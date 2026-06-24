Les transferts de la semaine : Ibrahima Konaté part pour le Real Madrid, Victor Muñoz rejoint Liverpool et tous les mouvements phares de ce mercato estival

Thiago Silva n'a pas dit son dernier mot ! L'ancien défenseur central de l'AC Milan et de Chelsea, âgé de 41 ans, a fait un retour surprise au Fluminense, dans son Brésil natal, après l'expiration de son contrat avec le FC Porto, champion du Portugal. Silva n'a disputé que huit matches de championnat sous les ordres de Francesco Farioli la saison dernière et a signé un contrat jusqu'à fin 2026, qui marquera probablement les derniers mois de sa brillante carrière de footballeur.