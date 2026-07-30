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Les transferts de la semaine : Maxence Lacroix à Chelsea, Christos Tzolis à Arsenal et toutes les plus grosses opérations conclues du mercato estival
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Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, en prêt)
Aston Villa continue d’être actif pendant le mercato estival en ajoutant Alejandro Garnacho à ses rangs, l’international argentin arrivant en prêt d’une saison en provenance de Chelsea. Garnacho a eu du mal pendant une grande partie de sa première saison à Stamford Bridge et n’a inscrit qu’un seul but en Premier League après son transfert de Manchester United. L’entraîneur de Villa, Unai Emery, aura donc pour mission de relancer le joueur de 22 ans au cours des 12 prochains mois.
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Daizen Maeda (du Celtic à Ipswich Town, pour 10 M£)
Daizen Maeda a confirmé son statut de légende moderne du Celtic après que ses buts ont permis aux Bhoys de réaliser le doublé sur la scène nationale vers la fin de la saison dernière, mais il a désormais quitté Parkhead après avoir bouclé un transfert en Premier League à Ipswich Town. L'international japonais Maeda quitte le Celtic après avoir inscrit 79 buts en 212 apparitions pour le club, et il aura désormais pour mission d'empêcher Ipswich d'être relégué en Championship dès sa première saison, une fois de plus.
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Kasper Hogh (de Bodo/Glimt au Celtic, 11 millions de livres sterling)
Celtic a toutefois rapidement renforcé son attaque en recrutant l’attaquant Kasper Hogh. L’international danois a été l’une des révélations de la dernière édition de la Ligue des champions, ses buts ayant aidé Bodo/Glimt à décrocher des victoires contre Manchester City, l’Atlético de Madrid et l’Inter sur la route des huitièmes de finale. Désormais, Hogh met son talent au service de Glasgow et des champions d’Écosse.
- AFP
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 19 M£)
Karim Adeyemi n’a jamais vraiment été à la hauteur des attentes au Borussia Dortmund après son éclosion au Red Bull Salzbourg, mais cela n’a pas dissuadé Barcelone de recruter l’international allemand. Doté d’une vitesse fulgurante et d’une qualité de finition correcte, Adeyemi promet d’apporter une dimension supplémentaire à la ligne d’attaque de Hansi Flick en retrouvant son ancien sélectionneur en Catalogne.
- AFP
Matthis Abline (de Nantes à Monaco - 21,5 M£)
Monaco a montré un vrai flair pour les talents offensifs ces dernières années, avec des recrutements réussis comme ceux de Folarin Balogun et Mika Biereth, et le club espère avoir encore fait mouche avec Matthis Abline. Le joueur de 23 ans arrive en provenance de Nantes après avoir inscrit 24 buts toutes compétitions confondues au cours des trois dernières saisons, même si ses efforts n'ont pas suffi à empêcher son désormais ancien club de subir une relégation en Ligue 2 en 2025-2026.
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Santiago Castro (de Bologne à l’AS Rome, 30 M£)
L’AS Rome a bouclé sa première recrue de l’été dans l’optique de son retour en Ligue des champions en s’attachant les services de l’attaquant argentin Santiago Castro, en provenance de Bologne. Le joueur de 21 ans débarque dans la capitale italienne après avoir cumulé 33 buts et passes décisives en deux saisons et demie de Serie A, et portera le numéro 9 chez les Giallorossi après le départ d’Artem Dovbyk dans le sens inverse.
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Christos Tzolis (de Bruges à Arsenal, 34 M£)
Malgré son sacre en Premier League, Arsenal n’entend pas se reposer sur ses lauriers et a réalisé sa première recrue onéreuse de l’été en s’attachant les services de l’attaquant du Club Bruges Christos Tzolis. L’international grec arrive dans le nord de Londres après une dernière campagne brûlante en Belgique, au cours de laquelle il a inscrit 22 buts et délivré 29 passes décisives, et Tzolis aura désormais pour mission de combler le vide laissé dans l’effectif d’Arsenal par le départ de Leandro Trossard à Besiktas.
- AFP
Kang-in Lee (Paris Saint-Germain à l’Atletico Madrid, 34 millions de livres sterling)
L'Atlético de Madrid a fait ses adieux à la légende du club Antoine Griezmann à la fin de la saison dernière, et les Colchoneros ont désormais en partie compensé le départ du milieu offensif en recrutant Kang-in Lee en provenance du Paris Saint-Germain. Le Sud-Coréen a passé trois saisons au Parc des Princes, où il a remporté de nombreux trophées, mais a surtout été cantonné à des apparitions en sortie de banc. L'Atleti croit clairement en son talent, cependant, et a ramené Lee en Liga, où il s'était auparavant fait remarquer sous les couleurs de Valence et de Majorque.
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Maxence Lacroix (de Crystal Palace à Chelsea, pour 52 M£)
Ce n’est pas le transfert estival le plus marquant de Chelsea en termes de gros titres, mais Maxence Lacroix pourrait s’avérer être l’un des plus importants. Chelsea a eu du mal à trouver une charnière centrale régulière au cœur de sa défense, mais l’arrivée de l’international français Lacroix, qui a fait ses preuves en Premier League après deux saisons réussies à Crystal Palace, devrait apporter davantage de constance à l’arrière-garde de Xabi Alonso dans l’ouest de Londres.
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Crysencio Summerville (West Ham à Al-Hilal - 55 M£)
Les clubs de Saudi Pro League ont encore beaucoup d’argent à dépenser, et Al-Hilal a puisé dans ses réserves de trésorerie pour s’attacher la signature de Crysencio Summerville sous le nez de la Roma. Summerville a été l’un des joueurs les plus en vue de West Ham la saison dernière malgré sa relégation de Premier League et a impressionné avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde. L’ailier de 24 ans devrait donc s’épanouir au Moyen-Orient.
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