Les transferts de la semaine : Andrey Santos et Youri Tielemans à Manchester United, Mason Greenwood à Fenerbahçe, ainsi que tous les autres mouvements majeurs de ce mercato estival

Fenerbahçe a frappé fort en concluant le transfert de Mason Greenwood, la star de l'Olympique de Marseille. Dans un communiqué publié le 14 juillet, le club stambouliote a officialisé un accord d'environ 33 millions de livres sterling pour l'ancien attaquant de Manchester United, somme qui sera versée en trois versements. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans et semble avoir écarté l'intérêt marqué de l'Atlético de Madrid et de l'AS Rome.