Les transferts de la semaine : Jeremy Jacquet à Liverpool, Robert Lewandowski au Chicago Fire et tous les mouvements phares de ce mercato estival

Nico Paz est officiellement de retour à Côme après que le club de Serie A a conclu un accord de 52 millions de livres sterling avec le Real Madrid pour prolonger le séjour de l'international argentin en Italie. Le joueur de 21 ans, actuellement à la Coupe du monde avec l'équipe de Lionel Scaloni, a connu une saison 2025-2026 très productive avec Côme, terminant meilleur buteur parmi les milieux de terrain de l'élite italienne avec 12 réalisations. Il se réjouit désormais de disputer la Ligue des champions au sein de l’équipe première dirigée par Cesc Fàbregas, même si le Real Madrid conserve une option de rachat pour l’avenir.