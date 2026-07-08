Denzel Dumfries viendra concurrencer Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, après que le latéral de l'Inter a été officiellement présenté comme nouvelle recrue de l'équipe de José Mourinho le 5 juillet. L'international néerlandais a connu cinq années fructueuses en Serie A, remportant deux titres de champion et passant à deux reprises tout près de la victoire en Ligue des champions. Compte tenu de son talent et de son expérience au plus haut niveau, le Real Madrid a réalisé un véritable coup de maître en ne déboursant que 17 millions de livres sterling pour son transfert.