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Les transferts de la semaine : Elliot Anderson à Manchester City, Sandro Tonali à Tottenham et tous les transferts phares de ce mercato estival
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Nathan Aké (de Manchester City à Fenerbaçhe - 7 M£)
Le 4 juillet, Nathan Aké a conclu six années couronnées de succès à Manchester City, quittant la Premier League pour rejoindre Fenerbaçhe. Le club stambouliote s’acquittera d’un montant initial de 7 M£, pouvant atteindre 8,5 M£ avec les bonus, pour l’ancien défenseur central de Bournemouth, qui a signé un contrat de trois ans.
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Jaidon Anthony (de Burnley à Brentford, 15 millions de livres sterling)
Brentford a profité de la relégation de Burnley en Championship pour recruter l’attaquant Jaidon Anthony, contre un montant initial de 15 millions de livres sterling. Anthony a inscrit neuf buts et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, et a été l’un des rares joueurs de Burnley à avoir apporté une contribution décisive en Premier League, malgré la descente finale de son équipe.
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Hayden Hackney (de Middlesbrough à Everton, 16 millions de livres sterling)
Everton a remporté la course pour s'attacher les services du milieu de terrain très convoité de Middlesbrough, Hayden Hackney, qui aurait également suscité l'intérêt de Manchester United. Hackney avait travaillé avec Michael Carrick lorsque ce dernier était à la tête du club de Championship, mais le milieu de terrain a décidé de rejoindre les Toffees, qui ont déboursé 16 millions de livres sterling pour s'attacher les services de ce joueur de 24 ans.
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Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 17 millions de livres sterling)
Denzel Dumfries viendra concurrencer Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, après que le latéral de l'Inter a été officiellement présenté comme nouvelle recrue de l'équipe de José Mourinho le 5 juillet. L'international néerlandais a connu cinq années fructueuses en Serie A, remportant deux titres de champion et passant à deux reprises tout près de la victoire en Ligue des champions. Compte tenu de son talent et de son expérience au plus haut niveau, le Real Madrid a réalisé un véritable coup de maître en ne déboursant que 17 millions de livres sterling pour son transfert.
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Eliezer Mayenda (de Sunderland à Rennes, 22 M£)
Sunderland a officialisé le départ du milieu de terrain Eliezer Mayenda, qui s’engage avec le Stade Rennais en Ligue 1. Le jeune milieu de terrain, âgé de 21 ans, avait joué un rôle clé lors de la saison 2024-2025, marquant en demi-finale et en finale des play-offs pour propulser les Black Cats en Premier League. Son temps de jeu ayant diminué cette saison, Rennes a saisi l’occasion et a déboursé un montant estimé à 22 millions de livres sterling pour s’attacher ses services.
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Ismael Saibari (du PSV au Bayern - 42 millions de livres sterling)
L’une des révélations de la Coupe du monde, Ismael Saibari, a brillé en Amérique du Nord en inscrivant déjà trois buts, contribuant ainsi à la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale. Le Bayern Munich n’a pas traîné pour conclure un accord avant la fin du tournoi et versera environ 42 millions de livres sterling pour recruter l’attaquant, auteur de 19 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs du PSV la saison passée.
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Bazoumana Touré (de Hoffenheim à Newcastle – 43 millions de livres sterling)
Newcastle United a trouvé le successeur d'Anthony Gordon : les Magpies ont recruté Bazoumana Touré, en provenance d'Hoffenheim, pour un transfert estimé à environ 43 millions de livres sterling. L'ailier gauche, qui a disputé trois matches lors de la Coupe du monde avant l'élimination de la Côte d'Ivoire face à la Norvège, avait rejoint le club de Bundesliga en février 2025 et le quitte après avoir inscrit cinq buts en 45 apparitions toutes compétitions confondues.
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Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea – 47 millions de livres sterling)
Xabi Alonso a officialisé Marco Palestra comme première recrue de son mandat à la tête de Chelsea ; les Blues ont déboursé 47 millions de livres sterling pour convaincre l’Atalanta de céder le latéral italien à Stamford Bridge. Palestra, sacré « Défenseur de l’année » en Serie A après ses prestations éclatantes lors de son prêt à Cagliari la saison passée, postule dès maintenant pour le poste de latéral droit, tandis que les rumeurs évoquent un départ imminent de Malo Gusto.
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Nathaniel Brown (de Francfort au Bayern - 47 millions de livres sterling)
Le Bayern Munich n’a pas traîné pour s’assurer les services du latéral gauche titulaire de l’équipe d’Allemagne lors de la Coupe du monde : Nathaniel Brown quitte Francfort pour rejoindre le club bavarois dans le cadre d’un transfert estimé à 47 millions de livres sterling. Brown, qui a signé un contrat de cinq ans, sera en concurrence avec Alphonso Davies pour une place de titulaire à l’Allianz Arena et restera lié au champion de Bundesliga jusqu’en 2031.
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Mateus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 millions de livres sterling)
Tottenham a réussi à débaucher le milieu de terrain international portugais Mateus Fernandes, qui évoluait chez son rival londonien West Ham. Les Hammers n'ont rien pu faire pour empêcher le départ de ce joueur de 21 ans après leur relégation en Championship, les Spurs ayant déboursé une somme considérable de 85 millions de livres sterling pour s'attacher ses services.
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Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 millions de livres sterling)
Sandro Tonali figurait en tête de nombreuses listes de cibles de transfert. L’Italien avait été pressenti à Manchester United et Manchester City avant que les Spurs ne battent leur record de transfert pour la deuxième fois en moins d’une semaine, en concluant un accord de 100 millions de livres sterling. Le milieu de terrain quitte Newcastle après trois ans passés sur les bords de la Tyne, où il a disputé plus d’une centaine de matches et remporté la Coupe de la Ligue en 2025.
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Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 millions de livres sterling)
Manchester City a mis fin à l’un des feuilletons du mercato estival début juillet en officialisant un accord de 116 millions de livres sterling avec Nottingham Forest pour le transfert d’Elliot Anderson. L’international anglais, également courtisé par Manchester United, a passé sa visite médicale alors qu’il était avec les Three Lions pour la Coupe du monde et quitte le City Ground après 92 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de Forest.
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