois choisi de donner un nouvel élan à sa carrière en s’engageant en Arabie saoudite.