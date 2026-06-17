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Transfer trades GFXGOAL
Stephen Darwin

Les transferts de la semaine : Bernardo Silva et Marc Cucurella au Real Madrid, Jérémie Boga à la Juventus, et tous les mouvements phares de ce mercato estival

Mercato
FEATURES
Premier League
LaLiga
Serie A
Ligue 1
Bundesliga
M. Cucurella
B. Silva
J. Boga

Le mercato estival vient d’ouvrir ses portes dans la plupart des grands championnats européens. GOAL, en partenariat avec eToro, est votre source incontournable pour suivre les transferts les plus marquants. Un club de Manchester sera-t-il prêt à débourser plus de 100 millions de livres sterling pour recruter Elliot Anderson ? Michael Olise pourrait-il rejoindre le Real Madrid ? Suivez ici tous les transferts majeurs tout au long de l’été !

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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, transfert gratuit)

    José Mourinho n’a pas perdu de temps pour remanier son effectif après l’annonce de sa prise de fonction au Real Madrid, faisant appel à l’expérience de son compatriote portugais Bernardo Silva comme deuxième recrue du mercato estival. Libéré par Manchester City après avoir remporté six titres de Premier League, la Ligue des champions et une multitude d’autres trophées sous les ordres de Pep Guardiola, Bernardo s’envole désormais vers l’Espagne avec un contrat de deux ans afin de tenter de ravir le titre de la Liga à Barcelone.

    • Publicité

  • Jérémie Boga s’est officiellement engagé de Nice vers la Juventus pour un montant de 4 millions de livres sterling.

    La Juventus a officialisé le 15 juin l’exercice de son option d’achat pour recruter Jérémie Boga, en provenance de Nice. L’ancien ailier de Chelsea a passé la seconde partie de la saison 2025-2026 en prêt chez le géant de la Serie A, inscrivant quatre buts en quinze matches de championnat. Il s’engage désormais définitivement avec le club pour un montant modeste, légèrement supérieur à 4 millions de livres sterling.

  • Udinese Calcio v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Nicolo Zaniolo (de Galatasaray à l’Udinese, 4 millions de livres sterling)

    L’ancien milieu de terrain d’Aston Villa, Nicolo Zaniolo, s’est officiellement engagé avec l’Udinese, où il était déjà titulaire régulier la saison précédente en Serie A. Prêté initialement par Galatasaray, le club frioulan a activé une option d’achat d’environ 4 millions de livres sterling pour conserver le joueur de 26 ans, auteur de cinq buts et cinq passes décisives lors du dernier exercice. Zaniolo a paraphé un contrat le liant à l’Udinese jusqu’en 2029.

  • Jahmai Simpson-Pusey (de Manchester City au FC Cologne pour 4 millions de livres sterling)

    Peu utilisé à Manchester City malgré sa première apparition en équipe première sous Pep Guardiola en 2024, Jahmai Simpson-Pusey a d’abord été prêté six mois au Celtic, puis a rejoint le FC Cologne, club de Bundesliga, pour la seconde partie de la saison 2025-2026. Ce court passage a convaincu le club d’activer la clause d’achat définitif, estimée à environ 4 millions de livres sterling, et le défenseur a paraphé un contrat jusqu’en 2030.

  • Japan v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Keisuke Goto rejoint le SC Fribourg en provenance d’Anderlecht pour 8,5 millions de livres sterling.

    Le SC Fribourg, finaliste de la Ligue Europa, a renforcé son attaque en recrutant l'attaquant japonais Keisuke Goto. Prêté la saison passée au RSCA Futures, club de deuxième division belge, l’attaquant a marqué 13 buts en 31 matchs avant de revenir à Anderlecht. Des performances qui ont convaincu le club de Bundesliga de miser sur ce joueur de 21 ans, qualifié d’« intrépide » par Jochen Saier, membre du conseil d’administration.

  • Costinha (Olympiacos à Brighton, 11 millions de livres sterling)

    Brighton a frappé fort dès l’ouverture du mercato estival en recrutant le latéral portugais Costinha, en provenance de l’Olympiacos, pour un montant avoisinant les 11 millions de livres sterling. Âgé de 26 ans et passé par la Ligue des champions et la Ligue Europa sous les couleurs du club grec, le joueur viendra renforcer la concurrence au poste d’arrière droit, alors que le Néerlandais Joel Veltman, en place depuis longtemps, devrait quitter le club à l’expiration de son contrat à la fin du mois.

  • Sunderland v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Florentino (de Benfica à Burnley, 21 millions de livres sterling)

    Burnley a officialisé le deuxième transfert le plus onéreux de son histoire en activant une clause de 21 millions de livres sterling pour s’attacher définitivement les services du milieu de terrain portugais, en provenance du Benfica. Bien qu’il ait connu la relégation lors de son prêt chez les Clarets la saison dernière, ce milieu de terrain de 26 ans, qui a déjà évolué en Ligue des champions, a disputé 33 matches toutes compétitions confondues et devrait jouer un rôle crucial dans la quête de remontée immédiate en Premier League.

  • Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 52 millions de livres sterling)

    José Mourinho a frappé le premier coup de son deuxième mandat à la tête du Real Madrid en recrutant, pour 52 millions de livres sterling, le latéral international espagnol Marc Cucurella chez Chelsea. Privés de Ligue des champions pour la saison 2026-2027, les Blues ont facilité ce transfert. Un choix surprenant pour Cucurella, formé à Barcelone, qui rejoint donc son rival madrilène.