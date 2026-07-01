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Les transferts de la semaine : Jeremy Jacquet à Liverpool, Robert Lewandowski au Chicago Fire et tous les mouvements phares de ce mercato estival
- Getty Images Sport
Martin Dubravka (de Burnley à Tottenham, transfert gratuit)
L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a décidé de recruter le gardien expérimenté Martin Dubravka, qui évoluait jusqu'à présent à Burnley, club de Championship, suite à la relégation de ce dernier de la Premier League. Le Slovaque, titulaire chez les Clarets lors de la saison 2025-2026 avec 35 apparitions en Premier League, devrait toutefois endosser le rôle de troisième gardien chez les Spurs. Antonin Kinsky est en effet pressenti pour devenir le numéro 1, en raison du départ probable de Guglielmo Vicario lors du mercato estival.
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Robert Lewandowski (du FC Barcelone au Chicago Fire, transfert gratuit)
Le Chicago Fire a réalisé un coup de maître en recrutant l’ancien attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, en transfert libre. La légende ex-Bayern Munich devient la dernière grande star à rejoindre la MLS et devrait faire ses débuts le 16 juillet contre les Vancouver Whitecaps, où il pourrait retrouver son ancien coéquipier Thomas Müller.
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Benjamin Cremaschi (de l’Inter Miami à Parme, 3 millions de livres sterling)
Parme a levé son option d'achat de 3 millions de livres sterling pour recruter Benjamin Cremaschi, qui évoluait à l'Inter Miami. Le milieu de terrain de 21 ans avait passé la saison dernière en prêt en Serie A. L’Américain, pressenti pour un avenir prometteur au sein de l’équipe nationale des États-Unis (USMNT) bien qu’il n’ait pas été sélectionné par Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde, espère désormais peser davantage en Serie A la saison prochaine, après seulement huit apparitions dans l’élite italienne en 2025-2026.
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Michael Cuisance (du Hertha BSC au RC Lens, 4 millions de livres sterling)
Le RC Lens a rapidement finalisé l’arrivée du milieu de terrain Michael Cuisance, en provenance du Hertha BSC, contre une indemnité estimée à un peu plus de 4 millions de livres sterling. Auteur de six buts en 25 matchs de deuxième division allemande la saison passée, le Français est présenté comme le successeur direct d’Adrien Thomasson, parti renforcer le Stade Rennais, concurrent en Ligue 1.
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Alejo Veliz (de Tottenham à Bahia – 7,5 M£)
Le 26 juin, Tottenham a officialisé le départ définitif de l’attaquant argentin Alejo Veliz vers le club brésilien de Bahia, pour un montant estimé à 7,5 millions de livres sterling. Bien qu’il ait trouvé le chemin des filets en Premier League lors de l’exercice 2023-2024, l’attaquant n’a pas réussi à s’imposer à Tottenham et a été successivement prêté à Séville, à l’Espanyol et à Rosario Central, sans parvenir à convaincre en Liga.
- AFP
Ansu Fati (Barcelone à Monaco, 9 M£)
L'aventure d'Ansu Fati au FC Barcelone prend fin : l'AS Monaco a levé l'option d'achat de 9 millions de livres sterling pour recruter définitivement le joueur auprès du champion de Liga. Arrivé au Camp Nou en grande pompe à l’âge de 23 ans – héritant même à l’époque du légendaire maillot n°10 de Lionel Messi –, il n’a toutefois pas réussi à faire ses preuves. Après des prêts à Brighton et à Monaco, il s’engage désormais définitivement au Stade Louis II, où il a signé un contrat de quatre ans.
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Alejandro Grimaldo (du Bayer Leverkusen à l’Atlético de Madrid, 19 millions de livres sterling)
L'international espagnol Alejandro Grimaldo s'apprête à rejoindre Diego Simeone à l'Atlético de Madrid, après avoir décidé de quitter le Bayer Leverkusen où il a passé trois saisons et disputé plus d'une centaine de matches. Selon lemagazine Kicker, l’Atlético s’est mis d’accord sur une indemnité de transfert de 19 millions de livres sterling, montant susceptible d’augmenter en fonction de diverses clauses. Le latéral gauche, qui a servi de doublure à Marc Cucurella lors de la Coupe du monde, n’avait plus qu’une année de contrat avec Leverkusen.
