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Les transferts de la semaine : Maxence Lacroix à Chelsea, Christos Tzolis à Arsenal et toutes les plus grosses transactions déjà bouclées du mercato estival
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Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)
Aston Villa continue d’être actif durant le mercato estival, en ajoutant Alejandro Garnacho à son effectif, l’international argentin arrivant dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Chelsea. Garnacho a connu des difficultés pendant une grande partie de sa première saison à Stamford Bridge et n’a inscrit qu’un seul but en Premier League après son transfert depuis Manchester United. L’entraîneur de Villa, Unai Emery, aura donc pour mission de relancer le joueur de 22 ans au cours des 12 prochains mois.
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Daizen Maeda (du Celtic à Ipswich Town - 10 millions de livres sterling)
Daizen Maeda a confirmé son statut de légende moderne du Celtic après que ses buts ont permis aux Bhoys de réaliser le doublé sur la scène nationale vers la fin de la saison dernière, mais il a désormais quitté Parkhead après avoir bouclé un transfert en Premier League à Ipswich Town. L’international japonais Maeda quitte le Celtic après avoir inscrit 79 buts en 212 apparitions pour le club, et il aura maintenant pour mission de faire en sorte qu’Ipswich n’essuie pas une relégation en Championship dès sa première saison de retour, une nouvelle fois.
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Kasper Hogh (de Bodo/Glimt au Celtic - 11 M£)
Celtic a toutefois rapidement agi pour renforcer son attaque en recrutant l'attaquant Kasper Hogh. L'international danois a été l'une des révélations de la Ligue des champions la saison dernière, ses buts ayant aidé Bodo/Glimt à décrocher des victoires contre Manchester City, l'Atletico Madrid et l'Inter dans son parcours jusqu'aux huitièmes de finale. Désormais, Hogh met son talent au service de Glasgow et du champion d'Écosse.
- AFP
Karim Adeyemi (du Borussia Dortmund à Barcelone pour 19 M£)
Karim Adeyemi n’a jamais vraiment été à la hauteur des attentes au Borussia Dortmund après son éclosion au Red Bull Salzbourg, mais cela n’a pas dissuadé le FC Barcelone de recruter l’international allemand. D’une vitesse fulgurante et doté d’une qualité de finition correcte, Adeyemi promet d’apporter une dimension supplémentaire à la ligne d’attaque de Hansi Flick en retrouvant son ancien sélectionneur en Catalogne.
- AFP
Matthis Abline (de Nantes à Monaco - 21,5 M£)
Monaco a montré ces dernières années qu’il avait l’œil pour repérer les talents offensifs, après avoir connu du succès avec les recrutements de Folarin Balogun et Mika Biereth, et le club espère avoir encore trouvé la perle rare avec Matthis Abline. Le joueur de 23 ans arrive en provenance de Nantes après avoir inscrit 24 buts toutes compétitions confondues au cours des trois dernières saisons, même si ses efforts n’ont pas suffi à empêcher son désormais ancien club d’être relégué en Ligue 2 en 2025-2026.
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Santiago Castro (de Bologne à la Roma - 30 M£)
La Roma a bouclé sa première recrue de l’été dans le cadre de sa préparation à son retour en Ligue des champions, en s’attachant les services de l’attaquant argentin Santiago Castro en provenance de Bologne. Le joueur de 21 ans arrive dans la capitale italienne après avoir cumulé 33 buts et passes décisives lors de ses deux saisons et demie en Serie A, et portera le numéro 9 chez les Giallorossi après le départ d’Artem Dovbyk dans le sens inverse.
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Christos Tzolis (Club Bruges à Arsenal - 34 M£)
Malgré son sacre en Premier League, Arsenal n’entend pas se reposer sur ses lauriers et a bouclé sa première recrue majeure de l’été avec l’arrivée de l’attaquant du Club Bruges Christos Tzolis. L’international grec rejoint le nord de Londres après une dernière campagne brûlante en Belgique, lors de laquelle il a inscrit 22 buts et délivré 29 passes décisives, et Tzolis aura désormais la mission de combler le vide laissé dans l’effectif d’Arsenal par le départ de Leandro Trossard vers Besiktas.
- AFP
Kang-in Lee (du Paris Saint-Germain à l’Atlético de Madrid - 34 M£)
L'Atlético de Madrid a fait ses adieux à la légende du club Antoine Griezmann à la fin de la saison dernière, et les Colchoneros ont désormais en partie compensé le départ du milieu offensif en recrutant Kang-in Lee en provenance du Paris Saint-Germain. Le Sud-Coréen a passé trois saisons au Parc des Princes, où il a remporté de nombreux trophées, mais a surtout été cantonné à des apparitions en sortie de banc. L'Atleti croit clairement en son talent, cependant, et a fait revenir Lee en Liga, où il s'était auparavant illustré sous les couleurs de Valence et de Majorque.
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Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea - 52 M£)
Ce n’est pas le transfert estival de Chelsea le plus accrocheur en matière de gros titres, mais Maxence Lacroix pourrait bien s’avérer être l’un des plus importants. Chelsea a eu du mal à installer une charnière centrale régulière au cœur de sa défense, mais l’arrivée de l’international français Lacroix, qui a fait ses preuves en Premier League après deux saisons réussies à Crystal Palace, devrait apporter de la stabilité à la défense de Xabi Alonso dans l’ouest de Londres.
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Crysencio Summerville (West Ham à Al-Hilal - 55 M£)
Les clubs de la Saudi Pro League ont encore beaucoup d'argent à dépenser, et Al-Hilal a puisé dans ses réserves financières pour s'offrir la signature de Crysencio Summerville sous le nez de la Roma. Summerville a été l'un des joueurs les plus en vue de West Ham la saison dernière malgré sa relégation de Premier League et a impressionné avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde. L'ailier de 24 ans devrait donc s'épanouir au Moyen-Orient.
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