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Les transferts de la semaine : Bernardo Silva et Marc Cucurella au Real Madrid, Jérémie Boga à la Juventus, ainsi que toutes les opérations phares de ce mercato estival
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Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, transfert gratuit)
José Mourinho n’a pas perdu de temps pour remanier son effectif après l’annonce de sa prise de fonction au Real Madrid, faisant appel à l’expérience de son compatriote portugais Bernardo Silva comme deuxième recrue du mercato estival. Libéré par Manchester City après avoir remporté six titres de Premier League, la Ligue des champions et une multitude d’autres trophées sous les ordres de Pep Guardiola, Bernardo s’envole désormais vers l’Espagne avec un contrat de deux ans afin de tenter de ravir le titre de la Liga à Barcelone.
Jérémie Boga s’est officiellement engagé de Nice vers la Juventus pour un montant de 4 millions de livres sterling.
La Juventus a officialisé le 15 juin l’exercice de l’option d’achat pour recruter Jérémie Boga, en provenance de Nice. L’ancien ailier de Chelsea a passé la seconde partie de la saison 2025-2026 en prêt chez le géant de la Serie A, inscrivant quatre buts en 15 matches de championnat. Il s’engage désormais de façon définitive pour un montant modeste, légèrement supérieur à 4 millions de livres sterling.
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Nicolo Zaniolo (de Galatasaray à l’Udinese, 4 millions de livres sterling)
L’ancien milieu de terrain d’Aston Villa, Nicolo Zaniolo, s’est définitivement engagé avec l’Udinese, où il était déjà un titulaire régulier de l’équipe première lors de la saison 2025-2026. Après un premier prêt en provenance de Galatasaray, le club frioulan a activé une clause d’achat d’environ 4 millions de livres sterling pour s’assurer définitivement les services du joueur de 26 ans. Auteur de cinq buts et de cinq passes décisives lors de l’exercice écoulé, Zaniolo a paraphé un contrat le liant à l’Udinese jusqu’en 2029.
Jahmai Simpson-Pusey (de Manchester City au FC Cologne pour 4 millions de livres sterling)
Peinant à s’imposer à Manchester City malgré ses débuts en équipe première sous Pep Guardiola en 2024, Jahmai Simpson-Pusey a d’abord été prêté six mois au Celtic, puis a rejoint le FC Cologne, club de Bundesliga, pour la seconde partie de la saison 2025-2026. Ce court passage a convaincu le club d’activer la clause d’achat définitif, estimée à environ 4 millions de livres sterling, et le défenseur a paraphé un contrat jusqu’en 2030.
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Keisuke Goto rejoint le SC Fribourg en provenance d’Anderlecht pour 8,5 millions de livres sterling.
Le SC Fribourg, finaliste de la Ligue Europa, a renforcé son attaque en recrutant l'attaquant japonais Keisuke Goto. Prêté la saison passée au RSCA Futures, club de deuxième division belge, l’attaquant a marqué 13 buts en 31 matchs avant de revenir à Anderlecht. Des performances qui ont convaincu le club de Bundesliga de miser sur ce joueur de 21 ans, que Jochen Saier, membre du conseil d’administration, qualifie d’« intrépide ».
Costinha (Olympiacos à Brighton, 11 millions de livres sterling)
Brighton a frappé fort dès l’ouverture du mercato estival en recrutant le latéral portugais Costinha, en provenance de l’Olympiacos, pour un montant avoisinant les 11 millions de livres sterling. Âgé de 26 ans et expérimenté en Ligue des champions comme en Ligue Europa sous les couleurs du club grec, il viendra renforcer la concurrence au poste de latéral droit, alors que le Néerlandais Joel Veltman, en place depuis longtemps, devrait quitter le club à l’expiration de son contrat à la fin du mois.
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Florentino (de Benfica à Burnley, 21 millions de livres sterling)
Burnley a officialisé le deuxième transfert le plus onéreux de son histoire en activant une clause de 21 millions de livres sterling pour s’offrir définitivement le milieu portugais, en provenance du Benfica. Bien qu’il ait connu la relégation lors de son prêt chez les Clarets la saison dernière, ce joueur de 26 ans, qui a déjà évolué en Ligue des champions, a disputé 33 matches toutes compétitions confondues et devrait jouer un rôle crucial dans la tentative de remontée en Premier League dès la première tentative.
Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 52 millions de livres sterling)
José Mourinho a frappé le premier coup de son deuxième mandat à la tête du Real Madrid en recrutant le latéral espagnol Marc Cucurella, en provenance de Chelsea, pour 52 millions de livres sterling. Le fait que les Blues soient privés de Ligue des champions en 2026-2027 a sans doute facilité ce transfert, d’autant que Cucurella, formé à Barcelone, a choisi de rejoindre le rival madrilène, une décision qui a surpris.