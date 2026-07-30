Les transferts de la semaine : Maxence Lacroix à Chelsea, Christos Tzolis à Arsenal et toutes les plus grosses opérations conclues du mercato estival

L'Atlético de Madrid a fait ses adieux à la légende du club Antoine Griezmann à la fin de la saison dernière, et les Colchoneros ont désormais en partie compensé le départ du milieu offensif en recrutant Kang-in Lee en provenance du Paris Saint-Germain. Le Sud-Coréen a passé trois saisons au Parc des Princes, où il a remporté de nombreux trophées, mais a surtout été cantonné à des apparitions en sortie de banc. L'Atleti croit clairement en son talent, cependant, et a ramené Lee en Liga, où il s'était auparavant fait remarquer sous les couleurs de Valence et de Majorque.