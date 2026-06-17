Burnley a officialisé le deuxième transfert le plus onéreux de son histoire en activant une clause de 21 millions de livres sterling pour s’offrir définitivement le milieu portugais, en provenance du Benfica. Bien qu’il ait connu la relégation lors de son prêt chez les Clarets la saison dernière, ce joueur de 26 ans, qui a déjà évolué en Ligue des champions, a disputé 33 matches toutes compétitions confondues et devrait jouer un rôle crucial dans la tentative de remontée en Premier League dès la première tentative.