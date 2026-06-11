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Les transferts de la semaine : Anthony Gordon part pour Barcelone, Andrew Robertson rejoint Tottenham et tous les plus grands mouvements conclus durant le mercato estival
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- Getty Images Sport
Andrew Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)
Andy Robertson a peiné à s’imposer comme titulaire lors de la malheureuse deuxième saison d’Arne Slot à Liverpool, ce qui l’a contraint à un long passage sur le banc et à un impact sportif limité. Le club ayant décidé de ne pas renouveler son contrat à l’issue de l’exercice 2025-2026, il a été acté que le défenseur, auteur d’environ 400 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Reds, devait partir. Mais le capitaine de l’Écosse n’est pas resté longtemps sans club : Tottenham a rapidement saisi l’occasion d’intégrer ce défenseur expérimenté à son effectif.
Marcos Senesi s’est engagé de Bournemouth à Tottenham sous la forme d’un transfert gratuit.
Ce transfert semblait se dessiner depuis des mois : Marcos Senesi s’est officiellement engagé avec Tottenham, juste après la spectaculaire remontée des Spurs en fin de saison, qui leur a permis de se maintenir en Premier League. International argentin et l’un des défenseurs centraux les plus réguliers du championnat anglais ces dernières années, il devrait solidifier une arrière-garde londonienne souvent critiquée pour sa fragilité.
- AFP
Kieran Trippier (de Newcastle à Wolverhampton – transfert gratuit)
Les Wolves visent un effectif capable de remonter aussitôt après leur relégation en Championship, et le recrutement gratuit de l’ancien international anglais Kieran Trippier s’annonce comme une excellente opération. L’ex-arrière droit de Newcastle apporte une solide expérience nationale, européenne et internationale, et devrait s’intégrer sans difficulté dans le onze de départ.
Daniel Peretz, transféré du Bayern Munich à Southampton pour 6 millions de livres sterling.
Le club de Championship Southampton a officialisé, le 5 juin, le recrutement définitif du gardien du Bayern Munich Daniel Peretz. Barré par l’incontournable Manuel Neuer en Bavière, l’international israélien a donné son feu vert à un transfert permanent chez les Saints après des prestations convaincantes lors de son prêt sur la côte sud durant la saison 2025-2026.
- Getty Images Sport
Kennet Eichhorn (transfert du Hertha Berlin au Bayer Leverkusen, 8 millions de livres sterling)
Malgré la concurrence de Liverpool, le Bayer Leverkusen a remporté la course pour recruter le jeune et prometteur milieu de terrain Kennet Eichhorn. Le Bayern Munich ayant également envisagé de recruter ce milieu de terrain, c’est un coup de maître pour Leverkusen d’avoir devancé ses rivaux de Bundesliga pour s’adjuger l’un des talents les plus convoités du football allemand. Eichhorn a signé un contrat jusqu’en 2031 et postulera sans doute pour une place dans l’équipe première dès la saison 2026-2027.
Patrick Wimmer rejoint Hoffenheim en provenance de Wolfsburg pour un montant de 8,5 millions de livres sterling.
Hoffenheim a devancé plusieurs concurrents de Bundesliga en recrutant Patrick Wimmer, qui s’apprête à participer à la Coupe du monde et y retrouvera son ancien entraîneur à l’Austria Vienne, Christian Ilzer. En agissant avant le coup d’envoi de la compétition, le 11 juin, le club allemand a fait un choix stratégique : la valeur du jeune milieu offensif pourrait en effet s’envoler s’il parvient à s’imposer et à peser sur le jeu de la sélection autrichienne.
- Getty Images Sport
Issa Doumbia (de Venise au Sporting CP, 17 millions de livres sterling)
Le Sporting CP, vice-champion de la Liga Portugal, a renforcé son effectif en recrutant le prometteur milieu de terrain Issa Doumbia, en provenance de Venise, champion de Serie B. Le joueur de 22 ans, qui se compare à Paul Pogba, a avoué que jouer en Ligue des champions était pour lui un « rêve ». Une clause libératoire de 80 millions d’euros a été insérée dans son contrat, un montant destiné à dissuader les grands clubs européens de s’intéresser à lui dans un avenir proche.
Ewen Jaouen (de Reims à Newcastle – 18 millions de livres sterling)
Newcastle a officialisé le recrutement d’Ewen Jaouen le 10 juin, afin de renforcer son effectif de gardiens de but. Alors qu’Aaron Ramsdale s’apprête à retourner à Southampton, Eddie Howe a décidé de recruter ce joueur de 20 ans pour qu’il dispute à Nick Pope la place de numéro 1. Jaouen a certes peu d’expérience au plus haut niveau, mais il s’est révélé être un gardien fiable, Reims ayant terminé sixième du classement de Ligue 2 en 2025-2026.
- Getty Images
Zadok Yohanna (de l’AIK Stockholm à Brighton – 25,5 millions de livres sterling)
Le service de recrutement de Brighton a encore frappé : les Seagulls ont devancé plusieurs clubs de Premier League pour s'attacher les services de l'ailier nigérian Zadok Yohanna. Le jeune joueur de 18 ans a expliqué que la réputation du club en matière de « formation des jeunes talents », sous l’ère de Fabian Hurzeler, l’a convaincu de rejoindre la côte sud. Il sera intéressant d’observer son adaptation au plus haut niveau du football anglais.
Rasmus Hojlund (de Manchester United à Naples - 38 millions de livres sterling)
Considéré comme excédentaire à Manchester United, Rasmus Hojlund a brillé lors de son prêt à Naples pour la saison 2025-2026, inscrivant 16 buts toutes compétitions confondues. Ses réalisations ont permis au club de Serie A de terminer dans le top 4 et de se qualifier pour la Ligue des champions, déclenchant ainsi une clause d’achat obligatoire fixée à 38 millions de livres sterling.
- AFP
Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 70 millions de livres sterling)
Barcelone a officialisé son premier grand coup de l’été avant même l’ouverture du mercato. Fin mai, le club catalan a pris le monde du football par surprise en recrutant l’ailier de Newcastle Anthony Gordon pour 70 millions de livres sterling. L’international anglais va désormais devoir se battre pour obtenir du temps de jeu face à Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo et Ferran Torres, et il n’est pas exclu qu’il retrouve son coéquipier des Three Lions, Marcus Rashford, chez le champion de Liga.