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Pascal Struijk (de Leeds United à Brighton – 20 millions de livres sterling)
Brighton a trouvé le successeur de Jan Paul van Hecke, parti à Tottenham le 18 juin pour 52 millions de livres sterling, en recrutant le défenseur central de Leeds United, Pascal Struijk. Le joueur de 26 ans a signé un contrat de cinq ans à l’Amex Stadium et arrive pour un montant d’environ 20 millions de livres sterling. L’entraîneur Fabian Hurzeler estime que le défenseur, formé à l’Ajax, « a encore ses meilleures années devant lui » et devrait intégrer directement le onze de départ des Seagulls pour le coup d’envoi de la saison 2026-2027.
- AFP
Mathys Detourbet (de Troyes à Manchester City pour 21,5 millions de livres sterling)
Manchester City a officialisé l’arrivée de l’ailier Mathys Detourbet, en provenance de Troyes, club appartenant au City Group. Âgé de 20 ans, le jeune Français, auteur d’une saison convaincante ponctuée par la montée en Ligue 1, est transféré pour un montant estimé à 21,5 millions de livres sterling. Le jeune joueur ne devrait toutefois pas postuler immédiatement pour une place dans l’équipe première ; il sera probablement prêté, peut-être à Monaco en Ligue 1, dans le cadre d’un transfert incluant une option d’achat.
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Piero Hincapie (du Bayer Leverkusen à Arsenal - 34,5 millions de livres sterling)
Arsenal a officialisé l’activation de l’option d’achat inscrite dans le contrat de prêt qui avait amené Piero Hincapie à l’Emirates Stadium la saison dernière, transformant ainsi ce prêt en transfert définitif. International équatorien, le défenseur a disputé 39 matchs sous le maillot des Gunners, dont la finale de la Ligue des champions perdue face au PSG. Le club londonien a réglé une indemnité estimée à 34,5 millions de livres sterling pour s’assurer les services de ce latéral.
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Nico Paz (du Real Madrid à Côme - 52 millions de livres sterling)
Nico Paz est officiellement de retour à Côme après que le club de Serie A a conclu un accord de 52 millions de livres sterling avec le Real Madrid pour prolonger le séjour de l'international argentin en Italie. Le joueur de 21 ans, actuellement à la Coupe du monde avec l'équipe de Lionel Scaloni, a connu une saison 2025-2026 très productive avec Côme, terminant meilleur buteur parmi les milieux de terrain de l'élite italienne avec 12 réalisations. Il se réjouit désormais de disputer la Ligue des champions au sein de l’équipe première dirigée par Cesc Fàbregas, même si le Real Madrid conserve une option de rachat pour l’avenir.
- AFP
Jeremy Jacquet (de Rennes à Liverpool – 60 millions de livres sterling)
Liverpool avait officialisé l'accord pour le transfert de Jérémy Jacquet en provenance de Rennes dès février 2026, devançant ainsi son rival de Premier League, Chelsea. Le club a désormais publié un communiqué confirmant que, après avoir disputé la saison 2025-2026 avec les Bretons, le joueur a officiellement rallié les Reds et intégrera le groupe d'Andoni Iraola pour la préparation estivale.
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Gonçalo Ramos (du PSG à l'AC Milan, 60 millions de livres sterling)
Même s’il évolue dans l’ombre de Cristiano Ronaldo au Mondial, l’AC Milan a été suffisamment impressionné par Goncalo Ramos au PSG pour débourser 60 millions de livres sterling et s’offrir l’attaquant – un record pour le géant de la Serie A. Remplaçant à Paris comme en sélection, l’attaquant va désormais endosser le rôle de numéro un sous les ordres de Ruben Amorim, et entamer un nouveau chapitre après avoir remporté deux Ligues des champions dans la capitale française.