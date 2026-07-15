GOAL
Traduit par
Les transferts de la semaine : Andrey Santos et Youri Tielemans à Manchester United, Mason Greenwood à Fenerbahçe, ainsi que tous les autres mouvements majeurs de ce mercato estival
- Getty Images Sport
Callum Wilson (de West Ham à Brentford, transfert gratuit)
Callum Wilson restera en Premier League après avoir trouvé un accord pour rejoindre Brentford, suite à la relégation de West Ham. Souvent utilisé comme super-sub par les Hammers, l’attaquant devrait endosser un rôle similaire comme doublure d’Igor Thiago et a signé un contrat d’une durée de 12 mois avec les Bees.
- AFP
Oscar Mingueza (du Celta Vigo au Crystal Palace, transfert gratuit)
L'ancien défenseur du FC Barcelone, Oscar Mingueza, a rejoint la Premier League en signant avec Crystal Palace dans le cadre d'un transfert gratuit. Âgé de 27 ans, il devient la première recrue du nouvel entraîneur Pierre Sage depuis que celui-ci a pris les rênes des Eagles. L'Espagnol, qui compte quatre sélections en équipe nationale, a souligné que c'était un « honneur » de rejoindre Selhurst Park.
- Getty Images Sport
Illan Meslier (de Leeds à Arsenal, transfert gratuit)
En l’une des opérations les plus inattendues de ce mercato estival, Arsenal a renforcé son effectif de gardiens en recrutant Illan Meslier, libre de tout contrat. Le Français occupera le rôle de troisième ou quatrième gardien à l’Emirates Stadium. Bien qu’il n’ait plus disputé de match officiel depuis mars 2025, il se réjouit de rejoindre les Gunners et de travailler aux côtés de David Raya et Kepa Arrizabalaga.
- Getty Images Sport
Harry Wilson (de Fulham à Leeds, transfert gratuit)
Leeds a réalisé un coup de maître en recrutant l'un des attaquants les plus en vue de la Premier League la saison dernière, Harry Wilson. L'international gallois, en fin de contrat à Fulham, a expliqué que sa décision de rejoindre l'équipe de Daniel Farke tenait principalement à la détermination sans pareille dont celle-ci a fait preuve pour le recruter après son départ de Craven Cottage.
- Getty Images Sport
Jeremy Monga (de Leicester à Manchester City, 10 millions de livres sterling)
Manchester City a remporté la course pour recruter Jeremy Monga, jeune attaquant très prometteur évoluant à Leicester, club de League One. Âgé de 17 ans, il est le troisième plus jeune joueur à avoir jamais disputé un match de Premier League. Bien qu’il fût suivi par Arsenal, champion en titre, il a finalement décidé de rejoindre l’équipe d’Enzo Maresca, signant un contrat de cinq ans à l’Etihad Stadium.
- Getty Images Sport
Leandro Trossard (d’Arsenal à Besiktas, 17 millions de livres sterling)
Leandro Trossard, champion de Premier League, a quitté Arsenal pour s’engager avec le club turc de Beşiktaş. Le Belge a disputé 174 matchs sous le maillot des Gunners, toutes compétitions confondues, inscrivant 36 buts. Son départ laisse penser que Mikel Arteta s’apprête à recruter un attaquant gauche pour remplacer l’ancien joueur de Brighton, le nom de Bradley Barcola étant fréquemment évoqué ces derniers temps.
- AFP
Sean Steur, transféré de l’Ajax à Newcastle pour 23 millions de livres sterling.
Newcastle a recruté Sean Steur, jeune espoir de l'Ajax, pour un montant pouvant atteindre 23 millions de livres sterling, afin de renforcer son effectif après plusieurs départs très médiatisés. Steur, international néerlandais des moins de 19 ans, s'est imposé comme titulaire à l'Ajax lors de la seconde moitié de la saison 2025-2026. Eddie Howe s'est félicité de l'arrivée de ce « jeune espoir de premier plan ».
- Getty Images Sport
Alvaro Rodriguez (d’Elche à Bournemouth, 25 millions de livres sterling)
Bournemouth a renforcé son secteur offensif en recrutant l'attaquant d'Elche, Álvaro Rodríguez, pour un peu plus de 25 millions de livres sterling. L'ancien avant-postier du Real Madrid a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en Liga la saison dernière, et il a affirmé que jouer en Premier League avait toujours été son « rêve ».
- Getty Images Sport
Mario Gila : de la Lazio à l’AC Milan pour 25 millions de livres sterling.
Le nouvel entraîneur de l'AC Milan, Ruben Amorim, a enregistré son deuxième renfort de l'été, après l'arrivée de Goncalo Ramos en provenance du PSG, en recrutant Mario Gila chez le rival de Serie A, la Lazio. L'Espagnol a signé un contrat jusqu'en 2031 et se dit convaincu de pouvoir « réaliser de grandes choses » avec le club lombard, candidat au titre.
- AFP
Mason Greenwood (de Marseille à Fenerbahce, 33 millions de livres sterling)
Fenerbahçe a frappé fort en concluant le transfert de Mason Greenwood, la star de l'Olympique de Marseille. Dans un communiqué publié le 14 juillet, le club stambouliote a officialisé un accord d'environ 33 millions de livres sterling pour l'ancien attaquant de Manchester United, somme qui sera versée en trois versements. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans et semble avoir écarté l'intérêt marqué de l'Atlético de Madrid et de l'AS Rome.
- AFP
Morten Hjulmand (du Sporting CP à l’Atlético de Madrid, 34 millions de livres sterling)
Diego Simeone a renforcé son milieu de terrain en recrutant la star du Sporting CP, Morten Hjulmand, pour un montant estimé à 34 millions de livres sterling. Le joueur de 27 ans, qui compte 27 sélections avec le Danemark, a signé un contrat de cinq ans avec le grand club de la Liga et quitte le Sporting après avoir remporté deux titres de champion avec le club portugais.
- Getty Images
Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 millions de livres sterling)
Dans l’un des coups les plus surprenants de ce mercato estival, Manchester United a activé la clause libératoire de Youri Tielemans pour recruter le milieu d’Aston Villa contre un chèque de 35 millions de livres sterling. L’international belge, reconnu comme l’un des meilleurs milieux de Premier League, apporte profondeur et qualité aux Red Devils en vue de leur retour en Ligue des champions en 2026-2027.
- Getty Images
Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 millions de livres sterling)
Le transfert du milieu de terrain brésilien Ederson, attendu de l’Atalanta à Manchester United, semblait acquis lors du mercato estival. Finalement, après avoir abandonné cette piste, les Red Devils ont pivoté vers son compatriote Andrey Santos. Peu utilisé à Stamford Bridge, le jeune Blues devrait accueillir avec soulagement ce nouveau départ, Manchester United ayant déboursé environ 50 millions de livres pour s’offrir ses services.
- Getty Images Sport
Luka Vuskovic (de Tottenham à Brighton, 50 millions de livres sterling)
Après avoir cédé Jan Paul van Hecke à Tottenham pour 52 millions de livres sterling, Brighton a conclu un accord avec les Spurs pour recruter Luka Vuskovic. Le montant du transfert, qui s'élève à 50 millions de livres sterling – un record pour le club –, est considérable pour un joueur qui n'a jamais disputé le moindre match avec l'équipe première de Tottenham, mais l'international croate est très bien coté et a fait forte impression lors de son prêt à Hambourg en Bundesliga la saison dernière.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles