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Les transferts de la semaine : Morgan Rogers à Chelsea, Johan Manzambi à Aston Villa et tous les mouvements phares de ce mercato estival
- AFP
Malang Sarr (de Lens à Neom SC, transfert gratuit)
L’ancien défenseur de Chelsea, Malang Sarr, a officiellement rejoint le Neom SC, club de la Saudi Pro League, sous la forme d’un transfert gratuit, après avoir quitté Lens. Le Français, qui a disputé huit matchs de Premier League avec les Blues entre 2020 et 2024, a joué 19 fois en Ligue 1 la saison dernière, contribuant ainsi à la qualification de Lens pour la Ligue des champions 2026-2027. Il a toutefois choisi de donner un nouvel élan à sa carrière en s’engageant en Arabie saoudite.
- Getty Images Sport
Tynan Thompson (de Tottenham à Manchester United, 8 millions de livres sterling)
Manchester United a décidé de recruter Tynan Thompson, jeune ailier prometteur de Tottenham, pour un montant d’environ 8 millions de livres sterling. Les Spurs ont négocié une clause de 20 % sur toute future revente du joueur. Âgé de 18 ans, Thompson a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives au sein des équipes de jeunes des Spurs lors de la saison 2025-2026.
- Getty Images Sport
Marcos Leonardo, attaquant brésilien, s’est engagé avec l’Ajax Amsterdam en provenance d’Al-Hilal pour un montant de 17 millions de livres sterling.
Al-Hilal est sur le point de finaliser le recrutement de l'ailier de West Ham, Crysencio Summerville. Le départ de Marcos Leonardo aurait été acté afin de libérer une place dans l'effectif pour l'international néerlandais. Auteur de 27 buts en championnat lors de ses deux saisons en Arabie saoudite, Leonardo s'engage avec l'Ajax pour un montant légèrement inférieur à 17 millions de livres sterling.
- Getty Images Sport
Abdul Fatawu (de Leicester City à Ipswich – 20 millions de livres sterling)
Ipswich, qui se prépare à retrouver la Premier League, a renforcé son attaque en recrutant l’ailier de Leicester City, Abdul Fatawu. International ghanéen, il a disputé les quatre matchs de son pays lors de la Coupe du monde, dont le 0-0 face à l’Angleterre. Il arrive chez les « Tractor Boys » pour un montant de 20 millions de livres sterling, après avoir inscrit neuf buts en Championship lors de la saison 2025-2026.
- Getty Images Sport
Christ Inao Oulai (de Trabzonspor à la Fiorentina, 25 millions de livres sterling)
La Fiorentina a renforcé son milieu de terrain en recrutant Christ Inao Oulai, en provenance du Trabzonspor, pour un montant de 25 millions de livres sterling. Oulai, qui a disputé quatre matches avec la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde 2026, aura l'occasion de faire ses preuves en Serie A. Il quitte ainsi le club de Super Lig turque après une seule saison et 25 apparitions dans l'élite turque.
- Getty Images Sport
Francisco Trincao (du Sporting CP à Al-Ahli, 34 millions de livres sterling)
Francisco Trincao est le dernier joueur à s’engager vers le Moyen-Orient pour intégrer la Ligue professionnelle saoudienne : l’ailier du Sporting CP a officiellement signé avec Al-Ahli. L’international portugais, entré en jeu lors d’un match de la Coupe du monde 2026, a paraphé un contrat de quatre ans et retrouvera l’attaquant anglais Ivan Toney au sein du club de Djeddah.
- Getty Images Sport
Tarik Muharemovic (de Sassuolo à Leeds United, 34 millions de livres sterling)
Leeds United a réagi rapidement au départ de Pascal Struijk vers Brighton, ses rivaux de Premier League, en recrutant le défenseur de Sassuolo, Tarik Muharemovic. International bosnien, il a disputé trois matches lors de la Coupe du monde 2026 et a été expulsé lors de la défaite 4-1 contre la Suisse. Il rejoint l’équipe de Daniel Farke pour un montant de 34 millions de livres sterling, légèrement inférieur au record de transfert du club établi lors de l’arrivée de Georginio Rutter.
- Getty
Joao Gomes (des Wolves à Aston Villa, 38 M£)
La relégation des Wolves en Championship rendait inévitable la vente de joueurs, et Joao Gomes est le dernier en date à avoir quitté Molineux. Le Brésilien a disputé 130 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs des Wolves, mais il a décidé de rejoindre leurs rivaux des Midlands : Aston Villa a en effet déboursé 38 millions de livres sterling pour s'attacher les services de ce milieu de terrain de 25 ans.
- Getty Images Sport
Johan Manzambi (de Fribourg à Aston Villa, 50 millions de livres sterling)
Aston Villa a officialisé l’arrivée de Johan Manzambi en provenance de Fribourg, un transfert présenté comme le successeur idéal de Morgan Rogers. L’attaquant de 20 ans, qui devait initialement s’engager avec Newcastle, a finalement opté pour Villa, lequel a déboursé 50 millions de livres sterling, un montant record pour le club. Lors de la Coupe du monde 2026, Manzambi a déjà démontré l’étendue de son talent sous le maillot suisse.
- Getty Images
Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 millions de livres sterling)
Chelsea a pulvérisé le record britannique des transferts en s'offrant, pour la somme colossale de 117 millions de livres sterling, l'attaquant d'Aston Villa Morgan Rogers. L'international anglais, qui avait été pressenti pour rejoindre des clubs tels que Manchester United et Arsenal, a finalement décidé de lier son avenir à Stamford Bridge sous les ordres de Xabi Alonso. Rogers a signé un contrat initial de six ans.
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