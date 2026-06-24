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Les transferts de la semaine : Ibrahima Konaté au Real Madrid, Victor Muñoz à Liverpool et tous les mouvements phares de ce mercato estival
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Thiago Silva (de Porto à Fluminense, transfert gratuit)
Thiago Silva n'a pas dit son dernier mot ! L'ancien défenseur central de l'AC Milan et de Chelsea, âgé de 41 ans, a fait un retour surprise au Fluminense, dans son Brésil natal, après l'expiration de son contrat avec le FC Porto, champion du Portugal. Silva n'a disputé que huit matches de championnat sous les ordres de Francesco Farioli la saison dernière et a signé un contrat jusqu'à fin 2026, qui marquera probablement les derniers mois de sa brillante carrière de footballeur.
- Getty Images Sport
Ibrahima Konaté (de Liverpool au Real Madrid, transfert gratuit)
José Mourinho renforce l’expérience Premier League de son effectif du Real Madrid pour la saison 2026-2027 en recrutant l’ancien défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konaté, sous forme de transfert gratuit. Le Français, pilier du titre conquis par Arne Slot en 2024-2025, arrive en Espagne avec un palmarès solide et représente un excellent investissement, d’autant qu’il ne coûte aucun frais de transfert.
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Vedat Muriqi, attaquant kosovar, a été transféré de Majorque à Fenerbahce pour un montant de 13 millions de livres sterling.
L’attaquant chevronné Vedat Muriqi s’est imposé comme l’une des stars de la saison 2025-2026 de La Liga. Auteur de 23 buts en championnat sous les couleurs de Majorque, il termine deuxième meilleur buteur du championnat, juste derrière Kylian Mbappé. Âgé de 32 ans, il n’a pas hésité à rejoindre le club turc de Fenerbahce, qui a déboursé 13 millions de livres sterling pour s’offrir ses services et lui a offert un contrat de trois ans.
- AFP
Afonso Moreira, transféré de Lyon à Leverkusen pour 27,5 millions de livres sterling.
L’international portugais U21 Afonso Moreira s’est engagé avec le Bayer Leverkusen (Bundesliga) jusqu’en 2031. L’ailier, qui a disputé 27 matchs et inscrit quatre buts avec Lyon lors de la saison 2025-2026, apporte vitesse et intensité, des atouts parfaitement adaptés au collectif allemand, comme l’a souligné le directeur sportif du club, Simon Rolfes.
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Victor Muñoz : d’Osasuna à Liverpool pour 34 millions de livres sterling.
Liverpool a devancé Newcastle United dans le dossier Victor Muñoz, en recrutant l’ailier d’Osasuna de 22 ans après avoir activé sa clause libératoire de 34 millions de livres sterling. Il s’agit de la première grande recrue d’Andoni Iraola depuis son arrivée en provenance de Bournemouth. Muñoz, qui évolue principalement comme ailier gauche, figure actuellement dans le groupe de la sélection espagnole à la Coupe du monde.
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Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)
Tottenham a renforcé sa défense centrale en recrutant Jan Paul van Hecke, défenseur central de Brighton. L’international néerlandais, qui a évolué aux côtés de son nouveau coéquipier des Spurs, Micky van de Ven, lors de la Coupe du monde, s’est imposé ces dernières années comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League. Il a notamment contribué à la qualification de Brighton pour l’UEFA Conference League grâce à une huitième place au classement à l’issue de la saison dernière.