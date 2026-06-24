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Stephen Darwin

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Les transferts de la semaine : Ibrahima Konaté au Real Madrid, Victor Muñoz à Liverpool et tous les mouvements phares de ce mercato estival

Mercato
FEATURES
Premier League
LaLiga
Serie A
Ligue 1
Bundesliga
Ibrahima Konaté
V. Munoz
J. van Hecke

Le mercato estival vient d’ouvrir ses portes dans la plupart des grands championnats européens. GOAL, en partenariat avec eToro, est votre source incontournable pour suivre les transferts les plus marquants. Un club de Manchester osera-t-il débourser plus de 100 millions de livres sterling pour recruter Elliot Anderson ? Michael Olise pourrait-il rejoindre le Real Madrid ? Suivez ici tous les transferts majeurs tout au long de l’été !

  • Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport

    Thiago Silva (de Porto à Fluminense, transfert gratuit)

    Thiago Silva n'a pas dit son dernier mot ! L'ancien défenseur central de l'AC Milan et de Chelsea, âgé de 41 ans, a fait un retour surprise au Fluminense, dans son Brésil natal, après l'expiration de son contrat avec le FC Porto, champion du Portugal. Silva n'a disputé que huit matches de championnat sous les ordres de Francesco Farioli la saison dernière et a signé un contrat jusqu'à fin 2026, qui marquera probablement les derniers mois de sa brillante carrière de footballeur.

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ibrahima Konaté (de Liverpool au Real Madrid, transfert gratuit)

    José Mourinho renforce l’expérience Premier League de son effectif du Real Madrid pour la saison 2026-2027 en recrutant l’ancien défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konaté, sous forme de transfert gratuit. Le Français, pilier du titre conquis par Arne Slot en 2024-2025, arrive en Espagne avec un palmarès solide et représente un excellent investissement, d’autant qu’il ne coûte aucun frais de transfert.

  • RCD Mallorca v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Vedat Muriqi, attaquant kosovar, a été transféré de Majorque à Fenerbahce pour un montant de 13 millions de livres sterling.

    L’attaquant chevronné Vedat Muriqi s’est imposé comme l’une des stars de la saison 2025-2026 de La Liga. Auteur de 23 buts en championnat sous les couleurs de Majorque, il termine deuxième meilleur buteur du championnat, juste derrière Kylian Mbappé. Âgé de 32 ans, il n’a pas hésité à rejoindre le club turc de Fenerbahce, qui a déboursé 13 millions de livres sterling pour s’offrir ses services et lui a offert un contrat de trois ans.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-RENNESAFP

    Afonso Moreira, transféré de Lyon à Leverkusen pour 27,5 millions de livres sterling.

    L’international portugais U21 Afonso Moreira s’est engagé avec le Bayer Leverkusen (Bundesliga) jusqu’en 2031. L’ailier, qui a disputé 27 matchs et inscrit quatre buts avec Lyon lors de la saison 2025-2026, apporte vitesse et intensité, des atouts parfaitement adaptés au collectif allemand, comme l’a souligné le directeur sportif du club, Simon Rolfes.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Victor Muñoz : d’Osasuna à Liverpool pour 34 millions de livres sterling.

    Liverpool a devancé Newcastle United dans le dossier Victor Muñoz, en recrutant l’ailier d’Osasuna de 22 ans après avoir activé sa clause libératoire de 34 millions de livres sterling. Il s’agit de la première grande recrue d’Andoni Iraola depuis son arrivée en provenance de Bournemouth. Muñoz, qui évolue principalement comme ailier gauche, figure actuellement dans le groupe de la sélection espagnole à la Coupe du monde.

  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)

    Tottenham a renforcé sa défense centrale en recrutant Jan Paul van Hecke, défenseur central de Brighton. L’international néerlandais, qui a évolué aux côtés de son nouveau coéquipier des Spurs, Micky van de Ven, lors de la Coupe du monde, s’est imposé ces dernières années comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League. Il a notamment contribué à la qualification de Brighton pour l’UEFA Conference League grâce à une huitième place au classement à l’issue de la saison dernière.