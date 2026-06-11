Andy Robertson a peiné à s’imposer comme titulaire lors de la malheureuse deuxième saison d’Arne Slot à Liverpool, ce qui l’a contraint à un long passage sur le banc et à un impact sportif limité. Le club ayant décidé de ne pas renouveler son contrat à l’issue de l’exercice 2025-2026, il a été acté que le défenseur, auteur d’environ 400 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Reds, devait partir. Mais le capitaine de l’Écosse n’est pas resté longtemps sans club : Tottenham a rapidement saisi l’occasion d’intégrer ce défenseur expérimenté à son effectif.