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Les transferts de la semaine : Ibrahima Konaté part pour le Real Madrid, Victor Muñoz rejoint Liverpool et tous les mouvements phares de ce mercato estival
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Thiago Silva (de Porto à Fluminense, transfert gratuit)
Thiago Silva n'a pas dit son dernier mot ! L'ancien défenseur central de l'AC Milan et de Chelsea, âgé de 41 ans, a fait un retour surprise au Fluminense, dans son Brésil natal, après l'expiration de son contrat avec le FC Porto, champion du Portugal. Silva n'a disputé que huit matches de championnat sous les ordres de Francesco Farioli la saison dernière et a signé un contrat jusqu'à fin 2026, qui marquera probablement les derniers mois de sa brillante carrière de footballeur.
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Ibrahima Konaté (de Liverpool au Real Madrid, transfert gratuit)
José Mourinho renforce l’expérience Premier League de son effectif du Real Madrid pour la saison 2026-2027 en recrutant le défenseur central français Ibrahima Konaté, libre de tout transfert. Le joueur, pilier du Liverpool champion 2024-2025 sous Arne Slot, arrive à Madrid en toute logique et représente un excellent rapport qualité-prix, n’ayant généré aucun frais de transfert.
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Vedat Muriqi, de Majorque à Fenerbahce, pour un montant de 13 millions de livres sterling.
L’attaquant chevronné Vedat Muriqi s’est imposé comme l’une des vedettes de la saison 2025-2026 de La Liga. Il a inscrit un impressionnant total de 23 buts en championnat avec Majorque, terminant deuxième meilleur buteur du championnat, juste derrière Kylian Mbappé. Son âge (32 ans) n’a pas découragé le club stambouliote : le géant turc a finalisé un transfert de 13 millions de livres sterling pour recruter l’international kosovar, qui s’est engagé pour trois ans.
- AFP
Afonso Moreira, transféré de Lyon à Bayer Leverkusen pour 27,5 millions de livres sterling.
Afonso Moreira, international portugais des moins de 21 ans, a rejoint le Bayer Leverkusen, club de Bundesliga, en signant un contrat jusqu’en 2031. L’ailier a disputé 27 matchs avec Lyon lors de la saison 2025-2026, marquant quatre buts. Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen, a déclaré que « sa vitesse et son style de jeu intense correspondent parfaitement à notre équipe ».
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Victor Muñoz : d’Osasuna à Liverpool pour 34 millions de livres sterling.
Liverpool a devancé Newcastle United dans le dossier menant à l’ailier d’Osasuna Victor Muñoz, en concluant rapidement le transfert du joueur de 22 ans après avoir activé sa clause libératoire de 34 millions de livres sterling. Il s’agit de la première recrue majeure d’Andoni Iraola depuis son arrivée en provenance de Bournemouth. Muñoz, qui évolue principalement au poste d’ailier gauche, figure actuellement dans le groupe de la sélection espagnole engagée dans la Coupe du monde.
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Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)
Tottenham a renforcé sa défense centrale en recrutant Jan Paul van Hecke, l’arrière central de Brighton. International néerlandais, il a récemment formé la charnière avec son nouveau coéquipier Micky van de Ven lors de la Coupe du monde et s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Premier League ces dernières années. Il a notamment contribué à la huitième place des Seagulls la saison passée, synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence.